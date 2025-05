Balatro war das beste Spiel auf Steam 2024, jetzt erklärt ein erfahrener Entwickler: Das war absoluter Zufall

Ähnliches sagt Marshall über den Steam-Hit Vampire Survivors. Niemand wisse, was das Geheimrezept dahinter sei. Die Tatsache, dass es ein gutes und spaßiges Spiel ist, schließt Marshall aus, schließlich gebe es „eine Menge guter Spiele, die Spaß machen, die aber nicht annähernd so erfolgreich sind wie Vampire Survivors.“

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Bei den Game Awards 2024 wurde Balatro als Indie-Spiel des Jahres ausgezeichnet und war obendrein als Spiel des Jahres nominiert, musste sich allerdings Astrobot geschlagen geben. Auf Steam ist es mit 96,70 % positiven Reviews bei über 120.000 Rezensionen das bestbewertete Spiel, das im Jahr 2024 veröffentlicht wurde (via SteamDB , Stand 17. Mai 2025). Insgesamt hat sich Balatro über 5 Millionen Mal verkauft (via X ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to