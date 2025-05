Natürlich ist Clair Obscur so hart, der Chef hat schließlich einen YouTube-Kanal mit No-Hit-Videos

Um Clair Obscur: Expedition 33 auf hohen Schwierigkeitsgraden zu meistern, benötigt ihr 2 wichtige Gamer-Skills – und der Chef des Rollenspiels beweist, dass er sie hat

Wie hart ist Clair Obscur? Das Rollenspiel hat zwar ein rundenbasiertes Kampfsystem, doch in den Runden eurer Gegner müsst ihr dennoch aktiv den Angriffen eures Kontrahenten ausweichen. Hierbei sind vor allem 2 wichtige Gamer-Skills gefragt: Ausweichen und Parieren.

Selbst auf leichteren Schwierigkeitsgraden müsst ihr gekonnt Schaden vermeiden, denn ansonsten strecken euch die stärkeren Kämpfer des Rollenspiels gnadenlos zu Boden. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist es sogar möglich, dass ihr mit nur einem einzigen Treffer ins Gras beißt.

Chef von Clair Obscur ist ein echter Gamer, der ausweichen und parieren kann

Was sind das für Videos des Chefs? Wie die Kollegen von gamesradar entdeckten, ist Guillaume Broche, der CEO und Creative-Director von Sandfall Interactive, dem Entwicklerstudio hinter Clair Obscur: Expedition 33, ein großer Fan vom Action-Spiel Devil May Cry.

Broche suchte vor 5 Jahren auf Reddit nach Freiwilligen, die einigen Charakteren kostenlos ihre Stimme leihen, damit das Studio möglichen Investoren eine Demo des Rollenspiels inklusive gesprochener Videosequenzen präsentieren kann. So kam Jennifer Svedberg-Yen zu dem Spiel, an dem sie später als leitende Autorin arbeiten sollte (via BBC).

Über den Reddit-Account, den Broche für den Post nutzte, gelangt man zu dem privaten YouTube-Kanal des Entwicklers. Dieser teilte nämlich im Subreddit von Devil May Cry ein Video, in dem er einen berüchtigten Boss-Gegner in Devil May Cry 5 besiegte, ohne einen Gegentreffer zu kassieren:

Insgesamt sind 6 solcher „No Damage“-Videos auf dem Kanal des CEOs zu finden. Jedes dieser Videos macht deutlich, dass Broche ein Gamer ist, der ausweichen und parieren kann – ähnlich, wie es von euch in Clair Obscur verlangt wird.

Devil May Cry ist, ebenso wie Clair Obscur, ein RPG. Es setzt auf actionreiche Kämpfe mit schnellen Angriffsfolgen. Auch hier ist es besonders auf hohen Schwierigkeitsgraden notwendig, Gegentreffer gekonnt zu vermeiden

Gamer feiern den Chef für seine Videos

So reagiert die Community: Inzwischen haben einige Gamer die YouTube-Videos von Broche entdeckt und fluten den Kommentarbereich. Viele schreiben lobende Worte zu Clair Obscur, andere loben seinen Skill und verstehen jetzt, wie das Parier-System von Clair Obscur zustande kam.

Das Rollenspiel des französischen Entwicklers könnt ihr allerdings auch durchspielen, ohne auszuweichen oder gegnerische Angriffe zu parieren – zumindest hat das ein Spieler auf Reddit geschafft. Wie er das angestellt hat, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Spieler beendet Expedition 33, ohne einmal auszuweichen oder zu parieren, um zu beweisen, dass man keine „Gamer-Reflexe“ braucht