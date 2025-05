Expedition 33 ist so gut, bekehrt MMORPG-Experten, der Story-Games und Rundenkämpfe normal nicht mit der Kneifzange anfasst

Der MMORPG-Experte und YouTuber TheLazyPeon hat Clair Obscur: Expedition 33 gespielt, obwohl er Spiele mit starker Story-Fokussierung eigentlich gar nicht mag. Sein Fazit unterstreicht, wie großartig das Rollenspiel ist.

Wer ist TheLazyPeon? Mit 685 Videos und 758.000 Abonnenten ist TheLazyPeon einer der größten YouTuber für das Genre der MMORPGs. Seit vielen Jahren schon liefert er Angespielt-Berichte, Genre-Betrachtungen und persönliche Einblicke in sein Leben in Thailand.

Über Singleplayer-Rollenspiele spricht der „faule Arbeiter“ hingegen nur selten, was auch daran liegt, dass er Games mit starker Story-Fokussierung eigentlich nicht mag. Die Neuauflage von Elder Scrolls: Oblivion hat er daher beispielsweise nach einigen Stunden zur Seite gelegt – die reine Gameplay-Erfahrung ist aus seiner Sicht einfach nicht gut genug (via YouTube).

Viele spielerische Bereiche von Kingdom Come 2 fand er hingegen so toll, dass er sogar die Ausrichtung seines Kanals infrage gestellt hat. Für sein jüngstes Video hat sich der MMO-Experte jetzt Clair Obscur: Expedition 33 angeschaut, das vor allem mit seiner emotional packenden Story und der starken Inszenierung punkten kann.

Der Release-Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33 stimmt prima auf das Rollenspiel ein:

„Ich will mehr Spiele wie dieses hier“

Was ist das Fazit nach 60 Stunden? Auf YouTube erklärt der MMO-Enthusiast, dass er mittlerweile 100 Prozent der Inhalte von Clair Obscur meistern konnte, und das, obwohl es lange her ist, dass er ein Spiel mit Rundenkampfsystem mit Freude gespielt hat (Final Fantasy X von 2001). Zudem betont TheLazyPeon in seinen Videos immer wieder, wie unwichtig ihm die Handlung eines Spiels ist.

Spiele mit Rundenkämpfen und / oder starken Story-Fokus? Die kann der Spieler ungesehen ignorieren – so zumindest seine Herangehensweise in den vergangenen Jahren. Clair Obscur: Expedition 33 zwingt ihn jetzt dazu, genau das zu überdenken.

Hier könnt ihr euch das Video von TheLazyPeon anschauen:

„Ich habe mich wirklich für die Geschichte in diesem Spiel interessiert“ – und das vom Prolog an, so der YouTuber in seinem Video. Clair Obscur baut ein spannendes Szenario rund um eine hoffnungslose Expedition aus und versteht es durch Dialoge und Inszenierung großartig, die Figuren frühzeitig so lebendig aufzubauen, dass man in die Handlung nur so hineingezogen wird.

Ich kann es nicht glauben, dass es derart kleines Team ein Spiel gemacht hat, das so groß ist. […] Ich bete verdammt noch mal dafür, dass sie noch ein Spiel in diesem Genre machen.



TheLazyPeon via YouTube

Und auch mit den Rundenkämpfen hatte TheLazyPeon richtig viel Spaß. Der Grund: Wenn die Gegner an der Reihe sind, schaut man nicht nur passiv zu, was passiert, sondern man muss weiterhin aktiv sein und Angriffe parieren, um Konter starten zu können, die besonders effektiv sind: „Das ist das fesselndste rundenbasierte Spiel, das ich je gespielt habe“, fasst der YouTuber zusammen.

Weiterhin lobt der MMO-Spieler die Musik des Spiels, die seiner Meinung nach „S-Tier“ ist und Momente so perfekt unterstreicht, dass er immer wieder Tränen in den Augen hatte. Letzteres liegt aber auch daran, dass sich das Spiel nicht davor scheut, sehr ernste, dunkle Themen anzusprechen, die dann wiederum ihre Wirkung entfalten können, weil die Charaktere so toll geschrieben und gespielt sind.

Ihr merkt schon: TheLazyPeon, der MMO-Dude, der Storys und Rundenkämpfe nicht mag, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Expedition 33 hat die besten Zwischensequenzen, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Hat den besten Soundtrack. Das beste Rundenkampfsystem. Die beste Story. Das beste Intro […]. Jede Menge Inhalte. Bezaubernde Grafik. Einige der besten Charaktere, die ich je in einem RPG gesehen habe. Ich will mehr Spiele wie dieses hier. […] Mein Spiel des Jahres. TheLazyPeon via YouTube

Tatsächlich hat er in dem etwas mehr als 11 Minuten langen Video keine Kritikpunkte an Clair Obscur.

Wie reagiert seine Community auf das Video? Die feiert das Fazit nach nicht einmal einem Tag mit über 395 Kommentaren und 2.363 Daumen hoch.

Davivd2 freut sich: „Das Lächeln in deinem Gesicht war alles, was ich sehen musste. DAS ist es, wie man Videospiele macht. DAS sollte das Ziel für Entwickler sein.“

MGC-XIII fand die Story offenbar auch toll: „Als Leertasten-Spieler habe ich bei diesem Spiel die Dialogszenen nicht übersprungen.“

AlexDGreat913 ist ebenfalls begeistert: „Dies ist wahrscheinlich die beste Rezension/Besprechung eines Spiels, die ich in meinen 34 Jahren gesehen habe. Alles, was du gesagt hast, ist zu 100 % richtig und deckt sich mit meinen Gefühlen gegenüber dem Spiel.“

So geht es in den Kommentaren sehr vielen Leuten, die Clair Obscur einfach toll fanden. Habt ihr schon hineingespielt? Was ist euer Fazit? Verratet es in den Kommentaren! Wer nach Abschluss der Story noch Fragen offen hat, dem können wir übrigens helfen: Story erklärt – Alle Infos zur Handlung des Rollenspiels Clair Obscur Expedition 33.