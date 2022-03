Legendäres Entwickler-Ehepaar bringt nach 20 Jahren Remake von altem Klassiker – Grund ist der Lockdown

Die legendären Entwickler Ken und Roberta Williams haben einst die Firma Sierra gegründet. Nach 20 Jahren wollen sie jetzt erneut ein Spiel entwickeln. Es handelt sich um ein Remake eines echten Urgesteins der Computerspiele. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Wer sind Ken und Roberta Williams? Ken und Roberta Williams sind ein legendäres Game-Designer-Ehepaar. Berühmt wurden die beiden durch ihre Firma Sierra On-Line, die sie 1982 gründeten. Damals war Sierra eine der großen Spieleschmieden.

Legendäre Spiele wie die Reihen um King’s Quest, Gabriel Knight und das schlüpfrige Leisure Suit Larry kamen von Sierra. Um die Jahrtausendwende geriet Sierra aber in Schieflage und wurde erst an Vivendi und dann an Activision-Blizzard verkauft.

2008 wurde die Firma aufgelöst, die Marke Sierra gibt es aber noch bei Activision-Blizzard. Das Williams-Ehepaar war schon seit 1999 aus der Firma ausgestiegen. Dennoch machen die beiden nach über 20 Jahren fernab der Branche wieder von sich reden. Sie wollen ein Spiel namens Colossal Cave 3D Adventure entwickeln.

Nach über 20 Jahren kommt wieder ein Spiel der legendären Entwickler

Was ist das für ein Spiel? Colossal Cave 3D Adventure ist ein Remake eines uralten Klassikers der Videospiele. Es erschien in seiner ersten Version im Jahre 1976 und war damals ein reines Text-Spiel. Via Texteingabe erforschte man eine düstere Höhle und traf dort auf allerlei Gefahren, aber auch witzige Ereignisse, darunter eine Begegnung mit einem Bären, Trollen und sogar Piraten.

Die Version von Roberta und Ken Williams soll ein Remake dieses Klassikers werden. Dieses Mal aber mit Grafik, der mächtigen Unity-Engine und über 140 Orten, die ihr in der großen Höhle erforschen könnt.

Warum fangen die jetzt wieder an? In einem Statement gegenüber der Seite PCGamer beschreibt Roberta Williams die Rückkehr ins Business wie folgt:

Ken und ich waren im Lockdown eingesperrt, wie alle anderen auch. Ken war gelangweilt und ich schlug ihm vor, ein Buch über Sierra zu schreiben. Der Prozess des Schreibens brachte längst vergessene Erinnerungen zurück, was dazu führte, dass Ken beschloss, [die Engine] Unity zu lernen und ein Spiel zu entwickeln. Wir hatten kein Interesse daran, eine weitere Firma zu gründen. Wir wollten einfach etwas machen, das Spaß macht, und ich hatte die Idee, dem Spiel zu huldigen, das unser Unternehmen inspiriert und unser Leben verändert hat.

Dieses Spiel, so Roberta Williams, sei damals eben jenes Colossal Cave Adventure gewesen. Zu der Sache sagt Ken Williams noch das Folgende:

Ich war auf der Suche nach etwas Interessantem zum Programmieren, als Roberta Colossal Cave vorschlug. Roberta machte sich an die Arbeit, das Spiel an 3D anzupassen, und ich stellte ein Team zusammen. Als wir tiefer und tiefer in das Spielprinzip eindrangen, entdeckten wir immer weitere Schichten von Komplexität, die erklären, warum das Spiel damals ein solches Branchenphänomen wurde. Es hat Action-Elemente, Humor, ein Punktesystem, Adventure-Elemente, interessante Charaktere, eine riesige Welt, die es zu erkunden gilt, und vieles mehr. Dies ist wirklich ein Spiel, das eine neue Generation begeistern wird, und es ist 100 % anders als alles, was ich bisher auf dem Markt gesehen habe.

Darüber hinaus soll das neue Colossal Cave auch noch VR unterstützen und eine besondere Immersion bieten. Das Spiel soll schon im Herbst 2022 erscheinen.

