Deutsches Survival-Spiel verlässt nach 2 Jahren den Early Access auf Steam, schürt vor dem Release nochmal kräftig Hype

Das deutsche Survival-Spiel Enshrouded startet in den vollständigen Release. Passend dazu feuert ein neuer Launch-Trailer die Vorfreude der Community noch einmal ordentlich an.

Wann erscheint Enshrouded? Enshrouded verlässt nach über zwei Jahren den Early Access und feiert am 15. Oktober 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit seinen offiziellen Launch auf Steam und PlayStation 5. Die Xbox-Version soll Anfang 2027 folgen.

Im Kern ist der Titel ein Sandbox-Spiel mit Survival- und Adventure-Elementen – gewissermaßen eine Mischung aus Valheim und The Legend of Zelda oder ein Minecraft für Erwachsene. Denn Enshrouded kommt mit einem Voxel-System sowie starken Features für Kampf, Bau und Erkundung.

Im neuen Launch-Trailer zeigen die Entwickler nicht nur Szenen aus dem Spiel, sondern setzen auch beeindruckende Bauwerke aus der Community in Szene.

Video starten Enshrouded schürt Hype mit seinem Trailer zum 1.0-Release Autoplay

Wie kommt der Trailer an? Unter dem YouTube-Video sammeln sich zahlreiche begeisterte Stimmen. Ein großer Pluspunkt in den Augen der Fans ist, dass die Entwickler verschiedene Community-Bauwerke direkt in den Trailer eingebunden haben, inklusive Nennung der jeweiligen Ersteller. Allgemein wird das flexible Bausystem gefeiert, das Spieler für etliche Stunden fesseln konnte.

So schreibt etwa der Nutzer Bass1492 in den Kommentaren, dass Enshrouded in den letzten zweieinhalb Jahren für über 3.000 Stunden sein kreatives Zuhause war, gefüllt mit unzähligen Bauten, Ideen, Experimenten und Liebe zum Detail. Er wäre nicht überrascht, wenn noch einmal 3.000 Stunden dazukommen.

Dass die Community beeindruckende Meisterwerke erschafft, ist keine Überraschung: Fans haben in Enshrouded sogar die riesige Zwergenstadt aus Der Herr der Ringe nachgebaut, komplett ohne Mods oder Cheats.

Update zum Launch bringt etliche Verbesserungen und neue Inhalte

Was ist neu in Version 1.0? Mit dem Verlassen des Early Access erwarten euch etliche frische Inhalte und Überarbeitungen, darunter:

Ein großes, schwebendes Biom erweitert die Karte, während Städte und Dörfer für eine bessere Integration komplett neu aufgebaut wurden. Zudem steigt das Max-Level auf 50 (Ausrüstung bis Stufe 55).

Das Kampfsystem inklusive Zweihandwaffen und Magie (9 neue Zauber) wurde überarbeitet. Passend dazu erwarten euch neue Gegner-Varianten für alle Fraktionen.

Bessere Performance auf schwächeren Systemen, geschmeidigere Animationen, optional realistischere Charakter-Modelle und ein zurückgesetzter, feingeschliffener Talentbaum.

Das neue Logiksystem „Sparkworks“ erlaubt den Bau von Rätseln, Fallen oder automatischen Bewässerungsanlagen.

Alle NPCs und Lore-Texte sind von bekannten deutschen Synchronsprechern vertont.

Habt ihr bereits im Early Access hunderte Stunden in Enshrouded versenkt oder steigt ihr erst jetzt mit Version 1.0 ein? Auf welches neue Feature freut ihr euch am meisten? Verratet es uns in den Kommentaren!

Falls ihr noch unschlüssig seid, welches Survival-Game nach dem vollständigen Release am besten zu euch passt, hilft euch unser Vergleich weiter: 2 der besten Survival-Games der letzten Jahre erscheinen vollständig – Was passt zu mir, Valheim oder Enshrouded?