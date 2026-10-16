Enshrouded: 20 Tipps und Tricks für den Start, damit ihr das Miasma erfolgreich bezwingen könnt

Enshrouded macht euch das Leben am Anfang nicht leicht und ihr könnt schneller ins Gras beißen, als euch lieb ist. Damit euer Start optimal gelingt, hat MeinMMO einige Tipps und Tricks für euch parat.

Gerade zu Beginn möchte man natürlich möglichst schnell in die weite Welt und erkunden, kämpfen und bauen, was das Zeug hält. Wie in den meisten Survival-Games möchte euch Enshrouded das Leben natürlich nicht zu leicht machen.

Wir haben deshalb 20 Tipps und Tricks für euch, mit denen ihr für alle Gefahren gewappnet seid.

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Stellt Gleiter und Greifhaken so früh wie möglich her

Gleiter und Greifhaken sind eure besten Freunde, wenn ihr euch durch die Welt von Enshrouded bewegt. Ihr könnt die ersten Varianten herstellen, sobald ihr die Werkbank gebaut habt.

Insbesondere, wenn ihr höher bauen, Rätsel lösen oder von Bergen oder Warten aus losziehen wollt, braucht ihr beides zwingend. Gerade der Gleiter wird euch wertvolle Zeit sparen und macht zudem auch noch mächtig Spaß. Achtet nur darauf, dass eure Ausdauer ausreicht, sonst klatscht ihr nämlich unsanft auf den Boden, was euch das Leben kosten kann.

Gleiter und Greifhaken sind ein absolutes Muss.

Sammelt und zerstört alles, was ihr finden könnt

Und das wortwörtlich. Gerade am Anfang benötigt ihr haufenweise Äste, Pflanzenfasern und Steine, wenig später auch Metallschrott und Holz. Dafür solltet ihr unterwegs alles einsammeln und kaputthauen, was euch in die Quere kommt. Ist euer Rucksack voll, baut eine Truhe und lagert die Ressourcen dort zwischen.

Nutzt dafür am besten eure Spitzhacke und eure Axt, die ihr im Manuellen Handwerk herstellen könnt. Sind die kaputt, könnt ihr aber auch eure Waffen oder Fäuste verwenden. Reparieren könnt ihr übrigens einfach, indem ihr eure Werkbank verwendet. Dabei wird alles, was beschädigt ist, automatisch repariert.

Seid ihr schon etwas fortgeschritten, könnt ihr magische Kisten bauen, aus denen ihr dann automatisch craften könnt, ohne die Ressourcen aktiv herausnehmen zu müssen.

Nutzt Wege und Straßen

Bringt euch euer Gleiter nicht mehr weiter, müsst ihr zu Fuß reisen. Nutzt dafür, wenn möglich, vor allem für weitere Strecken, Straßen und Wege. Dort verbraucht ihr weniger Ausdauer und könnt dadurch länger am Stück sprinten.

Zusätzlich trefft ihr dort tagsüber seltener auf Gegner und Wildtiere, wodurch ihr etwas ungestörter reisen könnt. Nachts tummeln sich dort allerdings gerne Banditen, Raufbolde oder auch die gefährliche Brut. Ihr solltet euch dann also zweimal überlegen, ob und wie ihr unterwegs sein wollt.