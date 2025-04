Into the Dead ist ein 2,5D-Sidescroller, in dem ihr eine Gruppe Menschen aus Walton City anführt – einer texanischen Metropole in den 1980ern, die zum Schauplatz einer Zombie-Apokalypse wurde.

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Into the Dead: Our Darkest Days – Trailer zum neuen Survival-Spiel auf Steam

Im Anspielbericht der GameStar heißt es, Endless Legend 2 gehe einen entgegengesetzten Weg wie Civilization 7, was durchaus dafür sorgen könnte, dass das Spiel eine echte Konkurrenz wird. Denn das neueste Civ hat zu kämpfen: Civilization 7 läuft so mies auf Steam, dass Firaxis Inhalte verschiebt und erstmal repariert

Neues Strategiespiel auf Steam verspricht enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Allerdings gibt es in Endless Legend noch eine besondere Siegbedingung: Quests. Ähnlich wie in Warhammer 40.000: Gladius oder ZEPHON hat jedes Volk verschiedene Aufgaben, die es erfüllen kann, um einen Sieg zu erringen.

Das macht Endless Legend 2 so besonders: Das Spielprinzip ist ähnlich wie Civilization. Ihr baut Städte, bildet Truppen aus und erkundet eine in Hexfeldern aufgebaute Welt in Runden. Siegbedingungen sind recht klassisch: Vorherrschaft, Diplomatie, Wirtschaft, Wunder oder Forschung.

