„Ich habe von diesem Tag geträumt!“ – Nach 10 Jahren wurde die Fortsetzung eines Strategie-Spiels auf Steam angekündigt

Ein Strategie-Spiel auf Steam bekommt nach 10 Jahren eine unerwartete Fortsetzung, und die soll noch dieses Jahr erscheinen. Im Reveal-Trailer kündigen die Entwickler einen Early-Access-Release für 2025 an.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Endless Legend 2, einem Strategie-Spiel in der Manier von Civilization, aber mit High-Fantasy-Setting. Der Vorgänger erschien bereits im September 2014 und wird auf Steam insgesamt „sehr positiv“ bewertet.

Falls ihr Teil 1 noch nachholen wollt: Auf Steam kostet Endless Legend aktuell nur 6,24 €.

Die letzten Jahre waren für Entwickler Amplitude eine echte Odyssee – und das nicht nur, weil man sich für die Fortsetzung 10 Jahre Zeit gelassen hat. Nach Endless Legend wagte man sich an Rogue-likes, ein 4X-Spiel im Weltall und sogar einen direkten Konkurrenten für die Civilization-Reihe.

Ende 2024 trennte man sich schließlich auch von Publisher Sega. Endless Legend 2 wird daher von Hooded Horse vertrieben. Weitere Spiele im Katalog des Publishers sind etwa Manor Lords, Against the Storm und Old World, die bei Spielern allesamt sehr gut angekommen sind.

Am 23. Januar 2025 wurde Endless Legend 2 erstmals offiziell angekündigt. Den Reveal-Trailer seht ihr hier:

Eine Welt mit neuen Herausforderungen

Worum geht es in dem Spiel? Endless Legend 2 lässt die Welt des ersten Teils hinter sich und entführt Spieler in das ozeanische Saiadha. Das ist allerdings nur so paradiesisch, wie es ein Ort sein kann, an dem die Gezeiten ganze Meere verschwinden lassen können.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten auf Saiadha schwankt der Meeresspiegel in gewaltigen Ausmaßen. Doch jede Katastrophe bietet auch Chancen:

Der Meeresboden wird tatsächlich zu neuen Regionen, die fruchtbar sind, Gefahren bergen, aber auch Belohnungen bieten. Und das passiert für alle gleichzeitig. Es ist wie ein plötzlicher Ansturm auf neues Land, bei dem jeder weiß, dass es gerade geschieht. Romain de Waubert de Genlis (via PC Gamer)

Große Vorfreude unter Fans

Wie groß ist das Interesse an dem Spiel? Nach 10 Jahren noch eine Fortsetzung zu bringen, ist ein riskanter Zug. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Spieler von damals zurückkehren – die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie schlicht weitergezogen sind.

Der Reveal-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Entwickler hat (Stand 24. Januar, 11:26 Uhr) die 100.000 Aufrufe bereits geknackt. Auf dem YouTube-Kanal von Hooded Horse sind es nur um die 2.600 Aufrufe. Fans des ersten Spiels sind dennoch froh, dass eine Fortsetzung ansteht.

So schreiben sie in den Kommentaren unter den beiden Trailern:

Pravus Gaming: „Ich habe von diesem Tag geträumt!“

Maganyos: „JA! Ich habe den ersten Teil geliebt! Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie er noch weiter verbessert wird. Ganz viel Liebe für all eure Spiele und die Welt, die ihr für uns geschaffen habt, um sie zu genießen!“

apokaboom2317: „Leb wohl, Auriga, du wirst uns fehlen. Jetzt segeln wir zu jemandem, der noch chaotischer ist.“

heliumprime: „Was tatsächlich endlos ist, sind die Male, die ich diesen Trailer wieder und wieder anschaue, und die Stunden, von denen ich weiß, dass ich sie in dieses Spiel investieren werde.“

Wann soll das Spiel erscheinen? Einen genauen Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Im Trailer ist davon die Rede, dass Endless Legend 2 „bald“ in den Early Access geht. Auch ein Preis für das Spiel steht noch nicht fest.

