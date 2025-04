In einem Strategiespiel auf Steam müsst ihr beweisen, dass ihr eine große Raumstation verwalten könnt

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Ixion gibt es seit dem Steam Spring Sale zum neuen Angebotspreis von 13,59 € und ist damit so günstig wie noch nie zuvor. Dieser Preis gilt bis zu 7. April so auf Steam , bevor das Weltraum-Strategiespiel wieder auf den Grundpreis von 33,99 € ansteigt.

Dieser Konflikt zwischen kurzfristigem Überleben und langfristiger Nachhaltigkeit macht Ixion so spannend und sorgt für Wiederspielwert, da ihr in einem erneuten Durchgang unterschiedliche Strategien ausprobieren könnt.

Ihr seid also ständig mit strategischen Entscheidungen konfrontiert, von denen ihr nicht wisst, wie der Ausgang ist. Ihr müsst entscheiden, wann und wo ihr Minen errichtet, wie ihr Energiequellen nutzt und welche Forschungsvorhaben am wichtigsten sind.

Was macht das Spiel so besonders? Ein zentrales Element von Ixion ist der ständige Balanceakt zwischen Umweltschutz und wissenschaftlichem Fortschritt. Als Administrator der Tiqqun müsst ihr Ressourcen abbauen, um die Station zu erweitern, neue Technologien zu erforschen und eure Überlebenschancen zu verbessern.

Ixion bezeichnet sich selbst als Städtebau-Simulation, auch wenn es in diesem Fall weniger um schöne Orte und mehr ums nackte Überleben geht. Jederzeit können Ereignisse geschehen, die sich auf die Raumstation und ihre Besatzung auswirken, und eure Aufgabe ist es, euch stets an die Situationen anzupassen und sie zu meistern.

Was ist das für ein Spiel? Ixion ist ein Strategiespiel auf Steam, bei dem sich alles darum dreht, eine Raumstation zu verwalten. Als moderne Arche Noah dient die Raumstation Tiqqun der Menschheit als Zufluchtsort. Die Raumstation ist jedoch lediglich ein Prototyp mit vielen Tücken, und es liegt an euren Fähigkeiten, sie richtig zu verwalten.

