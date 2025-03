Entwickler veranstalten Mega-Schlachten mit 10.000 Einheiten in ihrem Strategiespiel, zeigen Kämpfe, die andere Games überlasten würden

In Beyond All Reason haben die Entwickler für eine Mega-Schlacht mit mehr als 10.000 Einheiten und 110 Spielern zeitgleich im Multiplayer gesorgt.

Was war das für eine Schlacht? In Beyond All Reason (BAR) haben die Entwickler anlässlich des Meilensteins von 40.000 Mitgliedern auf Discord ein Event gestartet, in dem die Spieler mit bis zu 160 Teilnehmern und bis zu 15.000 Einheiten gleichzeitig gegeneinander kämpfen konnten.

Normalerweise unterstützt das RTS maximal 32 Spieler pro Match, was im Vergleich zu anderen Titeln im Genre bereits eine beachtliche Hausnummer ist. Mehr Spieler sind normalerweise nicht möglich, da dies zu viele Gamer mit älterer Hardware ausschließen würde. Für das Community-Event hat man diese Hürde jedoch fallen lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Beyond All Reason sehen:

Mega-Schlacht mit mehr als 110 Spielern

Wie lief die Schlacht? Während des Community-Events gab es mehrere Schlachten im Großformat. Die mit den meisten Spielern brachte 110 Gamer in eine Partie und teilte sie in 5 gleiche Teams aus je 22 Spielern auf. Der Kampf fand auf einer engen Karte mit fünf Hauptinseln als Startpunkten sowie mehreren kleineren Inseln im neutralen Gebiet statt und dauerte etwa 45 Minuten.

Wer Interesse hat, kann die ganze Schlacht auf dem YouTube-Kanal von WintergamingTV nachsehen. Der Strategie-Content-Creator hat die Mega-Schlacht kommentiert:

Wohl zum Erstaunen vieler hielt die Infrastruktur von Beyond All Reason, der großen Anzahl an Spielern und mehr als 10.000 Einheiten gleichzeitig stand. Obwohl der Netcode des RTS nicht darauf ausgelegt war, verarbeiteten die Server von BAR alles anscheinend ohne Probleme. Der Netcode bezeichnet die Technik, mit der ein Spiel Daten zwischen den Spielern und den Servern synchronisiert, um ein flüssiges Online-Erlebnis zu ermöglichen.

Anders sah es bei den Spielern aus. Die hohe Anzahl an Einheiten und Spielern sorgte gerade bei Gamern mit schlechterer Hardware für niedrige Bilder pro Sekunde und Gamer mit den neuesten Rechnern waren in diesem Szenario klar im Vorteil.

Was ist das für ein Spiel? Beyond All Reason ist ein kostenloses Echtzeitstrategiespiel bei dem ihr gleichzeitig viele hunderte oder gar tausende Einheiten befehligen könnt. Der Titel orientiert sich an Genre-Klassikern wie Total Annihilation und Supreme Commander.

Das Echtzeitstrategiespiel gibt es nicht auf Steam, sondern nur über die eigene Website (via beyondallreason.info) zum kostenlosen Download. Der Titel finanziert sich anders als viele andere Spiele rein über Spenden und Einkäufe von Spielern im eigenen Merchandise-Store. Durch die Spenden ergeben sich keinerlei Vorteile.

