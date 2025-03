Eines der besten Strategie-Spiele auf Steam bekommt neuen DLC und der bringt die Erzfeinde der Assassinen ins Spiel

Ein beliebtes Strategie-Spiel auf Steam bekommt einen DLC mit zwei neuen Fraktionen und eine davon kennt ihr aus einer legendären Spielreihe.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Age of Empires 4: Der neueste Ableger der legendären Strategie-Spielreihe und eines der derzeit meistgespielten RTS auf Steam (via steamdb.info). In einem neuen Trailer präsentieren die Entwickler kurz alle neuen Inhalte des DLC „Knights of Cross and Rose“.

Den Trailer zum DLC seht ihr hier:

Age of Empires lässt euch jetzt die Erzfeinde der Assassinen spielen

Was steckt drin im DLC? Das Kernstück bilden die zwei neuen spielbaren Fraktionen: die Tempelritter und das Haus Lancaster. Und ja, bei den Tempelrittern handelt es sich um genau den Orden, den Fans von Assassin’s Creed schon seit Ewigkeiten bekämpfen – zumindest in den älteren Teilen der Reihe.

Bei diesen Fraktionen handelt es sich um sogenannte „Varianten-Zivilisationen“. Das bedeutet, dass sie sich einige Aspekte mit bereits bestehenden Zivilisationen im Spiel teilen – bei den Tempelrittern sind es die Franzosen, beim Haus Lancaster die Briten. Dennoch sollen beide Fraktionen eigene Spielmechaniken und eine Vielzahl an Spezialeinheiten bieten.

Die Tempelritter wenden eine Mischung aus europäischen Militärtraditionen an und sind somit breit aufgestellt. Lancaster hingegen baut sich eine florierende Wirtschaft auf, die sich in technologische Vorteile investieren lässt.

Ebenfalls im DLC enthalten sind:

4 historische Schlachten, die ihr für Medaillen abschließen könnt

Ein optionalen Eroberer-Modus, der die historischen Schlachten noch herausfordernder macht

10 neue Karten für Scharmützel gegen die KI und den Multiplayer-Modus

Wann erscheint der DLC? Age of Empires 4: Knights of Cross and Rose erscheint am 8. April 2025 für den PC auf Steam, im Microsoft Store sowie für Xbox One und Xbox Series X|S.

Besitzer des Xbox Game Pass können Age of Empires 4 übrigens ohne Zusatzkosten spielen. Auf Steam kostet das Hauptspiel derzeit nur 15,99 € – allerdings nur noch für kurze Zeit. Falls ihr Age of Empires 4 also noch nicht besitzt oder Freunde dazu überreden wollt, wäre jetzt eine gute Gelegenheit.

