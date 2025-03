Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Mit Age of Mythology: Retold hat ein einzigartiges Strategiespiel 2024 eine Neuauflage bekommen. Jetzt steht der erste zusätzliche DLC für das Remaster an – mit Inhalten, die es teilweise schon einmal gegeben hat. Und damals kamen die gar nicht gut an.

Was ist das für ein DLC?

Age of Mythology ist ein Spin-Off zum berühmten Age of Empires, in dem ihr mit Göttern und Sagenfiguren statt rein mit historischen Einheiten kämpft. Es ist eines der besten Strategiespiele auf dem Markt.

Als 2024 mit Retold ein Remaster erschienen ist, waren Fans absolut nostalgisch, ein Stück ihrer Kindheit wiederzubekommen. Age of Mythology bedeutet für viele Gamer ein Blick zurück in die Jugend.

Jetzt erscheint mit Immortal Pillars der erste DLC für Age of Mythology und bringt die chinesische Mythologie ins Spiel. Der DLC kostet standardmäßig 19,99 €, wer die Premium-Edition besitzt, bekommt ihn kostenlos. Aber einige Inhalte waren früher schon mal da.

Das gab es schon früher: Ursprünglich ist Age of Mythology im Jahr 2002 erschienen und kam 2014 als „Extended Edition“ auf Steam. 2016 ist die zweite und letzte Erweiterung erschienen: Tale of the Dragon.

Tale of the Dragon hat chinesische Götter ins Spiel gebracht, genau wie Immortal Pillars heute, dazu entsprechende Einheiten, Gebäude und alles, was dazu gehört. Dazu gab’s eine neue Kampagne, Maps und weitere Features.

Auf Steam hat Tale of the Dragon eine Bewertung von „größtenteils negativ“, mit gerade einmal 33 % positiven Reviews. Die Spieler kritisieren unter anderem, dass dem DLC die Liebe zum Detail fehle.

Die neuen Einheiten seien einfach größere Tiere und wiederverwertete Modelle, der Kampagne fehle es an Tiefe und die Sounds seien einfach aus Age of Empires 3 übernommen worden. Dazu kommen Bugs, die beim Release des DLCs das Spiel geplagt haben. Besonders eingefleischte AoM-Fans zeigen sich enttäuscht.

Immortal Pillars hat teilweise gleiche Inhalte, soll aber völlig neu sein

Die wenigen positiven Reviews widersprechen den negativen schlicht und sagen, dass die neuen Inhalte durchaus frisch wären und man selbst für bestehende Zivilisationen neue Einheiten bekomme. Die Kampagne sei kein Meisterwerk, aber durchaus okay.

Mit Immortal Pillars erscheinen heute, am 4. März 2025, für Age of Mythology: Retold zumindest teilweise dieselben chinesischen Götter wie damals im Original mit Tale of the Dragon. Insgesamt erhaltet ihr:

12 neue Götter mit neuen mythische Einheiten

eine Kampagne mit 9 Leveln

7 neue Maps

Wie viele dieser Inhalte wirklich von früher übernommen worden und wie viel neu ist, können wir aktuell noch nicht sagen. Zumindest aber die Grafik entspricht der des Remasters und sieht durchaus ordentlich aus und die Kampagne soll vollständig neu sein.

Immortal Pillars wird voraussichtlich um 19 Uhr verfügbar sein.

Eine große Konkurrenz für Age of Empires (und Age of Mythology) im Strategie-Sektor ist Total War. Der aktuell größte Ableger der Reihe plant ebenfalls neue Inhalte, aber das kostenlos und im großen Umfang: Das große Strategiespiel zu Warhammer auf Steam ändert eine Fraktion so sehr, dass sie klingt wie eine völlig neue