Strategie-Spiel auf Steam ist wie Crusader Kings in der Antike, lässt euch jetzt den Zorn vergessener Götter spüren

Das Strategie-Spiel Old World (Steam) hat mit Wrath of Gods einen neuen DLC bekommen. Dieser erweitert das Spiel um zornige Götter, die euch mit Naturkatastrophen strafen.

Was ist das für ein Spiel? Old World ist ein 4X-Strategie-Spiel wie Civilization, mit einem Fokus auf Charakteren ähnlich wie in Crusader Kings 3. Eure Entscheidungen, sowohl auf der Weltkarte als auch am Hof, prägen das Schicksal eurer Dynastie über Generationen hinweg.

Old World ist auf Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich. Seit dem Release wird das Spiel mit DLCs um neue Szenarien, Mechaniken und Nationen erweitert. Der neueste DLC trägt den Namen Wrath of Gods und erschien am 3. März 2025. Auf Steam kostet er bis zum 17. März nur 8,99 €.

Einen Trailer zum neuen DLC seht ihr hier:

Die Götter sind wankelmütig – und ihre Strafen grausam

Was steckt drin im DLC? Wrath of Gods umfasst sowohl Erweiterungen für das Hauptspiel als auch ein neues Szenario. Einige der Neuerungen für das Hauptspiel sind:

neun Naturkatastrophen: darunter Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überschwemmungen und großflächige Brände

über 200 neue Ereignisse rund um Naturkatastrophen und deren Auswirkungen

zwei neue Kartenskripte für eine dynamische Spielwelt: Riesige Gebirgsketten werden so etwa mit der Zeit passierbar und Inseln zu Landmassen

das aksumitische Reich als spielbare Fraktion: Das kommt mit 5 historischen Oberhäuptern sowie neuen Einheiten, Projekten und Gebäuden

Das Szenario Wrath of Gods erzählt die Geschichte vom Aufbau einer Nation unter den wachsamen Augen ihrer Götter. Erfüllt ihr deren Forderungen und Erwartungen, werdet ihr belohnt. Enttäuscht ihr sie allerdings, strafen sie euch mit zerstörerischen Naturkatastrophen.

Vier heidnische Gottheiten teilen sich euch eure Aufmerksamkeit und nicht jede von ihnen lässt sich gleichzeitig besänftigen. Ihr werdet also abwägen, wessen Segen eurem Reich den meisten Nutzen bringt und welche Gottheit ihr eher vernachlässigt.

