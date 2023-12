Elon Musk meckert über Diablo 4, weil eine Klasse besser ist als alle anderen: „Nennt das Spiel doch Barbar“

Ein Build gilt als super stark und hat in Diablo 4 die Spitze übernommen. Das scheint selbst den reichsten Mann der Welt so zu nerven, dass er wütende Kommentare auf seiner Plattform X (Twitter) postet.

Was hat Elon Musk mit Diablo 4 zutun? Elon Musk spielt Diablo 4 nicht nur, er streamte es sogar bereits auf X. Millionen von Nutzern schauten Musk live dabei zu, wie er am 3. Oktober 2023 einen Alptraum-Dungeon in Diablo 4 auf Stufe 100 bewältigte. Die größte Herausforderung war jedoch die Technik. Und der Name seines Charakters ist im Übrigen genauso arrogant, wie man sich das bei ihm denken würde.

Am 5. Dezember 2023 startete „Abbatoir of Zir“ (auf Deutsch: Zirs Schlachthaus), die neue Herausforderung in Season 2 von Diablo 4. In einem Beitrag auf X machte der Diablo-Account darauf aufmerksam. Und dies nahm Elon Musk am 8. Dezember zum Anlass, seinen Unmut in einem Kommentar darunterzusetzen.

Am 12. Dezember startete zudem die Mittwinterpest in Diablo 4:

Das Spiel könnte auch Barbarian heißen – sagt Musk

Was ist Elon Musks Problem? In seinem Kommentar schreibt Elon Musk auf X: „Die Charakterbalance ist scheiße. Man könnte das Spiel genauso gut von Diablo in Barbarian umbenennen …“ In den Anhang fügte er ein Foto seines Monitors ein.

Auf dem Foto sieht man ein Leaderboard, auf dem zahlreiche Spielerinnen und Spieler zu erkennen sind, die einen HoTA-Build („Hammer of the Ancients“, auf Deutsch: Hammer der Urahnen) des Barbaren spielen. Die laut maxroll.gg inoffizielle Top-Liste zeigt dabei diejenigen, die den „Abbatoir of Zir“-Dungeon bewältigt haben.

Je mehr Stufen des Dungeons man geschafft hat, desto weiter oben taucht man auf der Liste auf. Danach ist dann die Dauer entscheidend, die man für den Durchgang gebraucht hat.

Welche Klasse Elon Musk aktuell in Diablo 4 spielt, ist uns nicht bekannt. In seinem Livestream auf X im Oktober spielte er einen Druiden. Auf jeden Fall scheint er sehr unzufrieden damit zu sein, dass der HoTA-Barbare so stark ist.

Was sagt die Community dazu? In einem Beitrag auf Reddit wurde der Kommentar von Elon Musk am 21. Dezember von dem Nutzer „Tangojacks0n“ nochmal aufgegriffen. Dort schreibt er: „Verdammt, sogar er ist sauer.“

Der Nutzer „GalaXyPickl3“ kommentiert: „Das Problem ist nicht nur das. Dieser Build ist der langweiligste von allen möglichen Barb-Builds.“ „Brandonspikes“ kommentiert dort: „Ich erinnere mich, dass vor der Season alle sagten, dass Barb scheiße sein würde.“ Und „N0X1mus“ ist der Meinung, „HoTA-Builds machen aber so viel Spaß!“

Mit enorm hohen Schadenzahlen eine beliebte Wahl für Zirs Schlachthaus

Wie stark ist der HoTA-Build? Der HoTA-Build des Barbaren ist aktuell mit an der Spitze im Top-Tier, wobei er zu Beginn der Season 2 in Diablo 4 noch nicht so stark war. Hammer der Urahnen trifft im Prinzip nur wenige Gegner, bekommt jedoch durch den Aspekt der Ahnenmacht einen viel größeren Wirkungsbereich. Dadurch könnt ihr also große Gruppen an Gegnern treffen und am Ende stehen dann mehrere Millionen Schaden für den Hammer auf dem Screen.

Nicht verwunderlich also, dass viele Spielerinnen und Spieler genau diesen Build wählen, um sich Zirs Schlachthaus zu stellen.

Wenn auch ihr Lust bekommen habt, euch den „Hammer der Vorfahren“ einmal genauer anzuschauen und ihn vielleicht sogar selbst einmal auszuprobieren, dann haben wir hier für euch den ausführlichen Build: Ein neuer Build dominiert Diablo 4, ist jetzt der beste im Leaderboard – Macht Millionen Schaden mit einem Skill