Mit Elementia befindet sich ein neues MMORPG in Arbeit, das einige Dinge anders machen will. Rätsel spielen eine Rolle und eure Waffen bestimmt, wer ihr seid.

Was steckt in Elementia? Auf der beschaulichen Shimmering Isle ist ein Konflikt ausgebrochen. Die friedlichen Menschen haben Ärger mit einem neue entdeckten Volk an Fischwesen. Eure Aufgabe ist es, für Frieden zu sorgen und herauszufinden, was diesen Konflikt überhaupt entfacht hat. Dabei kommt ihr einer viel größeren Bedrohung auf die Spur.

Ihr erschafft einen Helden und erkundet eine große Sandbox-Welt, die euch im Low-Poly-Grafikstil präsentiert wird. Das heißt, die Modelle sind recht kantig und Texturen wenig detailreich. Das erschafft eine comicartige Optik. Euren Helden entwickelt ihr nicht über Level weiter, sondern über eure Waffen.

So spielt sich das: Je nachdem, welche Waffe ihr gerade führt, nutzt ihr andere Skills und entwickelt die Eigenschaften entsprechend weiter. Ihr bestimmt also über eure Ausrüstung, welche Rolle ihr einnehmen wollt. Das hat auch taktische Auswirkungen. Denn ihr müsst bei den Kämpfen entscheiden, welche Waffe ihr nutzen möchtet, um so eure Gegner möglichst effektiv durch eine Kombination aus wirksamer Waffe und guten Skills zu besiegen.

Crafting und Handel sind ebenfalls sehr wichtig. Denn die Wirtschaft in der Spielwelt wird komplett von den Spielern angetrieben. Crafter stellen Ausrüstung her, welche Händler dann an die Abenteurer verkaufen. Die Helden wiederum ziehen aus, um mit dieser Ausrüstung Monster zu besiegen und an Geld zu kommen, mit dem sie dann wieder neue und mächtigere Items kaufen.

Ihr dürft euch zudem mit anderen Spielern zu Gilden zusammenschließen und eine eigene Gildenhalle verwalten.

Das MMORPG Elementia setzt auf einen Low-Poly-Grafikstil.

Ihr müsst in Elementia Köpfchen beweisen

Was ist das Besondere am Spiel? Besonders seltene und mächtige Waffen und andere Items könnt ihr auch in der Welt finden. Und zwar, indem ihr versteckte Orte sucht und dort dann Rätsel löst. Es heißt, dass ihr euren Kopf anstrengen müsst, um diese Items zu erspielen.

Während ihr in vielen anderen MMORPGs durch Bosskämpfe die besten Items ergattert, läuft das in Elementia über das Lösen von Rätseln ab, was das Spiel zu etwas besonderem macht. So beschreiben das die Entwickler das:

Elementia bietet viele versteckte Höhlen, Rätsel und mehr, um seltene Ausrüstungsgegenstände und Errungenschaften freizuschalten, die zusätzliche Anstrengungen erfordern, um sie zu entdecken und zu erwerben. via playelementia

Wann erscheint Elementia? Das MMORPG hat momentan noch keinen Releasetermin. Allerdings sprachen die Entwickler über eine Alpha, die bald starten soll. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Die Alpha soll kostenlos sein.

Ob das auch für das MMORPG an sich gilt, ist aber noch nicht sicher. Das Team überlegt noch, was die beste Möglichkeit ist, Elementia zu monetarisieren. Fest steht, es soll nicht zu teuer werden.

Für wen eignet sich das MMORPG? Viel ist bisher noch nicht über Elementia bekannt. Auch Videos gibt es noch keine aus dem Spiel zu sehen. Von dem, was man bisher weiß, scheint sich das MMORPG an diejenigen zu richten, die eine Sandbox erleben wollen, in der sie sich an der Wirtschaft beteiligen können, während sie eine große Welt erforschen.

Man muss außerdem den Low-Poly-Grafikstil mögen. Wer auf detailreiche und realitätsnahe Grafik Wert legt, der dürfte von der Comic-haften Optik wohl eher abgeschreckt sein.

Was haltet ihr von Elementia? Ist das den bisherigen Informationen zufolge ein Spiel, das euch interessiert?

Falls ihr euch die Wartezeit auf den Release von Elementia mit einem anderen Online-Rollenspiel verkürzen wollt, dann schaut euch die MeinMMO-Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2021 an.