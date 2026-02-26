Elder Scrolls Online macht es Einzelspielern mit neuem Feature leichter, die wollen trotzdem lieber im Chat um Hilfe betteln

CommunityMMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Elder Scrolls Online macht es Einzelspielern mit neuem Feature leichter, die wollen trotzdem lieber im Chat um Hilfe betteln

In The Elder Scrolls Online hat das neue Update ein Feature entfernt, für das man bislang die Hilfe von anderen Spielern gebraucht hat. Jetzt soll das auch ohne funktionieren.

Was ist das für ein Feature? Wer in Elder Scrolls Online zum Werwolf oder Vampir werden wollte, der brauchte die Hilfe von anderen Spielern oder musste sich auf andere Weise von einem Vampir oder Werwolf beißen lassen.

Was auf dem Papier nach einem schönen Rollenspielelement klang, lief in Wahrheit etwas schneller ab. Spieler, die Lust auf eine Verwandlung hatten, fragten im Chat nach und nervten ihre Mitspieler so lange, bis(s) sich jemand erbarmte.

Diese Hürde an menschlicher Interaktion soll mit Update 49 aus dem MMORPG verschwinden.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Elder Scrolls Online sehen:

Microsoft bringt Elder Scrolls Online mit buntem Trailer auf die große Bühne
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt Elder Scrolls Online macht es Einzelspielern mit neuem Feature leichter, die wollen trotzdem lieber im Chat um Hilfe betteln The Elder Scrolls Online: Herzwoche – Die Welt-Events 2026 in Tamriel Elder Scrolls Online: Saisons des Wurmkults – So bereitet ihr euch vor, wenn ihr Molag Bal nie besiegt habt Die 6 MMORPGs mit den größten Schlachten Nach 9 Jahren und tausenden Partien nehmen Fans Abschied von einem Spiel zu Elder Scrolls: „War Bestandteil meines Lebens“ Die Entwickler von Elder Scrolls Online erklären, wie sie über 650 Gegenstandssets im MMORPG ausbalancieren Gold Road war das letzte Kapitel für Elder Scrolls Online, ab 2025 wird alles neu Mit dem neuen Update für das MMORPG ESO könnt ihr endlich zeigen, wie reich ihr wirklich seid MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren Die 3 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023, laut Google 3 fantastische MMORPGs, wenn ihr auf Housing steht

Neue Schreine ersetzten echte Menschen

Wie soll das neue System funktionieren? Statt der menschlichen Interaktion gibt es mit Update 49 Vampir- und Werwolf-Schreine, wie ESO-Hub.com berichtet. Diese stehen in den Anfangsgebieten der jeweiligen Allianzen und sind mit einem Questgeber bestückt, der 24/7 auf die Spieler wartet.

Dieser kann Spieler, die noch nie ein Vampir oder Werwolf waren, die Einstiegsquest verpassen oder aber Charaktere erneut verwandeln, wenn sie nach ihrer Heilung wieder Lust auf die Transformation haben.

Gleichzeitig werden die alten Methoden nicht aus dem Spiel entfernt. Wer es darauf anlegt, darf also auch in Zukunft um den Kuss eines Vampirs oder Werwolfs betteln, auch wenn die Bereitschaft dafür wohl sinken wird.

Wie finden die Fans das Update? Die Fans sind zwiegespalten. Zum einen gibt es Spieler, die sich freuen, dass das ewige gebettele im Chat aufhört. Andere Spieler wiederum empfinden es als traurig, dass wieder eine kleine Interaktion mit anderen Spielern aus dem MMORPG verschwindet.

So schreiben sie auf Reddit:

  • GhostB5: „Ich werde die kleinen Interaktionen vermissen, die ich mit Leuten an den Schreinen habe, aber das hier wird viel praktischer sein.“
  • littlemissindecision: „Dito. Ich habe das Gefühl, dass niemand mehr für Bisse zu anderen Spielern gehen wird, und ich werde es vermissen, Leuten auf diese Weise helfen zu können.“
  • Sefirosukuraudo: „Ich habe die Quest vor ein paar Tagen auf dem PTS ausprobiert, und es ist eigentlich eine wirklich coole kleine Questreihe! Es war schön, etwas über den Ursprung des Vampirismus und seine Lore zu erfahren, was ich sonst nicht gewusst hätte, obwohl ich jahrelang einen Vampir-Magier gespielt habe lol. Ich hatte nicht erwartet, dass die Lore einen griechisch-mythologischen Touch hat. 10/10 meiner Meinung nach.“
  • joshisanonymous: „Ich schätze, ich bin der Einzige, dem es tatsächlich gefallen hat, dass dies das Suchen nach Mobs oder die Interaktion mit anderen Spielern beinhaltete.“

Wie sieht es mit der Heilung aus? Auch die Heilung der Transformation wird leichter. So werden die Heilmittel in den Gratis-Kronenladen verschoben und die Goldkosten für eine Heilung reduziert. Gleichzeitig erhalten die Magiergilden einen NPC, der die Spieler heilen kann.

Doch es gibt noch weitere anstehende Updates für die Werwölfe. So sollen diese im Rahmen der „Combat Refresh“-Initiative eine visuelle Überarbeitung erhalten, die wohl mit Season 0 zu erwarten ist. Dabei bekommt das normale Werwolf-Modell ein Upgrade, außerdem soll eine weibliche Werwolfform hinzugefügt werden.

Mehr zum Thema
WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit
von Cortyn
Konkurrent von GTA Online stirbt vor 10 Jahren, wird von einem Fan wiederbelebt, bietet Raids wie ein MMORPG
von Cedric Holmeier
WoW macht das Housing noch besser, verspricht alles, was die Community will
von Cortyn

Mit dem Update für Elder Scrolls Online setzten die Entwickler ihren Trend fort, ältere Systeme wieder auf Vordermann zu bringen. Für einen Spieler kommt diese System-Erleichterung jedoch zu spät, denn er hat schon alles erledigt: Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat

Quelle(n): eso-hub.com, reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Elder Scrolls Online Spielcharakter Schwert Titelbild

Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat

Aion Classic Titel

Während viele MMORPG-Fans auf Aion 2 warten, bekommt der klassische Vorgänger neue Klasse und modernisierten Einstieg

Die besten MMORPGs auf Steam 2024

Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Februar 2026

Titelbild zum YouTube-Video von MeinMMO: „In diesen 12 MMORPGs kannst du 2026 eine neue Heimat finden“

Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx