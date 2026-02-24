Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat

CommunityMMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat

Elder Scrolls Online bietet viele tausende Stunden voller Inhalte. Einer hat nun wirklich alles gesehen und erlebt, was es gibt, und erklärt, wie lange er dafür gebraucht hat.

Um wen geht es? Auf Reddit hat der Spieler Kilnerdyne seine Errungenschaftsseite von Elder Scrolls Online gezeigt. Diese ist vollständig ausgefüllt und steht auf 100 %. Mit 72590 Achievement-Punkten hat der Spieler Elder Scrolls Online wirklich durchgespielt, doch das war gar nicht so einfach, wie er erklärt.

Hier könnt ihr den Trailer von Elder Scrolls Online sehen:

Microsoft bringt Elder Scrolls Online mit buntem Trailer auf die große Bühne
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat The Elder Scrolls Online: Herzwoche – Die Welt-Events 2026 in Tamriel Elder Scrolls Online: Saisons des Wurmkults – So bereitet ihr euch vor, wenn ihr Molag Bal nie besiegt habt Die 6 MMORPGs mit den größten Schlachten Nach 9 Jahren und tausenden Partien nehmen Fans Abschied von einem Spiel zu Elder Scrolls: „War Bestandteil meines Lebens“ Die Entwickler von Elder Scrolls Online erklären, wie sie über 650 Gegenstandssets im MMORPG ausbalancieren Gold Road war das letzte Kapitel für Elder Scrolls Online, ab 2025 wird alles neu Mit dem neuen Update für das MMORPG ESO könnt ihr endlich zeigen, wie reich ihr wirklich seid MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren Die 3 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023, laut Google 3 fantastische MMORPGs, wenn ihr auf Housing steht

Ohne Fleiß keinen Preis

Was fand der Spieler schwierig? Um alle Errungenschaften im MMORPG zu erhalten, benötigte der Spieler rund 36.000 Stunden oder 1.500 Tage oder etwas mehr als vier Jahre. Ein hoher Preis, wenn man so viel Lebenszeit in ein MMORPG steckt. Natürlich zählt in diese Zeit auch die Spielzeit für andere Charaktere des Accounts sowie AFK-Zeit hinein.

Schwierig war es für den Spieler vor allem, die „Trifecta“ abzuschließen. Hierfür müssen Gruppenherausforderungen im Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne erledigt zu werden und in einem gewissen Zeitlimit abgeschlossen werden. Entsprechend müssen auch die Teammitglieder gut spielen – was bekanntlich ja am schwierigsten ist.

Am meisten Zeit haben hingegen wohl Farm-Errungenschaften wie die Vervollständigung aller Sets im Spiel gebraucht. Aber auch die Erkundung der ganzen Welt und ihrer Geheimnisse ist nicht zu unterschätzen. Das sehen auch die Spieler so.

Wie reagieren die anderen Spieler? Kilnerdyne ist zwar nicht der einzige, aber einer der wenigen Spieler, die Elder Scrolls Online auf 100 % durchgespielt haben. Entsprechend zollen die Spieler ihm auch den gebührenden Respekt, auch wenn einige auf Reddit die Spielzeit eher kritisch sehen:

  • Digitijs: „36.299 Stunden insgesamt? Ein Teil dieser Zeit muss doch daher kommen, dass das Spiel einfach offen gelassen wurde, richtig? Richtig? Edit: Das sind etwas über 4 Jahre für alle, die sich fragen. Das ist etwas mehr als ein Drittel der Zeit, die das Spiel überhaupt erst draußen ist. Mit anderen Worten: das entspricht 8 Stunden Spielzeit an jedem einzelnen Tag seit dem Release“
  • thecraftybear: „Du solltest dafür eine echte Trophäe von ZOS im echten Leben erhalten.“
  • Schiffy94: „Ich habe bisher nur eine andere Person gesehen, die das geschafft hat, und das war auf einem einzigen Charakter, weil das globale Achievement-Update noch nicht live war. Glückwunsch, du Psychopath. Deine Belohnung ist Gras.“
  • bmrtt: „Ehrlich gesagt bin ich so neidisch auf Leute, die es geschafft haben, eine Gruppe zu finden, die fähig genug für so etwas ist. Die Trial-Community steckt tief in den Schützengräben.“
Mehr zum Thema
WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden, ohne schwerer zu werden
von Cortyn
MMORPG-Geheimtipp auf Steam knackt seinen Spieler-Rekord, schuld ist die eigene Community
von Cedric Holmeier
WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt
von Cortyn

Was der Spieler nun in Elder Scrolls vorhat, ist unbekannt. Immer wieder kommen jedoch Updates hinzu, die auch neue Errungenschaften bringen. Der Spieler wird also noch einiges zu tun haben, wenn er seine 100 % behalten will. Was dieses Jahr noch bei Elder Scrolls Online geplant ist, erfahrt ihr hier: The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt

Quelle(n): mmorpg.org.pl, reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Aion Classic Titel

Während viele MMORPG-Fans auf Aion 2 warten, bekommt der klassische Vorgänger neue Klasse und modernisierten Einstieg

Die besten MMORPGs auf Steam 2024

Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Februar 2026

Titelbild zum YouTube-Video von MeinMMO: „In diesen 12 MMORPGs kannst du 2026 eine neue Heimat finden“

Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video

MMORPGs Steam meisten Spieler

Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Februar 2026

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx