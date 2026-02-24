Spieler versenkt 36.000 Stunden, um Elder Scrolls Online auf 100 % durchzuspielen – Erklärt jetzt, wie er es geschafft hat

Elder Scrolls Online bietet viele tausende Stunden voller Inhalte. Einer hat nun wirklich alles gesehen und erlebt, was es gibt, und erklärt, wie lange er dafür gebraucht hat.

Um wen geht es? Auf Reddit hat der Spieler Kilnerdyne seine Errungenschaftsseite von Elder Scrolls Online gezeigt. Diese ist vollständig ausgefüllt und steht auf 100 %. Mit 72590 Achievement-Punkten hat der Spieler Elder Scrolls Online wirklich durchgespielt, doch das war gar nicht so einfach, wie er erklärt.

Hier könnt ihr den Trailer von Elder Scrolls Online sehen:

Ohne Fleiß keinen Preis

Was fand der Spieler schwierig? Um alle Errungenschaften im MMORPG zu erhalten, benötigte der Spieler rund 36.000 Stunden oder 1.500 Tage oder etwas mehr als vier Jahre. Ein hoher Preis, wenn man so viel Lebenszeit in ein MMORPG steckt. Natürlich zählt in diese Zeit auch die Spielzeit für andere Charaktere des Accounts sowie AFK-Zeit hinein.

Schwierig war es für den Spieler vor allem, die „Trifecta“ abzuschließen. Hierfür müssen Gruppenherausforderungen im Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne erledigt zu werden und in einem gewissen Zeitlimit abgeschlossen werden. Entsprechend müssen auch die Teammitglieder gut spielen – was bekanntlich ja am schwierigsten ist.

Am meisten Zeit haben hingegen wohl Farm-Errungenschaften wie die Vervollständigung aller Sets im Spiel gebraucht. Aber auch die Erkundung der ganzen Welt und ihrer Geheimnisse ist nicht zu unterschätzen. Das sehen auch die Spieler so.

Wie reagieren die anderen Spieler? Kilnerdyne ist zwar nicht der einzige, aber einer der wenigen Spieler, die Elder Scrolls Online auf 100 % durchgespielt haben. Entsprechend zollen die Spieler ihm auch den gebührenden Respekt, auch wenn einige auf Reddit die Spielzeit eher kritisch sehen:

Digitijs : „36.299 Stunden insgesamt? Ein Teil dieser Zeit muss doch daher kommen, dass das Spiel einfach offen gelassen wurde, richtig? Richtig? Edit: Das sind etwas über 4 Jahre für alle, die sich fragen. Das ist etwas mehr als ein Drittel der Zeit, die das Spiel überhaupt erst draußen ist. Mit anderen Worten: das entspricht 8 Stunden Spielzeit an jedem einzelnen Tag seit dem Release“

: „36.299 Stunden insgesamt? Ein Teil dieser Zeit muss doch daher kommen, dass das Spiel einfach offen gelassen wurde, richtig? Richtig? Edit: Das sind etwas über 4 Jahre für alle, die sich fragen. Das ist etwas mehr als ein Drittel der Zeit, die das Spiel überhaupt erst draußen ist. Mit anderen Worten: das entspricht 8 Stunden Spielzeit an jedem einzelnen Tag seit dem Release“ thecraftybear : „Du solltest dafür eine echte Trophäe von ZOS im echten Leben erhalten.“

: „Du solltest dafür eine echte Trophäe von ZOS im echten Leben erhalten.“ Schiffy94 : „Ich habe bisher nur eine andere Person gesehen, die das geschafft hat, und das war auf einem einzigen Charakter, weil das globale Achievement-Update noch nicht live war. Glückwunsch, du Psychopath. Deine Belohnung ist Gras.“

: „Ich habe bisher nur eine andere Person gesehen, die das geschafft hat, und das war auf einem einzigen Charakter, weil das globale Achievement-Update noch nicht live war. Glückwunsch, du Psychopath. Deine Belohnung ist Gras.“ bmrtt: „Ehrlich gesagt bin ich so neidisch auf Leute, die es geschafft haben, eine Gruppe zu finden, die fähig genug für so etwas ist. Die Trial-Community steckt tief in den Schützengräben.“

Was der Spieler nun in Elder Scrolls vorhat, ist unbekannt. Immer wieder kommen jedoch Updates hinzu, die auch neue Errungenschaften bringen. Der Spieler wird also noch einiges zu tun haben, wenn er seine 100 % behalten will. Was dieses Jahr noch bei Elder Scrolls Online geplant ist, erfahrt ihr hier: The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt