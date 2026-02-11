The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt

2 Min. Niko Hernes
The Elder Scrolls Online ändert sich 2026 maßgeblich – MeinMMO erklärt, für wen es sich dieses Jahr lohnt

Seit 2014 wird The Elder Scrolls Online mit neuen Inhalten und Erweiterungen fortgesetzt. Das Jahr 2026 könnte eines der wichtigsten für das MMORPG werden. In einem neuen YouTube-Video erklärt euch MeinMMO, ob sich der (Wieder-)einstieg lohnt.

Worum geht es in unserem neuen YouTube-Video? Auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO veröffentlichen wir regelmäßig Videos zu MMORPGs. Zuletzt ging es etwa um den Skandal rund um das gescheiterte Kickstarter-MMORPG Ashes of Creation.

Im neuesten YouTube-Video beschäftigen wir uns mit The Elder Scrolls Online, speziell um das Jahr 2026 und die großen Änderungen für das MMORPG.

Welche Änderungen auf euch zukommen und für wen sich die Rückkehr oder sogar ein Einstieg lohnt, erfahrt ihr hier:

Die Änderungen von The Elder Scrolls Online im Jahr 2026

Was ist das überhaupt für ein Spiel? The Elder Scrolls Online existiert seit 2014 und spielt als MMORPG in der Welt von Tamriel, die ihr etwa aus Skyrim oder Oblivion kennt. Bekannte Gebiete aus den Solo-RPGs von Bethesda könnt ihr auch im MMO erkunden.

Was passiert 2026 mit dem Spiel? Allgemein soll der Einstieg für Anfänger, aber auch die Rückkehr von alten Spielern angenehmer werden. Dafür gibt es neue Methoden wie ein neues Veröffentlichungsmodell, mehr Inhalte für Solo-Spieler oder stärker gebündelte Inhalte.

Eine detaillierte Auflistung kommender Features findet ihr im YouTube-Video.

The Elder Scrolls Online: Saisons des Wurmkults – Teil 1 – Veröffentlichungstrailer
Wer sollte einen Blick auf The Elder Scrolls werfen? 2026 könnte sowohl für Neulinge als auch Veteranen ein gutes Jahr sein:

  • Die große und frei erkundbare Welt ist für Solo-Spieler und Neulinge interessant, da man sich in einem eigenen Tempo auf die Story stürzen kann. Außerdem bekommen Elder-Scrolls-Fans noch vor The Elder Scrolls 6 viele Gebiete und Geschichten aus Tamriel zu sehen.
  • Wer schon mal The Elder Scrolls Online gespielt hat, könnte 2026 gut wieder einsteigen, da Inhalte stärker gebündelt werden sollen.
  • Veteranen können sich 2026 auf neue Experimente, aber auch auf Anpassungen bekannter Systeme wie den Kampf freuen. Für die großen Baustellen wird man als Veteran aber wohl noch Geduld brauchen.
The Elder Scrolls Online: Herzwoche – Die Welt-Events 2026 in Tamriel
von Karsten Scholz
Microsoft strich ein MMORPG der Macher von The Elder Scrolls Online, jetzt wissen wir, wie es ausgesehen hätte
von Jasmin Beverungen
The Elder Scrolls Online geht eine der größten Schwächen an, doch haben viele Spieler davon wohl erst 2027 etwas
von Karsten Scholz

Wie seht ihr das? Spielt ihr das MMORPG noch oder möchtet ihr wieder einsteigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr die kommenden Änderungen und eine Einordnung im Detail sehen wollt, schaut gerne in diesen Artikel rein: Lohnt sich The Elder Scrolls Online im Jahr 2026?

Quelle(n): YouTube
1. Folge der 2. Staffel der YouTube-Dokumentation

„Wer schaut denn noch Let’s Plays?“ – Doku zeigt, wie Twitch YouTube abgehängt hat

Titelbild YouTuber Optimum OLED

YouTuber verwendet 3.000 Stunden lang einen OLED-Monitor, zeigt, wie schlimm das Einbrennen wirklich ist

PietSmiet sind schon 15 Jahre im Internet.

Twitch-Streamer PietSmiet feiern 15-jähriges Jubiläum, zocken eine Woche lang die Games von damals

Ludwig Ahgren versucht sein Glück in Minecraft Speedruns.

Twitch-Streamer trainiert seit 3 Monaten in Minecraft, scheitert 8 Stunden lang

