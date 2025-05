The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Elder Scrolls Online schenkt euch in diesem Monat ein Haus – So bekommt ihr es

Was sind Aktivitäten? Die Aktivitäten in Tamriel sind Teil vom „Goldenen Vorhaben“. Das ist ein System, mit dem ihr für begrenzte Zeit bestimmte Belohnungen bekommen könnt. Ein aktives Goldenes Vorhaben findet ihr im Menüpunkt „Goldene Vorhaben“ in der „Gruppen- und Aktivitätssuche”.

Wie bekommt ihr das kostenlose Haus? Während des Events, das noch bis zum 29. Mai 2025 läuft, könnt ihr diverse Aktivitäten in Elder Scrolls Online abschließen. Sobald ihr 25 davon gemeistert habt, dürft ihr in die große Galerie von Tamriel einziehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to