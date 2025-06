Microsoft zeigt Trailer eines beliebten MMORPGs bei ihrer großen Show, doch die Spieler ätzen: „passt gar nicht zum Spiel“

Das MMORPG Elder Scrolls Online durfte beim großen Xbox Games Showcase 2025 auftreten, doch die Spieler wundern sich über das Gezeigte.

Was wurde gezeigt? Beim großen Xbox Games Showcase von Microsoft wurden über zwei Stunden lang verschiedene Trailer, Ankündigungen und Spielvorstellungen gezeigt. Auch das Genre der MMORPGs ging dabei nicht leer aus. Mit Elder Scrolls Online (ESO) gehört eines der größten MMORPGs zu Microsoft und das durfte nicht auf der großen Bühne fehlen.

Unter dem Namen Tales of Tamriel verfolgt der neue Trailer die typischen Geschehnisse in ESO aus der Sicht einer Katze, die ihrem Besitzer auf seinen Abenteuern folgt. Der Trailer ist dabei farbenfroh und actionreich gestaltet und zeigt verschiedene Orte in Tamriel sowie Feste zu Halloween und Weihnachten und bietet auch einige humorvolle Momente.

Hier könnt ihr den Trailer selbst sehen:

Verwunderung in der Community

Wie reagieren die Spieler auf das Gezeigte? Die Spieler des MMORPGs sind unzufrieden mit dem neuen Trailer. Sie finden, das Gezeigte, die Musikauswahl und auch der generelle Stil des Trailers passen gar nicht zu Elder Scrolls Online. So meckern die Spieler auf YouTube:

@pacfi88em: „Ich spiele dieses Spiel schon seit zehn Jahren. Ich mag es, und ich empfehle es. Aber dieser Marketingstil passt vom Thema und Ton gar nicht zum Spiel. Vielleicht haben sie es mit einem anderen Spiel verwechselt.“

@x-roshtemaky2484: „Diese Art von ‚Guardian of the Galaxy-Montage‘ ist nicht sehr gut für ESO geeignet … ich liebe das Spiel … aber dieser Trailer hat mich irgendwie enttäuscht … wie wenn er fehl am Platz wäre … zum Glück hat das Spiel selbst nicht diese Musik …“

@imjustkentaro: „Für wen ist diese Werbung gedacht? Senioren?“

Auch die Werbeeinblendungen werden kritisiert. Dort wirbt Elder Scrolls Online mit 26 Millionen Spielern. Die Spieler halten das für irreführend: „Hört auf, die Leute in die Irre zu führen. ESO hat keine 26 Millionen Spieler. Accounts, die während der Lebensdauer eines Spiels erstellt werden, sind nicht gleich aktive Spieler“, schreibt @eodyn7 auf YouTube.

Was hat es mit den Spielerzahlen auf sich? Elder Scrolls Online gibt im Trailer 26 Millionen Spieler an. 2024 waren es hingegen noch 25 Millionen Spieler (via mmorpg.co.pl). Dabei handelt sich wohl um Accounts, die für das MMORPG erstellt wurden.

Auf Steam verpasste man zur Spitzenzeit vor 5 Jahren jedoch knapp die 50.000 Spielermarke und liegt nun bei etwa der Hälfe zur Hauptspielzeit der Woche (via SteamDB). Von Millionen von Spielern ist man also wohl weit entfernt, auch wenn Daten über die Konsolenspieler auf Xbox und PS5 nicht vorliegen.

Dass die Entwickler und Publisher von Elder Scrolls Online nicht den düsteren Ton als Werbemittel wählen, geschah auch schon in der Vergangenheit. Jüngst überzeugte das Marketing-Team hinter dem MMORPG mit einer Werbung der alten Art: Elder Scrolls Online weckt auf YouTube nostalgische Erinnerungen an Nachtelf-Irokesen und ein vergessenes MMORPG zu EverQuest