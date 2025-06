Bereits die Ankündigung sorgte für Jubel, jetzt ist er endlich da: Addon-Support für die Konsolen-Version von Elder Scrolls Online

Bereits im Januar 2025 hatten die Entwickler von Elder Scrolls Online auch für die Konsolen-Version des MMORPGs offiziellen Addon-Support angekündigt. Jetzt könnt ihr die Erweiterungen endlich nutzen.

Was muss ich zum offiziellen Addon-Support wissen? Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 könnt ihr jetzt Addons für Elder Scrolls Online nutzen. Angekündigt wurde der Support der Erweiterungen bereits im Januar 2025, das Fundament kam aber erst mit Update 46 im Juni ins Spiel. In dieser Woche folgte auf den Konsolen die Aktivierung der Addons.

Auswählen und aktivieren lassen sich die Modifikationen wie folgt:

Nach dem Einloggen ins Spiel öffnet ihr die Optionen Dort wählt ihr unter Erweiterungen direkt Erweiterungen anzeigen aus Sucht euch über das Menü eine Erweiterung aus Ihr könnt nach Name, Anzahl der Nutzer und Status filtern Auch eine Sortierung nach Kategorie ist möglich, indem ihr „Alle Kategorien“ wählt und angebt, was für Erweiterungen ihr sehen möchtet Über die Suche könnt ihr nach bestimmten Erweiterungen suchen Habt ihr eine Erweiterung gefunden, drückt ihr Auswählen und dann Installieren Über dieses Menü könnt ihr auch Melden und Versionshinweise einsehen Ist eine Erweiterung installiert, wird deren Status im Menü aktualisiert Ist eine Erweiterung installiert, könnt ihr sie auch deinstallieren, neu installieren oder Updates ignorieren

Vom Hauptmenü für Erweiterungen aus könnt ihr über Erweiterungen verwalten eine vollständige Liste eurer aktiven Erweiterungen einsehen. Dort könnt ihr einzelne installierte Erweiterungen deaktivieren oder aktivieren. Das Hauptmenü für Erweiterungen zeigt zudem an, wie viel Speicherplatz das jeweilige Addon aktuell belegt.

Fokus liegt erst einmal auf UI-Addons

Welche Restriktionen gibt es? Die Entwickler nennen die folgenden Einschränkungen für die Nutzung von Addons in der Konsolen-Version von ESO:

Nur für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Derzeit werden nur Erweiterungen für die Benutzeroberfläche unterstützt

Es können maximal 100 MB an Erweiterungen gleichzeitig installiert sein

Derzeit werden Erweiterungen für Sprachen nicht unterstützt

Die Liste der verfügbaren Addons dürfte mit der Zeit spürbar länger werden.

Woher kommen die Addons? Das sind Erweiterungen für ESO, die von privaten Mitgliedern aus der Community erstellt und bereitgestellt werden. Die Entwickler des MMORPGs können daher auch keine Garantie dafür geben, dass alle Modifikationen fehlerfrei funktionieren.

Auf elderscrollsonline.com heißt es daher auch: „Falls ihr mit einer Erweiterung Probleme habt, wendet euch bitte an die Person, die sie erstellt hat. Ist eine Erweiterung defekt oder verursacht sonstige Schwierigkeiten, deaktiviert oder löscht diese bitte.“

Warum ist das so eine große Sache? Addons aus der Community können die Spielerfahrung auf positive Weise bereichern und beispielsweise zusätzlichen Komfort sowie eine optimierte Zugänglichkeit bieten, Baustellen eines Spiels ausmerzen oder zusätzliche Informationen bereitstellen. Addon-Support für die PC-Version von ESO gibt es schon lange.

Wie wichtig Addon-Support für Spiele sein kann, zeigt gerade die Elder-Scrolls-Reihe seit vielen Jahren eindrucksvoll. Dank der Inhalte der Fans war beispielsweise Skyrim von 2011 über eine Dekade lang ein erfolgreicher Dauerbrenner, der mehrfach aufgelegt wurde.

Da ESO ein MMORPG ist, in dem man sich mit vielen anderen Spielern auf einem Server befindet, ist das, was Addons leisten können und dürfen, im Vergleich zu den Skyrim-Addons aber natürlich stark eingeschränkt. Wenn ihr wissen möchtet, was es für Mods aus der Community für die PC-Version gibt, schaut beispielsweise in unsere Liste der 10 besten Addons für ESO rein – eventuell sind all diese Erweiterungen bald auch für die Konsolen verfügbar.