Spieler in Elden Ring besiegt in 3 Minuten 3 der härtesten Bosse mit der schwächsten Art von Magie

In Elden Ring gibt es verschiedene Formen der Magie, doch die schwächste von ihnen ist die Nekromantie. Viele meiden sie, doch ein Spieler hat nun demonstriert, wie mächtig sie wirklich sein kann.

Warum ist Nekromantie so schwach? Nekromantie gehört zu den Zaubereien und beschwört meist die Geisterflamme oder uralte Echos der Toten, um Feinden zu schaden. Das Problem ist leider, dass ihr für die effektive Nutzung dieser Sprüche eure Attribute der Weisheit und Glauben erhöhen müsst – sie benötigen also eine viel höhere Investition in eure Skillpunkte. Zusätzlich gibt es nur wenige brauchbare Zauber, die sich im Kampf gegen eure Feinde lohnen.

Bevor Spieler also einen Nekromanten aufleveln, gehen sie lieber die entspanntere Route und bauen ihren Easy-Mode – den Zauberer-Build.

Was den Schaden anbelangt, so seid ihr mit der reinsten Form der Magie besser bedient als dem Okkultismus, doch ein Spieler wollte das Gegenteil beweisen. Er erschuf einen Nekromantie-Build und ging in die höchste Schwierigkeit des DLCs, um drei Bosse herauszufordern. In 3 Minuten konnte er beweisen, wie mächtig Nekromantie tatsächlich ist.

In 3 Minuten drei der schwierigsten Bosse

Welche Bosse wurden besiegt? Der User Exciting-Holiday218 offenbarte auf Reddit, wie mächtig sein Build ist. Er beschreibt, dass sein Charakter auf Stufe 175 ist und er im NG+7 angekommen sei – die höchste Stufe, in der die Skalierung der Gegner aufhört, sich zu erhöhen.

Er forderte nun die schwierigen Bosse aus dem DLC von Elden Ring heraus: Messmer den Pfähler, Midra und Romina. Im Kampf benutze er dabei nur Zaubersprüche, Kriegsaschen und Waffen der Nekromantie.

Von den makellosen Kämpfen ohne einen Kratzer abgesehen, konnte Exciting-Holiday218 massiven Schaden austeilen und alle Bosse in weniger als drei Minuten besiegen. Wenn man bedenkt, dass einige Spieler sogar länger für einen einzelnen Boss benötigen, ist das eine Glanzleistung und zeigt, dass auch Nekromantie stark sein kann, wenn man weiß, wie man sie benutzen soll.

Wie kann Nekromantie stark sein? Die meisten Zaubersprüche der Nekromantie besitzen den Effekt vom Frostbiss. Dieser Effekt zieht einen Prozentsatz des Lebens eurer Gegner ab und belegt sie mit einem Debuff. Dieser Debuff erhöht den erhaltenen Schaden um 20 % von allen Waffen, Elementen und Zaubern, die ihr in einem Zeitfenster von 30 Sekunden wirkt.

Kombiniert man dies mit einer starken Nekromantie-Waffe wie den Schürhaken des Todes, kann man immensen Schaden austeilen. Paart man dies noch mit den richtigen Talismanen, ist es nur eine Frage von wenigen Minuten, bis euer Boss in die Knie gezwungen wird. Habt ihr auch schon Nekromantie in eurem Build genutzt? Lasst uns eure Erfahrungen in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Elden Ring findet ihr hier: Alternativen zu Kingdom Come 2: Diese Open Worlds bieten ebenfalls Immersion und Faszination pur