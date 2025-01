Auf Steam werden gerade Einladungen zum Beta-Test von Elden Ring verschickt, doch ihr solltet sie keinesfalls annehmen

Elden Ring legt mit „Nightreign“ nochmal einen drauf und damit der Release glattläuft, haben die Entwickler einen Beta-Test geplant. Leider haben Betrüger jetzt eine Chance gewittert, euch abzuzocken.

Was ist das für eine Betrugsmasche? Es handelt sich hier um die Betrugsmasche „Phishing“. Betrüger versuchen, an eure Daten zu gelangen. Mit gefälschten Links oder E-Mails versuchen sie, euch dazu zu verleiten, eure Daten freiwillig herauszurücken. Im schlimmsten Falle könnt ihr so eure Accounts oder sogar Geld verlieren – wenn sich die Diebe als eure Bank ausgeben.

Auch jetzt tummeln sich erneut Betrüger im Netz herum, doch diesmal nutzen sie den kommenden Beta-Release von Elden Ring: Nightreign aus, um euch zu bestehlen.

Freunde geben euch Zugang zur Beta auf Steam

Was ist an der Sache faul? Auf Reddit warnen viele Spieler auf Steam die Community vor einer Scam-Welle. Accounts von Freunden seien kompromittiert worden und versenden dubiose Links zum Zugang des Beta-Tests. Klickt auf keinem Fall auf diese Links und meldet am besten die Accounts.

Unwissende Fans könnten auf diesen Trick reinfallen doch, wer genau den Release beobachtet, sollte wissen, dass die kommende Beta nur für PlayStation und Xbox reserviert ist – PC-Spieler gehen vorerst leer aus.

Wann startet die Beta von Nightreign? Die Beta soll an fünf Terminen stattfinden und nur ausgewählte Spieler können daran teilnehmen. Folgende solltet ihr euch im Kalender markieren:

14. Feb. 12:00 Uhr – 15:00 Uhr CET

15. Feb. 04:00 Uhr – 07:00 Uhr CET

15. Feb. 20:00 Uhr – 23:00 Uhr CET

16. Feb. 12:00 Uhr – 15:00 Uhr CET

17. Feb. 04:00 Uhr – 07:00 Uhr CET

Kann ich mich noch auf die Beta bewerben? Der Anmeldeschluss für den Network-Test läuft bis zum 20. Januar, danach wird entschieden, wer genau an dem Test teilnehmen darf. Habt ihr euch noch nicht registriert, könnt ihr das auf der offiziellen Seite von Bandai Namco tun (via beta.bandainamcoent.eu)

Das kommende Abenteuer soll viele neue Waffen, Bosse und bekannte Gesichter aus den Souls-Games von FromSoftware bieten. Die wichtigsten Infos zum Release und dem Beta-Start findet ihr in unserer Übersicht auf MeinMMO: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Crossplay und dem Network Test