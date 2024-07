Elden Ring bufft mit Patch 1.13 fast alle Geisteraschen – Nur eine nicht, die wohl schon immer stark genug war

In Elden Ring wurde mit Patch 1.13 vieles abgeändert. Die größten Änderungen betreffen vor allem eure Geisteraschen, da diese viel zu schwach waren. Jetzt wurde eine Vielzahl von ihnen gebufft außer eine bestimmte, denn die war wohl schon immer stark genug.

Was war das für ein Patch? Am 30. Juli 2024 erschien Patch 1.13 für Elden Ring und das auf allen Plattformen. Das Update sollte verschiedene Probleme angehen, darunter die Performance verbessern und eine Vielzahl an Zaubern und Geisteraschen anpassen. Was die Geisteraschen anbelangt, haben fast alle einen Buff spendiert bekommen, weil sie viel zu schwach waren.

Die Liste ist lang, doch wenn man genau hinschaut, fehlt eine bestimmte Geisterasche, die fast jeder Spieler mindestens einmal ausprobiert haben sollte.

Mimic Tear ist und bleibt stark

Welche Geisterasche bleibt unberührt? Die Imitatorträne oder auch Mimic Tear genannt, nimmt die Gestalt des Hosts an und übernimmt so auch all seine Items, Waffen, Rüstungen sowie den Kampfstil. Für viele Spieler ist das die Geisterasche für alle Fälle, da sie sich bei fast jedem Bosskampf bewähren kann.

Schon zum Release von Elden Ring galt die Mimic Tear deshalb als Topwahl gegen Bosse, doch die Asche wurde mit Patch 1.03 generft. Nun hätte man als Fan hoffen können, dass die Mimic Tear diesmal einen Buff spendiert bekommt, weil alle anderen Aschen auch gesegnet wurden, doch dem war nicht so.

Man könnte sich jetzt beschweren, aber die Mimic Tear ist trotz ihres damaligen Nerfs einer der besten Aschen im Spiel. Klug eingesetzt kann sie sogar schwere Bosse wie Malenia besiegen. Verständlich, dass FromSoftware diese Asche lieber ruhen ließ.

Patch 1.13 berücksichtigte aber viele andere starke Optionen wie die Puppe des Dung Eaters, Lhutel the Headless und sogar Black Knife Tiche, die allesamt zu den besten Aschen im Spiel gehören.

Wie wurden die Geisteraschen verbessert? Hauptsächlich wurde meist nur das Gleichgewicht der Aschen angepasst. Das soll dazu dienen, dass die Geister nicht so schnell von Bossen oder Feinden aus ihrer Haltung geholt werden können. Dadurch können sie aggressiver kämpfen und auch von mehreren Kombos getroffen werden, ohne gleich aus den Schuhen zu kippen.

Zusätzlich wurden alle Aschen außer die Mimic Tear so angepasst, dass ihre Angriffskraft und Schadensnegation gesteigert wurde, wenn sie auf 8+ verbessert wurden.

Andere Aschen wiederum erhielten Boni auf ihren Stats, HP oder den Schadensoutput. Man könnte also meinen, dass alle Geister jetzt auf dem Stand sind, damit sie auch im schweren DLC von Elden Ring bestehen können. Was haltet ihr davon, dass FromSoftware die Mimic Tear ignoriert hat? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Elden Ring findet ihr hier: Ein Spieler in Elden Ring dachte, er müsse ein PvP-Duell austragen, bekommt stattdessen Geschenke überreicht