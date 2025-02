Das beste Spiel des Jahres stammt von einem einzigen Entwickler und begeistert Millionen auf Steam

Anfang des Jahres 2024 stürmte ein Indie-Spiel rasant die Steam-Charts und eroberte die Herzen von Millionen Spielern. Dabei wurde es von nur einem einzigen Entwickler im Alleingang geschaffen.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von Balatro. Das Spiel erschien am 20. Februar 2024 und hatte bereits nach kurzer Zeit im 24-Stunden-Peak über 35.000 Spieler (via steamdb.com).

Mittlerweile hat es rund 98 % positive Reviews auf Steam und erhält damit die Wertung „Äußerst positiv“. Auch bei den Game Awards konnt Balatro überzeugen und räumte reihenweise Preise ab (via thegameawards.com). Erhalten könnt ihr das Spiel für 13,99 €.

Worum geht es in Balatro? Balatro ist ein sogenanntes Poker-Roguelike. Ihr spielt illegale Poker-Blätter mit 150 speziellen Joker-Karten, die ihr in zahllosen Varianten kombinieren könnt. Das Spiel bietet Deckbuilder- und Sammelkarten-Elemente, die ihr in einem Kampagnenmodus mit 8 Schwierigkeitsstufen und täglichen Herausforderungen anwenden könnt.

In euren Matches verdient ihr Punkte, die ihr für Karten und Upgrades ausgeben und so euer Deck verbessern könnt. So könnt ihr immer schwierigere Herausforderungen meistern und Decks mit spannenden Kniffen kreieren.

Hinter der Entwicklung des Spiels steckt nicht nur eine interessante Geschichte, sondern das Ganze ist auch noch dem kreativen Schaffen einer einzigen Person entsprungen.

„Ich schreibe lieber richtig beschissenen Code und zeichne blöde Spielkarten. Das ist es, was mir daran Spaß macht.“

Wer steckt hinter Balatro? Hinter Balatro steckt ein einziger Entwickler mit dem Namen „LocalThunk“. Er hatte Ende des Jahres 2023 relativ viel Urlaub übrig. So kam es, dass er sich etwa einen Monat Urlaub nahm, wie er in einem Interview mit thelogic.co berichtet:

„Ich hatte bei meiner Arbeit etwa einen Monat Urlaub angespart und musste ihn am Ende des Jahres nehmen. Also hatte ich im Grunde den gesamten Dezember frei. Und in Saskatchewan ist es im Dezember ziemlich kalt und man kann nicht viel tun.“

Das war die Geburtsstunde des nun so erfolgreichen Projekts Balatro. Im ersten Jahr entwickelte LocalThunk das Spiel als Hobbyprojekt neben der Arbeit. Als er dann jedoch seinen Vollzeitjob aufgeben musste, wollte er sich ein paar Monate auf die Entwicklung von Balatro konzentrieren. Gedacht war es als Stück in seinem Portfolio, was er für künftige Bewerbungen nutzen könnte.

Bereits kurze Zeit, nachdem er die Seite im Steam-Shop eingerichtet hatte, kontaktierte ihn das erste von vielen Unternehmen, die sein Spiel für ihn herausbringen wollten. Schlussendlich entschied er sich für den Londoner Publisher Playstack, weil er bei ihm das Gefühl hatte, verstanden zu werden.

Dass sein Spiel so ein „viraler Hit“ wurde, schreibt LocalThunk allerdings weniger dem Glück zu:

Ich denke, es ist wie mit allem. Man muss vorbereitet sein, und wenn man die Arbeit macht, dann wird es hoffentlich ein Erfolg.

Zudem sprach er auch davon, dass die Entwicklung zum Teil etwas einsam war, so ohne Team, mit dem man den Fortschritt feiern konnte. Trotzdem wolle er auch das nächste Projekt lieber allein angehen: „Ich mag es nicht, Leute zu leiten. Ich schreibe lieber richtig beschissenen Code und zeichne blöde Spielkarten. Das ist es, was mir daran Spaß macht.“

„Das Spiel hat meine Seele ausgesaugt, es ist so gut“

Was sagen Fans dazu? Fans, die das Interview gelesen haben, teilen abermals ihre Bewunderung für LocalThunk und sein Spiel Balatro auf Reddit:

So teilt User Cranjesmcbasketball1 mit: „Das ist verdammt geil, das Spiel hat meine Seele ausgesaugt, es ist so gut, und als er es auch auf Smartphones brachte, war das Spiel vorbei.“

User Jackol4ntrn schreibt darunter: „Balatro hat mir bei meiner Reise-/Arbeitswegangst enorm geholfen. Ich beschäftige mich einfach mit dem Spiel und die Stunde vergeht, ohne dass mich die Verzögerungen auch nur stören.“

Cheese1423 spricht auch Poker-Muffel an, das Spiel auszuprobieren: „Das einzig wahre Poker-Element besteht darin, Pokerhände zu bilden. Man konzentriert sich auf die Manipulation des Kartenspiels und andere Dinge. Es ist ein fantastisches Spiel und es lohnt sich, selbst wenn Sie Poker verabscheuen.“

Entwickler LocalThunk sammelte in der Vergangenheit schon häufiger Sympathiepunkte in der Community. Die Hintergrundgeschichte seines Erfolgs dürfte sich dazu noch einreihen. Zuvor hatte der Entwickler auf liebenswerte Weise sein Lieblingsspiel gekürt und wurde dafür von den Fans gefeiert: Ein preisgekrönter Entwickler kürt das Spiel des Jahres und die Community liebt alles daran