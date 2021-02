Eines der nervigsten Features aus Diablo 4 könnt ihr abschalten

Auf reddit schreibt Nutzer am 6. Dezember 2019, dass er das Leuchten gar nicht mag. „Es bricht die Immersion und ist unnötig. Gebt uns zumindest die Option, das auszuschalten. Ich möchte in der Lage sein, die neue Grafik und den Kampf zu genießen, ohne dass mich dummes Zeug ablenkt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir mögen es wirklich, wie das [Leuchten] funktioniert. […] aber wir sind auf Situationen gestoßen, in denen bestimmte Teammitglieder es als sehr ablenkend empfunden haben, fast als ein Hindernis beim Spielen. Wir haben es also als eine Option in unserer „Accessibility Suite“. Wir wollen sicherstellen, dass unser Spiel von so vielen Menschen wie möglich gespielt werden kann.

Das sagt Blizzard: Während eine Frage- und Antwort-Runde am Samstagabend sprach Luis Barriga, Game Director von Diablo 4, über ein paar Optionen, die ihr in Diablo 4 finden werdet. Eine davon betrifft den Leucht-Effekt, den ihr wahlweise ein- oder ausschalten könnt.

Doch damit zeigten sich Spieler und sogar Teile des Entwickler-Teams bei Blizzard unzufrieden. Es würde die Immersion nehmen oder wäre zu hell für ein so düsteres Spiel, heißt es. Während der BlizzCon 2021 wurde nun bestätigt, dass ihr die Option ausschalten könnt, wenn ihr wollt. Was steckt dahinter?

Insert

You are going to send email to