Eins der besten MMORPGs verschenkt gerade fast 100 Stunden Spielzeit

Ihr könnt jetzt kostenlos eins der besten Story-MMORPGs zocken: Final Fantasy XIV verschenkt fast 100 Stunden Spielzeit

Wie bekommt ihr fast 100 Stunden kostenlos? Final Fantasy XIV hat eine neue Gratis-Login-Aktion gestartet. Damit verschenkt das Game insgesamt 96 Stunden kostenloser Spielzeit zwischen dem 9. Januar und 6. Februar 2025.

Die Spielzeit können sich wiederkehrende Krieger des Lichts sichern, die bereits eine Vollversion des MMORPGs besitzen, aber seit dem Ablauf des letzten Abonnements (bzw. der Testspielzeit) mindestens 30 Tage vergangen sind. Ihr dürft natürlich auch nicht aktuell über einen Dienst-Account mit aktiver Spielzeit verfügen.

Die fast 100 Stunden sind also nicht für aktive Spieler von Final Fantasy XIV, sondern für all jene, die schon länger keinen Fuß mehr in Eorzea gesetzt haben: Die Rückkehrer.

Zocken könnt ihr übrigens auch bis ins aktuelle Patch 7.1:

Fast 100 Stunden kostenlos zocken – Fast ohne Einschränkung

Gibt es Beschränkungen? Es gibt keine inhaltlichen Beschränkungen für zurückkehrende Spieler während der kostenlosen Spielzeit. Es können alle verfügbaren Inhalte gezockt werden. Voraussetzung dafür ist, dass man die jeweilige Erweiterung besitzt, die für einen Inhalt benötigt wird:

Wer seine Starter-Version aufstocken oder auf das neueste Add-On upgraden möchte, ist mit der Dawntrail – Standard Edition gut beraten. Diese enthält neben der neuesten auch alle vorherigen Erweiterungen. Überblick über das vollständige Angebot könnt ihr euch mit der offiziellen Homepage von Final Fantasy XIV verschaffen.

Was erwartet euch in Final Fantasy XIV? Das Game ist ein Themepark-MMORPG, in dem Inhalte aus früheren Erweiterungen auch heute noch gespielt werden können. Als Freischaltvoraussetzung für die Inhalte ist der Abschluss der Hauptstory.

Wer sich bis zum Ende von 7.2 durcharbeitet, kann sich aktuell unter andere auf diese neuen Endgame-Inhalte freuen:

8-Mann-Raid Das Arkadion – Halbschwergewicht (normal und episch)

(normal und episch) 24-Mann-Raid Echos aus Vana’diel – Jeuno: Die erste Etappe

Chaotische Allianz-Raid Die Wolke der Dunkelheit (chaotisch)

Ultimate Eine zweite Zukunft (fatal)

Alle aktuellen und auch die vergangenen Endgame-Inhalte von Final Fantasy XIV könnt ihr in unserem Endgame-Guide einsehen: Final Fantasy XIV Dawntrail: Endgame – Chaotische Allianz-Raids, Prüfungen, Schatzkarten und mehr

Final Fantasy XIV ist neben World of Warcraft nach wie vor eins der beliebtesten MMORPGs der Welt. Vor allem die Musik scheint es vielen Leuten angetan zu haben. Für seine Rückkehr in den Ring sowie ins Fernsehen hat sich ein Wrestler jetzt sogar einen eigenen Song vom Final-Fantasy-XIV-Komponisten schreiben lassen: Einer der besten Wrestler der Welt ist endlich zurück – Mit epischer Boss-Musik wie aus Final Fantasy XIV