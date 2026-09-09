13 Jahre nach Release gibt ein Star aus GTA 5 dem Spiel eine Chance, startet mit seinem Kollegen eine letzte Mission

Ganze 13 Jahre stecken zwischen GTA 6 und seinem Vorgänger GTA 5. Eine recht lange Zeit, in der sich eine gewaltige Menge an Spielern in Los Santos rumgetrieben hat. Auch einer der Schauspieler aus GTA 5 zählt sich dazu und hat nun auch einen alten Kollegen an Bord geholt, für den diese Erfahrung längst überfällig ist.

Welche Kollegen wollen zusammen GTA 5 spielen? Ned Luke, der englische Sprecher von Michael De Santa aus GTA 5, fühlt sich in seinem eigenen Spiel pudelwohl. Die Stimme hinter dem GTA-Protagonisten verbringt in GTA 5, GTA Online, aber auch in anderen Games eine Menge Zeit, wie er mit seiner Community auf YouTube sowie auf Twitch teilt.

Nun hat der Schauspieler eine ganz besondere Kollaboration angekündigt: „Eine letzte Mission“, ein finales Playthrough von GTA 5, bevor GTA 6 am 19. November 2026 erscheinen wird. Und das will er dieses mal nicht alleine bestreiten, sondern holt sich dazu seinen Kollegen Steven Ogg, den Schauspieler der GTA-Legende Trevor Phillips, mit ins Boot.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Trevor und Michael aus gemeinsamer Mission

Was macht diese Kollaboration so besonders? Dass Ned Luke Steven Ogg dafür begeistern konnte, gemeinsam mit ihm GTA 5 zu spielen, kommt sehr überraschend. Während Michaels Schauspieler nämlich recht aktiv mit der Community von GTA im Austausch ist und auch selbst viel und gerne spielt und streamt, ist das bei Trevors Synchronsprecher absolut gar nicht der Fall, wie er auch selbst betont.

In 2025 wurde Steven Ogg gefragt, ob dieser sich bereits auf GTA 6 freue, worauf dieser prompt mit „Dafür hab ich gar keine Gefühle“ entgegnet. Er betont, dass er kein Gamer sei und noch nie ein Videospiel gespielt habe, dementsprechend auch noch nie GTA 5.

Gestern meinte jemand irgendwann, du solltest mal „GTA 5“ spielen. Ich fragte: „Warum?“, und er antwortete: „Weil es so toll ist.“ Daraufhin sagte ich: „Eines Tages solltest du mal Dostojewskis ‚Schuld und Sühne‘ lesen.“ Da war er völlig ratlos. Steven Ogg in einem Interview (Clip auf Reddit)

Wie äußert sich Steven Ogg heute zu dem Projekt mit seinem Kollegen? Ned Luke lässt in seiner Ankündigung deutlich erkennen, dass diese gemeinsame Kollaboration für viele überraschend kommen könnte. Beide GTA-Schauspieler wissen, dass Steven Oggs Kommentare über die Jahre niemals darauf hingewiesen haben, dass er sich jemals weiter für das Spiel interessieren, geschweige denn selbst reinschauen würde.

„Was macht Steven Ogg denn hier in der Welt der Videospiele?“, fragt sich Luke mit einem Lachen im Gesicht, „Was zur Hölle machst du hier? Das ist doch nicht Dostojewski!”

Ogg wirkt keineswegs angefressen, sondern motiviert und – man wagt es zu sagen – vorfreudig?

“Ich will wissen, was hier los ist, ich will alles sehen!”

Wo kann man „Die finale Mission“ mit Ned Luke und Steven Ogg sehen? Auf Lukes YouTube-Channel ist bereits die erste Folge dieses neuen Formats zu sehen. Dort spielen sie den Prolog und reden gemeinsam über das Gesehene. Steven Ogg zeigt sich sehr neugierig und beeindruckt, nach 13 Jahren erstmals das finale Produkt zu sehen.

Michaels Schauspieler kann die Freude und Katharsis dieses Moments nicht unkommentiert lassen und sagt daraufhin lauthals: „Deshalb sage ich doch immer wieder: DU MUSST DAS VERDAMMTE SPIEL SPIELEN, MANN!“

Wie findet ihr dieses gemeinsame Projekt? Werdet ihr selbst reinschauen? Lasst es und in den Kommentaren wissen! Auch ein anderer YouTuber wollte sich auf GTA 6 vorbereiten, indem er den Vorgänger spielt. Allerdings nicht nur GTA 5, sondern alle Teile der gesamten Reihe: „Immer noch verdammt geil“ – GTA 6 lässt einen YouTuber nochmal alle Teile spielen, dieser wird überrascht, wie gut sie gealtert sind