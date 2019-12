Ein MMORPG ist unter den besten Topsellern auf Steam im Jahr 2019

Steam hat die Topseller des Jahres 2019 veröffentlicht und es ist sogar ein MMORPG darunter.

Was hat Steam bekannt gegeben? Zum Ende des Jahres veröffentlichte Valve die Spiele, die sich 2019 am besten verkauft haben. Wir zeigen euch, welche davon die Platin-Trophäe für besonders gute Verkäufe erhalten haben.

Was sind die Top 12? Einen Platin-Award haben diese zwölf Spiele bekommen.

Warframe – Release 2013

– Release 2013 Destiny 2 – 2019

– 2019 CS:GO – Release 2012

– Release 2012 Civilization 6 – Release 2016

– Release 2016 Sekiro: Shadows Die Twice – Release 2019

– Release 2019 DotA 2 – Release 2013

– Release 2013 Grand Theft Auto 5 – Release 2015

– Release 2015 Monster Hunter World – Release 2018

– Release 2018 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Release 2015

– Release 2015 Total War: Three Kingdoms – Release 2019

– Release 2019 Playerunknown’s Battlegrounds – Release 2017

– Release 2017 The Elder Scrolls Online – Release 2014

Was ist das Besondere an der Liste? Acht der zwölf Spiele sind Multiplayer-Titel – im Grunde sogar neun, wenn man GTA 5 wegen GTA Online dazu rechnet. Bemerkenswert ist auch, dass sich Destiny 2 auf Platz 2 der Topseller auf Steam befindet, wenn man bedenkt, dass der Loot-Shooter erst im Oktober 2019 über Valves Plattform erschienen ist.

Zudem sind nicht nur neuere Titel mit dabei. CS:GO aus dem Jahr 2012 und auch Warframe, sowie DotA 2 von 2013 laufen nach wie vor sehr stark.

Falls ihr euch wundert, was in den Umsätzen der „Topseller“ einbezogen wurde, hier ist die Erklärung von Steam:

Bei der Messung des Umsatzes berücksichtigen wir Verkäufe des Spiels selbst, Verkäufe im Spiel und Verkäufe von Zusatzinhalten, die mit dem betreffenden Spiel im Zusammenhang stehen. Steam Blog

Das ist The Elder Scrolls Online – Das einzige MMORPG in der Topseller-Liste

Die wichtigsten Infos zu The Elder Scrolls Online:

Release: 4. April 2014 auf Steam

4. April 2014 auf Steam Merkmale: MMORPG, Themepark

MMORPG, Themepark Modell: Buy2Play – die Standard-Edition von ESO kostet 19,99 auf Steam – momentan ist sie im Sale auf 7,99 Euro reduziert

Das ist The Elder Scrolls Online: Das MMORPG versetzt euch in die Fantasywelt Tamriel, in welcher auch die Single-Player-Rollenspiele der The-Elder-Scrolls-Reihe spielen. Ihr erlebt jede Menge spannender Abenteuer gemeinsam mit Freunden, erledigt Quests, kämpft gegen Monster und erkundet riesige Spielgebiete.

Für wen eignet sich ESO? Das MMORPG ist für all diejenigen interessant, die gemeinsam mit Freunden spannende Geschichten erleben und mehr über die Spielwelt erfahren möchten.

Ihr könnt ESO aber nicht nur auf PC, sondern außerdem auf PS4 und Xbox One spielen.

Darum hat es The Elder Scrolls Online in die Top 12 geschafft: ESO ist das einzige MMORPG, das in diesem Jahr einen Platin-Award erhalten hat. Dies liegt daran, wie sich das Onlinespiel im Jahr 2019 entwickelt hat. Das sieht man auch gut an den Bewertungen des Spiels auf Steam, die gestiegen sind.

Die Saison des Drachen kam bei den Spielern sehr gut an.

Es ist nicht nur ein großes Addon erschienen, sondern zudem drei DLCs. Alles zusammen erzählt eine epische Story.

Die Story des Jahres 2019 zählt zu den besten für das MMORPG.

Es kamen erste Performance-Verbesserungen ins Spiel, welche sich die Community schon sehr lange wünscht.

Es sind weitere Komfort-Funktionen integriert worden, wie der neue Gruppenfinder.

The Elder Scrolls Online blickt einer sehr spannenden Zukunft entgegen, denn 2020 geht es in das nördliche Gebiet Skyrim, wo es sehr düster wird.