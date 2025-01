Ein Held in Marvel Rivals macht gerade mehr Schaden als er soll, eliminiert sogar Tanks in Sekunden

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Moon Knight hat nicht nur eine brauchbare Ultimate, die anscheinend stärker ist als geplant. Der Held eignet sich auch für Spieler, die nicht gut in Shootern sind. Weitere Helden, die ihr spielen könnt, wenn ihr Probleme beim präzisen Schießen habt, findet ihr hier: Ihr könnt in Marvel Rivals auch Spaß haben, wenn ihr kein Shooter-Profi seid – 4 Helden machen es möglich

Was sagt die Community dazu? Die Community auf Reddit zeigt sich wenig überrascht. Viele verstehen durch die Testergebnisse des Users, weshalb sie im Radius der Ultimate so schnell sterben konnten:

Das macht die Fähigkeit besonders stark und kann sogar widerstandsfähige Charaktere wie Groot, sogenannte Tanks, in Sekunden eliminieren (via Reddit ).

Was genau ist das Problem? Ein Spieler fand heraus, dass die ultimative Fähigkeit von Moon Knight doppelt so viel Schaden anrichtet wie vorgesehen. Laut der Beschreibung der Entwickler soll die Fähigkeit jeweils 75 Schaden pro Treffer verursachen und einen Wirkungsradius von 5 Metern haben (via marvelrivals ).

In Marvel Rivals sorgt derzeit ein möglicher Bug bei Moon Knights ultimativer Fähigkeit für Aufsehen. Statt der vorgesehenen 75 Schaden verursacht sie offenbar doppelt so viel.

