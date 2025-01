Das sind 4 Helden in Marvel Rivals, die ihr spielen könnt, wenn ihr schlecht in Shootern seid

Marvel Rivals ist der angesagte neue Hero-Shooter, der gerade auf Steam und auf den Konsolen hunderttausende Gamer begeistert. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Marvel-Helden und tretet in PvP-Matches gegen andere Spieler an. Doch auch wenn Marvel Rivals ein Shooter ist, gibt es auch Helden, für die ihr kein Shooter-Profi sein müsst.

Welche 4 Helden sind das? Die Community von Marvel Rivals hat sich auf 4 Helden festgelegt, die auch Spieler spielen können, die nicht so gut im präzisen Schießen sind – der wohl wichtigsten Fähigkeit in vielen Shootern.

Squirrel Girl

Cloak & Dagger

Scarlet Witch

Moon Knight

Ein Post, der Entwickler NetEase für „die 4 Reiter des ‘Ich bin schlecht im Zielen’“ dankte, sammelte in 2 Tagen über 30.000 Upvotes und erlangte viel Zustimmung von der Community (via Reddit). Ein Nutzer kommentierte etwa, dass er schon von Squirrel Girl eliminiert wurde, obwohl er gar nicht auf ihrem Bildschirm zu sehen war.

Abprallende Geschosse und Splash-Damage

Wieso benötigen die Helden kein gutes Aim? Die 4 Helden haben unterschiedliche Stärken, die ihnen ermöglichen, auch ohne Präzision Kills zu erzielen oder Mitspieler zu heilen.

Squirrel Girl

Squirrel Girl profitiert vor allem von ihrem Links-Klick „Burst Acorn“, bei dem sie Haselnüsse verschießt. Diese Haselnüsse prallen von Objekten und Wänden ab und explodieren, wodurch sie Gegnern in einem bestimmten Radius Schaden zufügen. Das erlaubt Squirrel Girl Gegner zutreffen, an denen sie eigentlich vorbeigeschossen hat.

Obendrein kann die Heldin ihre Geschosse auch direkt auf den Boden nahe eines Gegners schießen und so Splash-Damage verursachen, sollten Schwierigkeiten bestehen, den bewegliche Helden direkt zu treffen.

Cloak&Dagger

Das Strategen-Duo Cloak&Dagger verfügt mit „Lightforce Dagger“ ebenfalls über abprallende Geschosse, die Schaden verursachen und Mitspieler heilen. Das verzeiht auch mal einen Fehlschuss.

Mit „Veil of Lightforce“ und „Dagger Storm“ besitzt Dagger zudem zwei Fähigkeiten, die ebenfalls keine präzisen Schüsse erfordern und mittels einer Wand und einer Kuppel heilen. So könnt ihr eurem Team helfen, selbst wenn ihr kaum einen Schuss treffen solltet.

Splash-Damage beschreibt Schaden, den Ziele innerhalb eines Radius rund um den Einschlag eines Geschosses erleiden, beispielsweise wenn eine Granate 2 Meter neben eurer Spielfigur explodiert und ihr dabei Lebenspunkte verliert.

Scarlet Witch

Scarlet Witchs Links-Klick „Chaos Control“ eignet sich für Spieler mit eher schwachem Aim, weil der Angriff über unendliche Munition verfügt und eine recht hohe Reichweite hat. Dazu müsst ihr beim Abfeuern keine Geschossgeschwindigkeit bedenken, weil es eine Hitscan-Fähigkeit ist und somit sofort Schaden verursacht.

Ihr Rechts-Klick „Chthonian Burst“ feuert wiederum eine Art magische Raketen ab, die allen Gegnern im Explosionsradius Schaden zufügen. Ihr müsst also nicht präzise den Kopf eines Gegners treffen, sondern nur grob in seine Richtung feuern und euch am Splash-Damage erfreuen.

Moon Knight

Moon Knight unterscheidet sich von den drei anderen Helden. Sein Angriff „Hand of Khonshu“ muss schon halbwegs präzise abgefeuert werden. Die Geschosse „Hand of Khonshu“ können jedoch von einem Gegner auf den nächsten Gegner überspringen.

Zudem besitzt Moon Knight die Fähigkeit „Ancient Ankh“, mit der er ein ägyptisches Kreuz im Boden platziert. Dieses Kreuz kann euch beim Treffen der Gegner helfen. Feuert ihr auf ein Ancient Ankh, leitet dieses eure Geschosse auf einen Gegner weiter. Wenn ihr also Probleme habt, bewegliche Ziele zu treffen, könnt ihr stattdessen auf das stationäre Ancient Ankh schießen, das eure Schüsse zum nächsten Gegner befördert.

Kein Freifahrtschein zum Erfolg

Was müsst ihr bedenken? Diese vier Helden eignen sich zwar auch für Gamer, die Probleme haben, ihre Gegner in Shootern zu treffen, sie machen euch allerdings nicht zu einem Top-Spieler.

Moon Knights Ancient Ankh kann euch beispielsweise dabei helfen, eure Gegner leichter zu treffen. Bessere Spieler verlassen sich jedoch nicht nur auf diese Fähigkeit, sondern treffen auch im Chaos ihre Gegner präzise auf den Kopf. Seht diese Helden also eher als eine Möglichkeit, euer Bestes zu geben, um eurem Team zu helfen und nicht als einen garantierten Weg zu höheren Rängen.

Die Helden haben mehr als nur die erwähnten Fähigkeiten im Repertoire und in Marvel Rivals ist es wichtig, das komplette Kit eines Helden zu meistern. Es kann also helfen, wenn ihr euch zunächst auf einige Helden oder eine Rolle begrenzt und nicht versucht, alle gleichzeitig zu lernen. Welche Helden aktuell besonders stark sind, erfahrt ihr in unserer Tier List: Marvel Rivals: Tier-List für Season 1 – Alle Helden im Ranking