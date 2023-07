EA Sports FC 24: Diese Spieler könnten die stärksten Upgrades in Ultimate Team bekommen

Mit EA Sports FC 24 steht der Nachfolger der FIFA-Reihe fest. Traditionell wird in den Monaten vor dem Release fleißig über neue Ratings und potenzielle Upgrades der Spieler spekuliert. Wir zeigen euch die Stars, die im neuen FIFA-Nachfolger deutlich bessere Karten in Ultimate Team bekommen könnten.

Auch im letzten Jahr der traditionsreichen Fußballsimulation haben sich bestimmte Spieler mit starken Saison-Leistungen in den Vordergrund gespielt. Einige Youngster erlebten in dieser Saison eine regelrechte Leistungsexplosion. Aber auch ein paar alte Hasen, die schon länger im Fußballgeschäft tätig sind, trumpften in dieser Saison groß auf.

Was ist das für eine Liste? Unsere Vorhersagen basieren auf den realen Leistungen der Spieler und den Auszeichnungen (Team of the Week, Spieler des Monats-Awards), die sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Performances bekamen.

Prognose: Bessere Ratings in EA Sports FC 24 Ultimate Team

Für unsere Vorhersagen haben wir die potenziellen Ratings der Spieler mithilfe des Card Creators von futbin dargestellt und mit “ via futbin.com ” markiert.

Rémy Cabella: 80 (+6) – LOSC Lille

Vorhersage Cabella EA FC24 (via futbin.com)

Der französische Mittelfeldstratege spielte beim LOSC Lille seine wohl bisher beste Saison. 17 Torbeteiligungen standen ihm am Ende der Saison zu Buche. Wie guter französischer Wein läuft Rémy Cabella im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch einmal zu Höchstform auf.

Kangin Lee: 79 (+6) – Paris Saint-Germain

Vorhersage Kangin Lee EA FC 24 (via futbin.com)

Der technisch versierte Koreaner überzeugte in dieser Saison mit sechs Toren und ebenso vielen Vorlagen. Mit seiner starken Dribbling-Quote empfahl er sich für größere Aufgaben und spielt ab der kommenden Saison bei Paris Saint-Germain.

Mykhailo Mudryk: 80 (+6) – FC Chelsea

Vorhersage Mudryk EA FC24 (via futbin.com)

Mit riesigen Vorschusslorbeeren kam das ukrainische Ausnahmetalent zum FC Chelsea. Die katastrophale Saison konnte der Youngster nicht mehr retten. Vor allem bei der U21-EM konnte Mudryk sein Können unter Beweis stellen und zählte zu den besten Spielern des Turniers. Gepaart mit einem der spannendsten Neuzugänge in dieser Transferperiode, Christopher Nkunku, könnte der FC Chelsea mit diesem Duo wieder zu alter Stärke finden.

Gabriel Martinelli: 84 (+6) – FC Arsenal

Vorhersage Martinelli EA FC24 (via futbin.com)

Martinelli spielte mit dem FC Arsenal eine bärenstarke Saison. Die Gunners boten Manchester City im Kampf um die Meisterschaft lange die Stirn. Das lag auch an den 20 Torbeteiligungen des Brasilianers, der in dieser Saison die Konstanz seiner starken Performances deutlich steigern konnte.

Nicolas Jackson: 76 (+6) – FC Chelsea

Vorhersage Jackson EA FC24 (via futbin.com)

Nicolas Jackson machte besonders zum Ende der Saison in Spanien mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und erhielt eine Spieler-des-Monats-Trophäe. Seine Torjägerqualitäten blieben auch anderen europäischen Top-Clubs nicht unbemerkt, sodass sich der FC Chelsea die Dienste des senegalesischen Torjägers sicherte.

Youssoufa Moukoko: 75 (+6) – Borussia Dortmund

Vorhersage Moukoko EA FC24 (via futbin.com)

Bereits als 14-jähriger zählte Moukoko zu den deutschen Sturmhoffnungen für die Zukunft. In der ersten Saisonhälfte hatte Moukoko eine richtig starke Phase und schoss regelmäßig seine Tore und gehörte zur Startformation des BVB. In der Rückrunde konnte er auch aufgrund einer Verletzung nicht an seine starken Leistungen anknüpfen, dennoch gehen wir von einem Upgrade auf eine Goldkarte aus.

Moukoko ist nicht nur eines der Gesichter der Ultimate Edition, die ihr ab sofort vorbestellen könnt, sondern zeigt seine Skills auch im neuen Gameplay-Trailer. Hier könnt ihr euch noch einmal den kompletten Trailer anschauen:

Weiter geht’s mit weiteren Spielern, die potenziell starke Upgrades bekommen könnten.

Xavi Simons: 79 (+6) – PSV Eindhoven

Vorhersage Simons EA FC24 (via futbin.com)

Xavi Simons konnte in dieser Saison beweisen, warum ihn Paris Saint-Germain einst als noch 16-jährigen Jugendspieler vom FC Barcelona abwarb. Bei der PSV Eindhoven spielte er eine beeindruckende Saison und war einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zur Meisterschaft. Das honorierte EA mit einer Team-of the-Week- und einer Spieler-des-Monats-Auszeichnung.

Loïs Openda: 82 (+7) – RB Leipzig

Vorhersage Openda EA FC24 (via futbin.com)

Der belgische Stürmer zählte in dieser Saison zu den absoluten Shootingstars. Allein drei Team-of-the Week-Karten und eine Spieler-des-Monats-Karte in FIFA 23 sprechen eine deutliche Sprache. Openda, der in der kommenden Saison für RB Leipzig auf Torejagd gehen wird, wird ein saftiges Upgrade erhalten.

Niclas Füllkrug: 82 (+7) – Werder Bremen

Vorhersage Füllkrug EA FC24 (via futbin.com)

Auch wenn es um den deutschen Fußball gerade nicht so gut bestellt ist, auf einen Mann war in dieser Saison immer Verlass. “Lücke”, wie ihn die Fans liebevoll nennen, avancierte in der Bundesliga zum besten deutschen Stürmer und sicherte sich zudem die Torjägerkanone. Füllkrug wurde zweimal zum Spieler des Monats gekürt. Genauso oft stand er auch im Team of the Week.

Folarin Balogun: 75 (+8) – FC Arsenal

Vorhersage Balogun EA FC24 (via futbin.com)

Seine Future-Star-Karte in FIFA 23 ließ ein Upgrade schon vermuten. Starke 23 Scorerpunkte sammelte Balogun in dieser Saison bei Stade de Reims. Nun kehrt er nach seiner Leihe zum FC Arsenal zurück, wo er im Angriff aber auf große Konkurrenz treffen wird.

Mathys Tel: 73 (+9) – Bayern München

Vorhersage Tel EA FC24 (via futbin.com)

Besonders unter Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann ließ Tel in seinen Einsätzen als Joker seine Klasse schon einige Male aufblitzen. Der pfeilschnelle Offensiv-Spieler mit starkem Dribbling wird in der kommenden Saison auf seinen endgültigen Durchbruch hoffen.

Kvicha Kvaratskhelia: 83 (+9) – SSC Neapel

Vorhersage Kvaratskhelia EA FC24 (via futbin.com)

“Kvaradona”, so tauften die Neapolitaner ihren georgischen Ausnahmespieler in Anspielung an Club-Ikone Diego Maradona. Die Offensive des SSC Neapel um Victor Osimhen und Kvaratskhelia war in dieser Saison kaum aufzuhalten. Starke 22 Torbeteiligungen steuerte “Kvaradona” zum souveränen Gewinn der Meisterschaft bei. Zu seinen vielen Spezialkarten gehörten auch zwei Spieler-des-Monats-Versionen.

Damit sind wir am Ende unserer Liste der heftigsten Upgrades, die wir in EA Sports FC 24 erwarten, angekommen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der ein oder andere Spieler so oder so ähnlich im FIFA-Nachfolger erscheinen wird.

Stimmt ihr uns in unseren Vorhersagen zu? Denkt ihr, wir über-oder untertreiben? Erwartet ihr vielleicht andere Spieler mit heftigen Upgrades? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

