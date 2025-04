Morgen startet das Team of the Season in EA FC 25. Details einer Ankündigung für das TOTS in Ultimate Team deuten die ersten Spieler und deren starke Upgrades an.

Was ist das TOTS? Das Team of the Season kürt die besten Spieler der Profiligen für die Saison 2024/25.

Laut des offiziellen Zeitplans für das TOTS erscheinen morgen (25. April 2025) die besten Profis 3 verschiedener Ligen:

Ligue 1 TOTS (1. Französische Männerliga)

Arkema Premier League TOTS (1. Französische Frauenliga)

Eredivisie TOTS (1. Niederländische Männerliga)

Für die 3 genannten TOTS gab es im Gegensatz zum Premier League TOTS Voting oder Bundesliga TOTS Wahl keine Abstimmung. Dieser Umstand sorgt dafür, dass noch niemand genau weiß, welche Profis im Ligue 1 TOTS erscheinen werden, geschweige denn, welche Upgrades sie erhalten werden.

Allerdings hat EA der Community einen ersten, kleinen Vorgeschmack auf die Spieler und Verbesserungen geliefert:

Neuer Ankündigungsbildschirm gibt Details zum TOTS preis.

Loggt ihr euch in Ultimate Team ein, werden euch zuerst die Neuigkeiten vorgestellt. Die erste Neuigkeit trägt die Überschrift Team of the Season. Darunter seht ihr verschiedene Karten-Designs, die während des TOTS eine Rolle spielen dürften, aufgeführt.

Was gibt es für Details? Vor allem die 3 oberen, größeren Karten fallen auf, weil sie im Gegensatz zu den anderen Karten folgende Details beinhalten:

Rating

Position

PlayStyle+

einzelne Stats

Fähigkeiten für Schwacher Fuß und Spezialbewegungen

Nation, Liga und Verein

Zum einen kann man daran erkennen, wie heftig die Upgrades ausfallen werden. Ratings bis zu einer 97 Gesamtwertung und 4 PlayStyle+ heben die TOTS-Karten auf ein anderes Niveau als bisher. Wenn überhaupt, können nur die starken Team of the Year Karten zum TOTY da wirklich mithalten.

Zum anderen kann man dank der vereinzelten Indizen Vermutungen aufstellen, welche Spieler zu diesen angeteasten Karten gehören könnten. Welche das sind, erfahrt ihr nach dem Video.

Welche 3 TOTS könnte der Ankündigungsbildschirm zeigen?

Anzunehmen ist, dass die 3 Karten jeweils einen Spieler des jeweiligen TOTS aus der Ligue 1, Arkema Premier League und Eredivisie zeigen, die am Freitag (25. April) erscheinen werden.

Die Details lassen relativ deutlich auf die passenden Spieler schlussfolgern. Aufgrund der hohen Ratings könnte es sich auch um die 3 besten Spieler des jeweiligen TOTS handeln. Bestätigt ist das allerdings nicht.

1. TOTS: Lindsey Heaps (97) – ZOM von Olympique Lyon

Diese anderen Werte zeigt der Ankündigungsbildschirm (linke Karte, siehe oben): PlayStyle+: In der Luft, Schnittstellenpass, Entscheidender Pass, Angeschnittener Schuss Stats: Passspiel 97, Dribbling 95 Fähigkeiten: 5★ Spezialbewegungen, 4★ Schwacher Fuß



Das spricht für eine TOTS Karte von Heaps: Von der Anordnung des Ankündigungsbildschirms könnte es sich bei der ersten Karten ganz links, um die US-Amerikanerin Lindsey Heaps handeln, die bereits zum TOTY eine starke Karte als ehrenvolle Erwähnung erhielt. (damals noch unter dem Namen Horan).

Heaps spielte eine starke Saison und hat bei dem Fußball-Portal Sofascore eine sehr starke Durchschnittsbewertung von 8,16 von 10 möglichen Punkten, was sie zur zweitbesten Spielerin in ihrer Liga macht. Eine TOTS-Karte ist spätestens seit dem Ankündigungsbildschirm sehr wahrscheinlich.

2. TOTS: Ousmane Dembélé (97) – ST von Paris Saint-Germain

Diese anderen Werte zeigt der Ankündigungsbildschirm (mittlere Karte, siehe oben): PlayStyle+: Flacher Vollspannschuss, Raserei, Schnittstellenpass, Angeschnittener Schuss Stats: Tempo 99, Dribbling 97 Fähigkeiten: 5★ Spezialbewegungen, 5★ Schwacher Fuß



Das spricht für eine TOTS Karte von Dembélé: In der Mitte könnte es sich um die beste und zugleich teuerste Karte aus der ersten TOTS-Woche handeln. Der Franzose Ousmane Dembélé war diese Saison mit seiner Mannschaft kaum zu bremsen. Der Supersprinter blühte in seiner neuen Rolle als hängende Spitze richtig auf und gehört lauf Sofascore zu den 3 besten Spielern des Ligue in der Saison 24/25.

In 27 Spielen schoss er 21 Tore, was ihm wohl zurecht einen Platz im Ligue 1 TOTS und obendrein den neuen PlayStyle+ für den OP flachen Vollspannschuss in FC 25 verleihen dürfte.

3. TOTS: Sem Stejin (96) – ZOM von FC Twente

Diese anderen Werte zeigt der Ankündigungsbildschirm (rechte Karte, siehe oben): PlayStyle+: Unerbittlich, Technik, Entscheidender Pass, Powerschuss Stats: Schuss 94, Dribbling 96 Fähigkeiten: 5★ Spezialbewegungen, 4★ Schwacher Fuß



Der dritte Kandidat ganz rechts könnte wohl Sem Steijn sein. Der Niederländer bekam in FC 25 bereits 2 TOTW-Karten, was ein erstes Zeichen für eine sehr gute Saison liefern könnte. Außerdem gehört der Mittelfeldspieler laut Sofascore zur Top 5 der besten Spieler der Eredivisie in der Saison 2024/25.

FC Twente spielte auch dank Stejins 23 Toren und 5 Vorlagen in 28 Spielen eine starke Meisterschaftsrunde. Als Belohnung werden wir den torgefährlichen Spielmacher wohl mit einer starken Karte im TOTS sehen.

Auch die bekanntesten Insider Futsheriff oder DonkTrading gehen auf ihren X-Accounts davon aus, dass diese 3 Karten in den jeweiligen TOTS landen werden.

Damit habt ihr einen Überblick, welche 3 Spieler am Freitag (25. April) mit hoher Wahrscheinlichkeit samt starker Upgrades im TOTS auftauchen werden. Sobald von EA Sports weitere Details zu Karten und Verbesserungen angekündigt werden, aktualisieren wir diesen Artikel mit den neusten Infos. Im neuen Premium Pass findet ihr auch einige TOTS-Spieler. Alle Infos zum kostenpflichtigen Season Pass haben wir auf MeinMMO für euch.