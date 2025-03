In EA FC 25 gibt es jetzt einen neuen PlayStyle für den flachen Vollspannschuss (engl.: Low Driven Shot). Auf MeinMMO erklären wir euch, wie ihr den Schuss ausführt, was der neue PlayStyle bewirkt und welche Spieler den Low Driven Shot beherrschen.

Wie funktioniert der flache Vollspannschuss? Den Schuss führt ihr aus, indem ihr beim Aufladen eines Schusses unter 50 % der Power-Leiste bleibt, also unter 2 von 4 Balken. Euer Spieler wird dann den Ball flach über der Graskante auf das Tor bringen.

Was bewirkt der neue PlayStyle für den Low Driven Shot? Der neue PlayStyle sorgt dafür, dass ihr den flachen Vollspannschuss schneller, mit mehr Kraft und größerer Präzision ausführen könnt. Wie bei jedem anderen PlayStyle gibt es noch einmal Unterschiede in der Effizienz, die davon abhängen, ob der Spieler den normalen PlayStyle in Silber oder die PlayStyle+-Variante in Gold besitzt.

Wann sollte ich den flachen Vollspannschuss einsetzen? Flache Abschüsse eignen sich perfekt, um Torhüter aus kurzer Distanz, also im gegnerischen Strafraum, zu überwinden. Die gegnerischen Keeper werden große Probleme bekommen, so schnell abzutauchen, um den flachen Schuss erreichen zu können. Besonders gegen große Torhüter ist er daher effektiv.

Welche Spieler können den flachen Vollspannschuss ausführen?

Grundsätzlich ist jeder Spieler in der Lage, den flachen Vollspannschuss auszuführen, auch wenn sie den PlayStyle nicht besitzen. Ihr müsst ohne PlayStyle aber mehr Zeit für die Ausführung einplanen und damit rechnen, dass die Flachschüsse nicht ganz so oft zum Torerfolg, wie mit dem entsprechenden PlayStyle, führen.

Welche Spieler besitzen den neuen PlayStyle für flache Vollspannschüsse? Da der PlayStyle erst mit dem neuen Title Update 10 am Dienstag (11. März 2025) erschienen ist, gibt es noch keinen Spieler, der diesen PlayStyle besitzt.

Ein wenig überraschend ist allerdings, dass auch kein Spieler aus dem neuen Team of the Week (erschienen am Mittwoch, dem 12. März 2025) oder aus dem neuen Season Pass für Saison 6 (erschienen am Donnerstag, dem 13. März 2025) den neuen PlayStyle im Equipment hat.

Daher vermuten wir, dass der neue PlayStyle erstmal nur kommenden, starken Offensivspielern zuteilwird, die für ihre starken Torschüsse bekannt sind. Bei diesen Spielern könnte es sein, dass sie besonders teuer sein werden, weil man herausfinden möchte, wie gut der neue PlayStyle wirklich ist.

Damit habt ihr die wichtigsten Infos zum neuen PlayStyle für den flachen Vollspannschuss auf einen Blick. Wir können gespannt sein, welche Spieler zuerst in den Besitz des neuen PlayStyles kommen und wie effektiv dieser sein wird. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Vielleicht sehen wir am Freitag (14. März 2025) mit dem Erscheinen von FUT Birthday Team 2 die Premiere des Low Driven Shot. Die bisherigen Upgrades von allen FUT Birthday Spielern, Heroes und Icons aus Team 1 lest ihr ebenfalls auf MeinMMO.