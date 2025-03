EA FC 25: FUT Birthday erscheint Freitag – Alle Infos zu Start, Upgrades und neuen Spielern

Damit habt ihr einen Überblick über die wichtigsten, bekannten Infos zum kommenden FUT Birthday. Wir rechnen damit, dass in den nächsten Stunden und Tagen weitere Neuigkeiten folgen werden. Sobald wir mehr zum Event wissen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Noch vor dem Event könnt ihr euch 3 kostenlose Karten aus dem Season Pass sichern: 3 kostenlose Spieler in EA FC 25 solltet ihr erst Donnerstag abholen – sonst könntet ihr starke Upgrades verpassen

Was sind das für Hinweise? In Ultimate Team ist im Hauptmenü ein neuer Ankündigungsbildschirm erschienen. Auf diesen seht ihr das neue Kartendesign für die Spieler, die während FUT Birthday erscheinen. Dabei gibt es 3 unterschiedliche Designs für normale Spieler (rosa), Icons (weiß) und Heroes (lila).

Spieler zeigt, wie ihr ganz leicht an die seltensten Materialien in Monster Hunter Wilds kommt, doch ihr solltet euch beeilen

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Wann startet FUT Birthday? Das Event beginnt am Freitag, dem 7. März, um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr auf neue Inhalte, wie Spieler, Squad Building Challenges (SBCs), Ziele, EVOs und vieles mehr zurückgreifen.

In EA FC 25 erscheint am Freitag, dem 7. März 2025, das Event zum diesjährigen FUT Birthday. Auf MeinMMO geben wir euch die wichtigsten Infos zur Promo, zu den neuen Spielern und ihren Upgrades.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to