Neues Event in EA FC 25 bringt morgen starke Upgrades für Icons und Heroes – Alle Infos zu Dreamchasers

Ein neuer Ladebildschirm in EA FC 25 hat ein neues Event angekündigt, was am Freitag, dem 21. März 2025 um 19:00 Uhr in Ulitmate Team erscheinen soll. Die Promo Dreamchasers bringt starke Upgrades, vor allem für Icons und Heroes. Auf MeinMMO lest ihr alle Infos und Leaks zum Event.

Was ist das für ein Event? Dreamchaser feiert seine Premiere in FC 25. Der Übersetzung nach handelt es sich um Spieler, die ihrem Traum nachjagen.

Der neue Ladebildschirm, der am Donnerstasmorgen (20. März 2025) in Ultimate Team erschienen ist, verrät interessante Details zum Aufbau des Events. Dreamchasers werden vermutlich Spieler sein, die in den internationalen Wettbewerben mit ihren Teams nach den Trophäen greifen.

Zu den internationalen Wettbewerben, die ihr am oberen Bildschirmrand erkennen könnt, gehören:

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Welche starken Upgrades bekommen Icons und Heroes? Ein weiteres Detail zeigt, dass Icons und Heroes mit bis zu 3 PlayStyle+ aufgewertet werden. Vor allem die Dreamchasers-Icons sind am typischen weißen Design (siehe Bild obere Reihe, Mitte) erkennbar. Die Dreamchasers-Heroes stechen wie üblich mit einem generell heller leuchtendem Design (siehe Bild zweite Reihe, linke Karte) hervor.

Karten mit 3 goldenen Spielstilen gab es bisher nur zum Team of the Year (TOTY) im Januar. Allerdings bekamen die TOTY-Icons im Gegensatz zu den übrigen TOTYs lediglich 2 PlayStyle+. Man kann also wirklich von starken Upgrades für Icons und Heroes sprechen.

Können die Karten weitere Upgrades sammeln? Ob es sich um ein dynamisches Event mit weiteren möglichen Upgrades handelt, können wir noch nicht sagen. Da die Verbesserungen allerdings auf den ersten Blick sehr stark ausfallen werden, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Karten nur ein einmaliges Upgrade zum Release bekommen werden.

Welche Spieler sich genau hinter den angeteaserten Karten des Ladebildschirms befinden und was es sonst noch für Leaks gibt, lest ihr nach dem Video.

Dreamchasers in FC 25: Alle Leaks zu neuen Spielern

Woher kommen die Leaks? Die Leaks stammen von bekannten Insider und Experten Fut Sheriff. Auf seinem X-Account hat er alle bisherigen Leaks zu potenziellen Dreamchasers Spielern geteilt.

Wir weisen an dieser Stelle allerdings daraufhin, dass Leaks keine 100%ige Garantie abgeben. Ob, wann und wie die Karten in Ultimate Team erscheinen, bleibt offen.

In der Liste seht ihr alle Spieler, Icons und Heroes mit ihren Ratings, Vereinen/Nationalitäten/Ligen und Positionen, die für Dreamchasers geleakt wurden.

Alle geleakten Dreamchasers in der Übersicht

Mbappé (95) – Real Madrid (ST)

Kane (95) – FC Bayern (ST)

Icon Prinz (94) – Deutschland (ST)

Icon Rivaldo (94) – Brasilien (ZOM)

Icon Raul (94) – Spanien (ST)

Putellas (94) – FC Barcelona (ZM)

Hero Lúcio (93) – Brasilien/Bundesliga (IV)

Martínez (93) – FC Lombardia, eigtl. Inter Mailand (ST)

Wirtz (93) – Bayer Leverkusen

Icon Desailly (92) – Frankreich (IV)

Hero Lizarazu (92) – Frankreich/Bundesliga (LV)

Bentancur (92) – Tottenham Hotspur (ZDM)

Dembélé (92) – Paris Saint-Germain (RF)

Pajor (92) – FC Barcelona (ST)

Caicedo (92) – Real Madrid (LF)

Icon Makélélé (91) – Frankreich (ZDM)

Llorente (91) – Atlético Madrid (RM)

Schlotterbeck (90) – Borussia Dortmund (IV)

Mariona (89) – FC Arsenal (LF)

Nwaneri (89) – FC Arsenal (RF)

Kökçü (88) – Benfica Lissabon

Bei den Leaks sind wir teilweise etwas irritiert, da mit Karten wie Wirtz, Llorente oder Kökçü, Spieler dabei sein sollen, die sich mit ihren Teams bereits aus dem internationalen Geschäft in dieser Saison verabschiedet haben.

Sobald wir neue Informationen und weitere Details zu Dreamchasers liefern können, werden wir sie in diesem Artikel ergänzen. Schaut also ruhig öfter vorbei. Wenn ihr gerade nicht so viele Münzen auf dem Konto habt, könnte euch diese Liste vielleicht weiterhelfen: 7 starke Spieler unter 50.000 Münzen in Ultimate Team