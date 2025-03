EA FC 25: 7 starke Spieler unter 50.000 Münzen in Ultimate Team

In EA FC 25 müssen starke Spieler nicht immer viele Coins kosten. Auf MeinMMO stellen wir euch 7 starke Spieler vor, die ihr unter 50.000 Münzen bekommt.

Was zeichnet starke Spieler aus? Wir schauen darauf, dass die Spieler eine gute Mischung aus starken Stats, PlayStyles und Spielerrollen mitbringen. Dabei ist es wichtig, dass die Stats und PlayStyles auch für die Aufgaben auf ihre jeweiligen Positionen zugeschnitten sind.

Bei unserer Auswahl haben wir darauf geachtet, dass keiner der vorgestellten Spieler über 50.000 Münzen (Stand: 19. März 2025) kostet, sodass sich jeder die vorgestellten Profis leisten können sollte.

Wie haben wir unsere Auswahl getroffen? Um möglichst alle Zonen des Spielfelds abzudecken, stellen wir euch passende Spieler für verschiedenste Positionen vor. Somit sollte jeder einen Profi finden, egal, ob auf der Suche nach einem Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer.

In unserer Liste stellen wir euch zunächst den Profi vor und gehen zuerst auf seine Stärken ein. Obendrein geben wir euch noch einen Tipp, wie ihr den Spieler am besten in euer Team einbaut.

Starke Verteidiger unter 50.000 Münzen

FUT Birthday Harry Maguire (IV) – Manchester United (England)

Was macht Maguire so stark? Der Engländer hat ein starkes Upgrade zu seiner Goldkarte bekommen. Seine besten Stats sind zugleich die wichtigsten für seine Position. In Defensive und Physis gehört Maguire zu dem besten, was es in FC 25 gibt.

Mit 85 Tempo bringt er trotz seines massiven Körperbaus und stattlichen Körpergröße (1,94 m) eine starke Geschwindigkeit mit. 88 Passspiel machen ihn obendrein zu einem fähigen Passgeber für euren Spielaufbau.

Seine goldenen PlayStyles (Kante, In der Luft) machen ihn in bei Kopfbällen und in direkten Körper-an-Körper-Duellen nahezu unbezwingbar.

2 Nachteile besitzt Maguire dann aber doch, die auch seinen günstigen Preis erklären: Maguire besitzt weder Antizipation noch Abfangen als PlayStyles. Damit fehlen ihm die 2 wichtigsten defensiven PlayStyles, die euch beim Verteidigen und Abfangen von Bällen helfen.

So baut ihr Maguire in euer Team ein: Maguire sollte euer Turm in der Abwehr sein. Spielt ihn deshalb in seiner Spielerrolle als Verteidigungs-Profi++. Stellt ihm am besten einen etwas wendigeren Verteidiger mit Antizipation und/oder Abfangen zur Seite, um seine Schwächen zu kaschieren.

Grassroot Greats Giovanni Di Lorenzo (RV, RM) – SSC Napoli (Italien)

Was macht Di Lorenzo so stark? Der Italiener bietet als Außenverteidiger die perfekte Mischung aus defensiver Stabilität und Offensivdrang. Abgesehen vom Schuss besitzt Di Lorenzo nur Werte über 80. Im Tempo kommt er sogar auf 90, seine Stats für Defensive (87) und Physis (88) befinden sich in einem ähnlich starken Bereich.

Besonders seine PlayStyles stechen positiv ins Auge. Mit Abdrängen und Abfangen auf Gold gibt es eigentlich keine besseren Spielstile für einen Außenverteidiger. Mit den PlayStyles Raserei, First Touch und Technik kann er aber durch Schnelligkeit und gute Ballbehandlung auch offensiv auf sich aufmerksam machen und mit seinem Harten Pass eure Stürmer mit Flanken füttern.

So baut ihr Di Lorenzo in euer Team ein: Auf rund seiner Vielseitigkeit solltet ihr Di Lorenzo in seiner Rolle Flügelverteidigungs-Profi++ spielen. In dieser Rolle wird er durchgehend die Außenbahnen offensiv wie defensiv beackern. Sein PlayStyle Unerbittlich garantiert eine lange Ausdauer für diese Spielweise.

Starke Mittelfeldspieler unter 50.000 Münzen

Grassroot Greats Icon Roy Keane (ZM) – Irland

Was macht Keane so stark? Keane bringt auf seiner Postion starke Stats mit. Die wichtigsten Werte für einen Zentralen Mittelfeld liegen bei Werten über 85. In der Defensive und in der Physis besitzt er sogar 90+ Werte.

Der Ire besitzt 3 Pass-PlayStyles (Schnittstellenpass, Tiki-Taka und Entscheidender Pass), die ihn zu einem sicheren Ballverteiler machen. Mit 3 defensiven PlayStyles, vor allem mit Kante und Abfangen, ist er in der Lage eure Abwehr mit gutem Stellungsspiel und starkem Zweikampfverhalten zu unterstützen. Hinzu kommen 2 PlayStyles (First Touch und Ruhepol), die seine Ballkontrolle stärken.

So baut ihr Keane in euer Team ein: Am stärksten ist Keane auf seiner Rolle Absicherung++. Hier ist er mit seinen Stärken im Passspiel und in der Abwehr am wertvollsten für euer Team.

Als Icon passt Keane in jedes Team, kommt auf der richtigen Position immer auf volle Chemie und schenkt all euren Spieler einen Chemie-Punkt für ihre Liga.

FUT Birthday Adrien Rabiot (ZM, ZDM) – Olympique Marseille (Frankreich)

Was macht Rabiot so stark? Der Franzose ist ein starker Stratege in eurem Mittelfeld mit einer großen physischen Komponente. Alle Stats bei Rabiot liegen bei mindestens 85. Das macht ihn zu einem echten Alleskönner.

Seine starken physischen Voraussetzungen werden durch die PlayStyles In der Luft und Kante unterstützt, die ihm sowohl am Boden als auch in der Luft mehr Durchsetzungskraft verleihen. Mit jeweils 2 PlayStyles für Pass (Schnittstellenpass und Tiki-Taka) und Ballkontrolle (First Touch und Ruhepol) findet ihr in Rabiot einen sehr sicheren und druckresistenten Aufbauspieler.

So baut ihr Rabiot in euer Team ein: Um Rabiots Allrounderqualitäten perfekt ausspielen zu können, solltet ihr in der Rolle Box-to-Box++ einsetzen. In dieser Rolle wird er überall zwischen den Strafräumen zu finden sein und euch offensiv wie defensiv unterstützen.

Fantasy FC Kika Nazareth (ZOM, ZM, ST) – FC Barcelona (Portugal)

Was macht Kika Nazareth so stark? Die Portugiesin ist die perfekte Verkörperung einer Spielmacherin im Zentralen Offensiven Mittelfeld. Ihre ohnehin starken Werte in Tempo, Schuss, Dribbling und Physis, die sich alle im oder um den 90er-Bereich finden, werden nochmal von ihrem einmaligen Passwert von 99 übertrumpft.

Diese überragenden Passfähigkeiten werden durch gleich 4 Passen-PlayStyles untermauert:

Entscheidender Pass (Gold)

Tiki-Taka (Silber)

Schnittstellenpass (Silber)

Weiter Pass (Silber)

Damit könnt ihr euch sicher sein, dass Kika Nazareth alle Pässe (flach/hoch, in den Lauf/direkt zum Spieler) mit höchster Präzision spielen wird.

So baut ihr Kika Nazareth in euer Team ein: Ihr solltet sie auf jeden Fall direkt hinter eurer Offensivreihe spielen, damit sie eure Angreifer mit starken Pässen assistieren kann. Hier bieten sich ihre Spielerrollen Klassische 10++, Spielmacher++ oder auch Falsche 9++ (als ST) an.

Technik als zweiter Goldener PlayStyle könnt ihr nutzen, um für Überaschungsmomente zu sorgen und den ein oder anderen Gegenspieler auszudribbeln. Die PlayStyles Schneller Schritt und Angeschnittener Schuss eignen sich, um schnell in den gegnerischen Strafraum einzudringen und mit präzisen Abschlüssen für Torgefahr zu sorgen.

Starke Offensivspieler unter 50.000 Münzen

Fantasy FC Rinsola Babajide (LF, LM, RF, ST) – UD Teneriffa (Nigeria)

Was macht Babajide so stark? Babajide ist eine vielseitige Offensivspielerin, die ihr sowohl auf den Außen als auch im Zentrum einsetzen könnt. Sie verfügt über starke Stats für den Angriff und besitzt gleich 4 Stats um die 90-er Werte.

Die größte Stärke der Nigerianerin liegt in ihrem Tempo. Mit dem goldenen PlayStyle Schneller Schritt für den Tempoboost kann sie das auch perfekt im Spiel umsetzen. Mit 5 starken PlayStyles für Ballkontrolle ist sie auf dem Flügel nur schwer einzufangen. Ist sie einmal in aussichtsreicher Position, kann sie mit ihren 3 PlayStyles für Schuss stets für Torgefahr sorgen.

So baut ihr Babajide in euer Team ein: Um ihre Schnelligkeit und Dribbelstärke in Szene zu setzen, braucht Babajide etwas Platz. Den hat sie am meisten, wenn ihr sie auf die Außenbahnen in ihre Rolle als Flügel++ stellt. Hier könnt ihr variabel Flanken in den Strafraum schlagen oder nach innen ziehen und selbst den Abschluss suchen.

Einziger Nachteil: Babajide ist etwas schwerer zu verlinken, um sich auf volle Chemie zu bringen. Hier könnte das ein oder andere Icon oder ein passender Manager helfen.

FUT Birthday Icon Marinette Pichon (ST) – Frankreich

Wichtiger Hinweis: Bei Pichon mussten wir etwas tricksen. Die Französin kostet knapp über 50.000 Münzen auf dem Transfermarkt (Stand: 19.03.2025). Aber sie ist den kleinen Aufpreis wert.

Was macht Pichon so stark? Schon ihre Ultimate Succession Icon war kriminell unterschätzt. FUT Birthday Pichon eine noch zuverlässige Torgarantin. Das Beweisen vor allem ihre Schusswerte, die bis auf ihren Elfmeter allesamt die 90-Punkte-Marke knacken.

Mit ihren Tore-PlayStyles (Angeschnittener Schuss und flacher Vollspannschuss), sowie mit dem Trivela-Spielstil kann Pichon aus jeder Lage einen Treffer erzielen. Dabei helfen ihr auch die 5★-Fähigkeit für ihren Schwachen Fuß.

So baut ihr Pichon in euer Team ein: Pichon kann sowohl als alleinige Spitze als auch Doppelspitze gespielt werden. Mit ihrer Schnelligkeit (Raserei-PlayStyle in Gold) und ihrem starken Dribbling (First Touch in Gold, Technik in Silber) ist sie in der Lage, alleine Torchancen zu kreieren. Durch ihre kleinere Körpergröße (1,63 m) ist sie sehr wendig und kann sich sehr schnell drehen, um zum Abschluss zu kommen.

Um in der Offensive schwerer ausrechenbar zu sein, stellt ihr der Französin am besten einen bulligeren Sturmpartner oder Außenspieler an die Seite, der sich mit seiner Physis am Boden und in der Luft durchsetzen kann.

Damit solltet ihr ein gutes Grundgerüst an günstigen, aber starken Spielern für euer Ultimate Team haben. Probiert diese Profis aus, um zu sehen, welche Art Spieler am besten zu euch passt. Durch den niedrigen Preis müsst ihr euch keine Sorgen um ein Verlustgeschäft machen. Wenn ihr nach weiteren guten Spielern für wenig Münzen seid, findet ihr auch sicherlich was in unseren 11 starken Optionen für die aktuellen Evolutions.