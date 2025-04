EA FC 25: Premium Pass jetzt verfügbar – Preis und Boni des kostenpflichtigen Season Pass im Überblick

In EA FC 25 könnt ihr ab sofort den neuen Premium Pass kaufen. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Upgrade des normalen Season Pass. Auf MeinMMO stellten wir euch den Preis und alle Boni vor.

Was kostet der neue Premium Pass? Ihr könnt ihn entweder mit Münzen aus Ultimate Team oder mit der Ingame-Währung FC Points erwerben:

500.000 Münzen

1.0000 FC Points (9,90 €)

Wie aktiviere ich den Premium Pass? Ihr aktiviert ihn über den FC Hub, indem ihr die linke Analogtaste eures Controllers drückt. Danach werdet ihr gefragt, wie ihr den Premium Pass bezahlen möchtet.

Es spielt keine Rolle, auf welcher Stufe ihr den Premium Pass aktiviert. Alle Extra-Boni, die ihr vielleicht schon übersprungen habt, werden euch nachgereicht.

Was bietet der neue Premium Pass? Der Premium bietet auf jeder der 40 Stufen zusätzliche Belohnungen. Diese gelten für die folgenden Modi in FC 25:

Ultimate Team

Clubs

Profikarriere

Alle Extra-Boni des neuen Premium Pass und für wen er sich lohnt, lest ihr nach dem Video.

Alle Boni des Premium Pass im Überblick

Level Premium Pass Belohnungen 1 Rückblick Lala 2 Bonus Bundle* 3 83+-x7-Seltene-Profi-Pack 4 Heroes Handschuhe 5 TOTS Moments Mertens 6 Heroes Gesichtsmaske 7 78+-x3-Seltene-Profi-Pack 8 78+-x5-Seltene-Profi-Pack 9 TOTS-Retro-18-Evolution 10 Tiki-Taka+-Evolution 11 Heroes-Bandana 12 82+-x5-Seltene-Profi-Pack 13 Bonus-Bundle* 14 82+-x7-Seltene-Profi-Pack 15 82+-x10-Seltene-Profi-Pack 16 Bonus-Bundle* 17 84+-x2-Seltene-Profi-Pack 18 Bonus-Bundle* 19 83+-x3-Seltene-Profi-Pack 20 10.000 SP 21 83+-x5-Seltene-Profi-Pack 22 Draft-Token 23 Bonus-Bundle* 24 83+-x10-Seltene-Profi-Pack 25 Rückblick Martínez o.

Rückblick van de Beek 26 TOTS-Retro-20-Evolution 27 84+-x4-Seltene-Profi-Pack 28 Bonus-Bundle* 29 84+-x5-Seltene-Profi-Pack 30 TOTS Moments Gosens 31 TOTS-Retro-19-Evolution 32 85+-x2-Seltene-Profi-Pack 33 85+-x3-Seltene-Profi-Pack 34 86+-x2-Seltene-Profi-Pack 35 Rückblick Chiesa o.

Rückblick Batshuayi 36 Angeschnittener-Schuss+-EVO 37 Bonus-Bundle* 38 Antizipation+-EVO 39 88+-x5-Seltene-Profi-Pack 40 FUT-Immortals-Icon Ribéry o.

90+-x4-Seltene-Profi-Pack

*Im Bonus-Bundle befinden sich meistens gemischte Belohnungen für Ultimate Team, Clubs und Profikarriere. Diesen reichen von Münzboosts bis zu Cosmetics.

Ausführlichere Infos zum neuen Premium Pass findet ihr auf der Seite von EA Sports.

Für wen lohnt sich der Premium Pass? Am meisten profitieren Spieler von Ultimate Team. Euch erwarten exklusive Profi-Items, zusätzliche Upgrade-Packs, Münzen, Draft-Tokens und freischaltbare PlayStyle+-Evolutions.

Am spannendsten dürften die exklusiven Profi-Items sein. Ob man diese in Zeiten des Team of the Season, wo viele starke Spieler erscheinen werden, wirklich braucht, bleibt jedem selbst überlassen. Mit den neuen TOTS-Rewards in der Weekend League könnt ihr auch ohne den Premium Pass starke Spieler und Upgrade-Packs bekommen.