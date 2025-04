EA FC 25 TOTS Voting: Wahl zum Bundesliga TOTS ist live – Abstimmung und Nominierte im Überblick

Ab sofort könnt ihr in EA FC 25 für das Bundesliga TOTS voten. Auf MeinMMO verraten wir euch, wie ihr für das Team of the Season des deutschen Fußball-Oberhauses abstimmen könnt und welche Kandidaten nominiert sind.

Wie stimmt ihr für das Bundesliga TOTS ab? Für die Wahl des Team of the Season der Bundesliga hat EA Sports, wie auch bereits für das Voting des Premier League TOTS eine eigene Seite eingerichtet.

Klickt auf den Link, um für euer Bundesliga TOTS zu voten: Bundesliga-Team-of-the-Season – Voting

Öffnet ihr den Link, wird euch zunächst eine leere Aufstellung angezeigt. Darunter findet ihr alle nominierten Spieler – sortiert nach Position: Angreifer, Mittelfeld, Abwehr und Torhüter. Um eure Auswahl für das TOTS abzugeben, zieht ihr eure Favoriten einfach auf die passenden Positionen im Team.

Bundesliga TOTS Voting auf EA.com

Was muss ich sonst noch bei der Wahl beachten? Das Voting läuft vom 23. April (19:00 Uhr) bis zum 30. April (19:00 Uhr).

Damit eure Stimme auch wirklich in das Voting mit einfließt, solltet ihr euch vor der Wahl mit eurem EA-Account einloggen. Den Log-In findet ihr auf der Seite von EA am rechten oberen Bildschirmrand.

Alle Kandidaten für das Bundesliga TOTS Voting

Wer ist nominiert? Insgesamt stehen euch 42 Spieler zur Verfügung, aus denen ihr eure TOTS-Auswahl zusammenstellen könnt. Das Team wird im 4-3-3-System aufgestellt – also mit 1 Torwart, 4 Abwehrspielern, 3 Mittelfeldakteuren und 3 Offensivkräften.

Nomnierte TOTS-Torhüter der Bundesliga (1 von 5 auswählen)

Péter Gulácsi – RB Leipzig

Robin Zentner – 1. FSV Mainz 05

Oliver Baumann – TSG 1899 Hoffenheim

Nikola Vasilj – FC St. Pauli

Noah Atubolu – SC Freiburg

Nominierte TOTS Verteidiger der Bundesliga (4 von 12 auswählen):

Jonathan Tah – Bayer 04 Leverkusen

Dayot Upamecano – Bayern München

Piero Hincapié – Bayer 04 Leverkusen

Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund

Alphonso Davies – Bayern München

Willi Orban – RB Leipzig

Jeremie Frimpong – Bayer 04 Leverkusen

Rasmus Kristensen – Eintracht Frankfurt

Maximilian Mittelstädt – VfB Stuttgart

Alejandro Grimaldo García – Bayer 04 Leverkusen

Min Jae Kim – Bayern München

Nathaniel Brown – Eintracht Frankfurt

Nominierte TOTS Mittelfeldspieler der Bundesliga (3 von 15 auswählen):

Florian Wirtz – Bayer 04 Leverkusen

Joshua Kimmich – Bayern München

Jamal Musiala – Bayern München

Michael Olise – Bayern München

Granit Xhaka – Bayer 04 Leverkusen

Xavi Simons – RB Leipzig

Nadiem Amiri – 1. FSV Mainz 05

Ritsu Doan -SC Freiburg

Angelo Stiller – VfB Stuttgart

Paul Nebel – 1. FSV Mainz 05

Alassane Plea – Borussia M’gladbach

Jens Stage – Werder Bremen

Vincenzo Grifo – SC Freiburg

Kaishü Sano – 1. FSV Mainz 05

Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim

Nominierte TOTS Angreifer der Bundesliga (3 von 10 auswählen) :

Harry Kane – Bayern München

Patrik Schick – Bayer 04 Leverkusen

Tim Kleindienst – Borussia M’gladbach

Mohamed Amoura – VfL Wolfsburg

Jonathan Burkardt – 1. FSV Mainz 05

Serhou Guirassy – Borussia Dortmund

Hugo Ekitike – Eintracht Frankfurt

Nick Woltemade – VfB Stuttgart

Benjamin Šeško – RB Leipzig

Loïs Openda – RB Leipzig

Wichtig: Jeder Spieler kann nur auf seiner eigentlichen Position eingesetzt werden. Ihr habt Platz für 3 Angreifer, 3 Mittelfeldspieler, 4 Verteidiger und einen Torhüter. Ob ihr dabei etwa nur Mittelstürmer oder ausschließlich Innenverteidiger aufstellt, bleibt ganz euch überlassen.

Außerdem könnte jede Stimme von euch zählen, da nicht nur 11 Spieler im TOTS landen werden. Vor rund einem Jahr kamen 15 Profis aus dem Voting ins endgültige Bundesliga TOTS in FC 24.

Wann erscheint das Bundesliga TOTS? Das Team of the Season der Bundesliga erscheint am Freitag, dem 9. Mai 2025 um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Es wird zusammen mit den TOTS der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der SüperLig Einzug halten. Alle relevanten Termine zum Team of the Season in FC 25 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO: Wann startet TOTS? – Release Date und Zeitplan im Überblick