Das erste Voting für das Team of the Season (TOTS) in EA FC 25 ist live. Auf MeinMMO verraten wir euch, wie ihr für da Premier League TOTS abstimmen könnt und welche Spieler zur Auswahl stehen.

Was ist das TOTS Vote? Das Team of the Season soll die stärksten Spieler der Saison 2024/25 mit heftigen Upgrades ausstatten. Im Falle des Premier League TOTS könnt ihr aktiv mitbestimmen, wer es eurer Meinung nach am meisten verdient hat, starke Verbesserungen zu erhalten.

Wie kann ich für das Premier League TOTS abstimmen? Seit Mittwochabend (16. April 2025) könnt ihr 11 Spieler für das Premier League TOTS auf EA.com bestimmen.

Wenn ihr den Link öffnet, seht ihr zunächst ein leeres Spielfeld. Darunter findet ihr die Karten aller nominierten Angreifer, Mittelfeldspieler, Abwehrspieler und Torhüter. Wollt ihr einen Spieler in das TOTS wählen, zieht ihr die entsprechende Karte auf einen freien Platz.

Achtung: Spieler können nur auf ihrer vorgesehenen Positionen aufgestellt werden. Das heißt, ihr könnt maximal 3 Angreifer, 3 Mittelfeldspieler, 4 Verteidiger und 1 Torhüter wählen. Ob ihr für die Verteidigung 4 Innenverteidiger oder für den Sturm 3 Mittelstürmer wählt, bleibt euch überlassen.

Alle Kandidaten und weitere Einzelheiten zur Wahl seht ihr nach dem Video.

Alle Kandidaten für das Premier League TOTS

Welche Spieler stehen zur Auswahl? Ihr könnt aus insgesamt 40 Kandidaten wählen, die ihr in einer 4-3-3-Formation anordnen müsst, das heißt ihr wählt 1 Torhüter, 4 Verteidiger, 3 Mittelfeldspieler und 3 Angreifer.

Nominierte TOTS Torhüter (1 von 5 auswählen): Matz Sels – Nottingham Forest David Raya – FC Arsenal Jordan Pickford – FC Everton Alisson – FC Liverpool Dean Henderson – Crystal Palace

Nominierte TOTS Verteidiger (4 von 10 auswählen): Virgil van Dijk – FC Liverpool Gabriel – FC Arsenal Antonee Robinson – FC Fulham Nikola Milenković – Nottingham Forest William Saliba – FC Arsenal Murillo – Nottingham Forest Trent Alexander-Arnold – FC Liverpool Ibrahima Konaté – FC Liverpool Milos Kerkez – AFC Bournemouth Ola Aina – Nottingham Forest

Nominierte TOTS Mittelfeldspieler (3 von 15 auswählen): Cole Palmer – FC Chelsea Ryan Gravenberch – FC Liverpool Matheus Cunha – Wolverhampton Wanderers Mikkel Damsgaard – FC Brentford Moisés Caicedo – FC Chelsea Morgan Gibbs-White – Nottingham Forest Declan Rice – FC Arsenal Youri Tielemans – Aston Villa Justin Kluivert – AFC Bournemouth Alex Iwobi – FC Fulham Bruno Fernandes – Manchester United Bruno Guimarães – Newcastle United Alexis Mac Allister – FC Liverpool Morgan Rogers – Aston Villa Anthony Elanga – Nottingham Forest

Nominierte TOTS Angreifer (3 von 10 auswählen) : Mohamed Salah – FC Liverpool Alexander Isak – Newcastle United Chris Wood – Nottingham Forest Erling Haaland – Manchester City Bryan Mbeumo – FC Brentford Bukayo Saka – FC Arsenal Ollie Watkins – Aston Villa Jean-Philippe Mateta – Crystal Palace Heung Min Son – Tottenham Hotspur Yoane Wissa – Brentford



Wie viele Spieler schaffen es ins TOTS? Eine genaue Zahl steht noch nicht fest. Vermutlich werden es aber nicht nur 11 Spieler in das endgültige TOTS schaffen. Ins Premier League TOTS von FC 24 schafften es 15 Karten regulär. Außerdem erschienen noch 5 weiterer Moments-Karten.

Jede Stimme für euren Favoriten könnte die Chance auf einen Platz im TOTS erhöhen.

Wann erscheint das Premier League TOTS? Das Premier League TOTS erscheint am Freitag, dem 2. Mai 2025 um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Es wird zusammen mit gemischten TOTS der 2.,3. und 4. englischen Ligen erscheinen. Zudem wird zur gleichen Zeit auch das Frauen TOTS der englischen Barclays Women’s Super League veröffentlicht. Alle weiteren Starttermine zum TOTS findet ihr in unserer Übersicht zum Zeitplan.