Eine Karte in EA FC 25 spielen die besten Profis, kostet nur 65.000 Münzen

In EA FC 25 müssen die besten Spieler nicht immer die teuersten Spieler sein. Das zeigt eine Karte, die gerade in Turnieren von vielen Profis gespielt wird. Auf MeinMMO stellen wir sie euch vor.

Was ist das für eine Karte? Es handelt sich um die 88er-Karte des Mittelfeldspielers Douglas Luiz, die zum Globetrotters-Event in FC 25 erschien. Der Brasilianer steht beim Traditionsverein Juventus Turin in der italienischen Serie A unter Vertrag. Er kann im Zentralen (Defensiven) Mittelfeld (ZM, ZDM) eingesetzt werden.

Auf dem Transfermarkt bekommt ihr die Karte gerade (Stand: 4. Februar 2025, 13:50 Uhr) für 65.000 Münzen. (via futbin)

Im Vergleich zu seiner Goldkarte mit einer 83er-Gesamtwertung hat seine Globetrotters ein +5er-Upgrade auf ein 88er-Rating mit folgenden Verbesserungen bekommen:

Stat-Upgrades: Tempo +18 (84) Schuss +5 (83) Passspiel +5 (90) Dribbling +8 (88) Defensive +5 (80) Physis +7 (83)

Fähigkeiten: +2★ Schwacher Fuß (4★)

Neuer PlayStyle+: Schnittstellenpass

Neue PlayStyles: Abfangen Antizipation Technik Entscheidender Pass

Neue Spielerrollen: Box-to-Box++ Motor+ Absicherung+ (ZM)



Welche Profis spielen Globetrotters Douglas Luiz? Im Endspiel der FC Pro Open, das am vergangenen Samstag (01. Februar 2025) stattfand, standen sich der Däne Anders „Vejrgang“ und der Italiener Francesco Pio „Obrun“ Tagliafierro gegenüber. Beide Finalisten mussten kreativ werden und auf teils günstigere Karten zurückgreifen, da ihnen nur ein begrenztes Budget beim Teambau zur Verfügung gestanden hatte.

Was sind die FC Pro Open? Hierbei handelt es sich um ein großes internationales Event für die stärksten Spieler in FC 25. Von Ende November 2024 bis Anfang Februar 2025 duellierten sich ursprünglich 24 eProfis. Am Ende setzte sich Anders Vejrgang von RB Leipzig durch.

Neben zahlreichen teureren Spezialkarten war Douglaz Luiz der billigste Feldspieler, den aber gleich beide Profis einsetzten. Warum die Experten trotz des geringen Marktwertes auf den Brasilianer vertrauen, lest ihr in diesem Artikel.

Der perfekte Allrounder für das Mittelfeld

Was macht Globetrotters Douglas Luiz so stark? Die blanken Stats der Karte lassen es bereits erahnen, warum Douglas Luiz so beliebt ist. Der Mittelfeldmotor ist mit Werten über 80 auf jedem Stat ein echter Alleskönner. Auch seine PlayStyles sorgen dafür, dass er überall auf dem Platz wichtige Funktionen hat.

Passgeber und Dribbler in der Offensive

Allen voran seine Stats für Passspiel (90) und Dribbling (88) sehen hervorragend aus. Mit seinem einzigen goldenen PlayStyle „Schnittstellenpass“ kann er scharfe Flachpässe (R1+X/RB+A) mit maximaler Geschwindigkeit spielen, die der Empfänger perfekt verarbeiten kann.

Mit dem „Entscheidenden Pass“, der nach dem Patch zu den besten PlayStyles in FC 25 gehört, kann er flache und gelupfte Steckpässe (L1+Dreieck/LB+Y-Taste) perfekt in die freien Räume spielen und somit seine Mitspieler in Szene setzen.

Ein gutes Beispiel, wie sich der „Entscheidende Pass“ auf eure Zuspiele auswirkt, seht ihr in diesem kurzen Clip vom Finale der FC Pro Open. Douglaz Luiz spielt einen perfekten Pass zwischen 3 Verteidigern, die um ihn herum stehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sein starkes Dribbling wird zusätzlich durch die PlayStyles „Technik“ und „Ruhepol“ untermauert. „Technik“ sorgt dafür, dass er den kontrollierten Sprint (R1/RB während des Dribblings) mit größerer Dynamik ausführen kann. Somit kann er im Angriff auch den ein oder anderen Verteidiger ausspielen.

Mit „Ruhepol“ kann er sich in direkten Zweikämpfen besser behaupten. Außerdem wird seine ohnehin schon feine Ballführung noch einmal enger und ihr könnt euch mit Ball im langsamen Dribbling schneller drehen.

Starkes Zweikampfverhalten und Stellungsspiel in der Defensive

Doch nicht nur in der Offensive hat der Mittelfeldspieler seine Stärken. Mit einem Wert von 80 Defensive ist er zwar nicht automatisch ein starker Abwehrspieler. Allerdings helfen ihm seine 2 Defensiv-PlayStyles diese kleinere Schwäche zu kaschieren.

Mit „Antizipation“ besitzt Douglas Luiz den besten Defensiv-PlayStyle in FC 25, der nach dem umfassenden Gameplay-Patch noch einmal an Bedeutung dazu gewonnen hat. Er sorgt dafür, dass ihr den Ball in fairen Zweikämpfen effektiver erobern könnt. Wenn ihr nah genug an den gegnerischen Spieler herankommt und lediglich die Abwehrhaltung mit Sidesteps einnehmt (L2/LT beim Verteidigen), wird der PlayStyle häufig schon automatisch aktiviert.

Zudem besitzt er mit „Abfangen“ einen weiteren starken Defensiv-PlayStyle. Dieser führt dazu, dass die Reichweite beim Abfangen von Pässen erhöht wird und der Ball bei der Annahme eines abgefangenen Passes nicht so häufig verspringt.

Weitere Stärken von Globetrotters Douglas Luiz: Da es sich um eine Karte aus dem Globetrotters-Event handelt, kommt Douglas Luiz bereits ohne passenden Team-Kollegen auf eine 2er-Chemie. Außerdem steuert er für seine Liga, seinen Verein und seine Nation 2 Chemiepunkte für den Team-Bau bei.

Die Spielerrollen bieten euch relativ viele Freiheiten, ob ihr die Karte offensiv (Motor+), defensiv (Absicherung+) oder ausbalanciert (Box-to-Box++) spielen wollt.

Mit dem Brasilianer holt ihr euch obendrein einen passablen Standardschützen ins Team, der eure Freistöße und Ecken aufgrund des PlayStyles „Ruhender Ball“ mit mehr Präzision und Kraft ausführen kann.

Wo gibt es Schwächen bei der Karte? Mit nur einem PlayStyle+ ist die Karte schon etwas aus der Zeit gefallen. Die aktuelle Future-Stars-Promo biete viele Spieler, die mindestens zwei PlayStyles+ haben, Team of the Year-Karten hatten sogar 3 goldene PlayStyles. Allerdings führte der umfassende Gameplay-Patch Anfang Januar dazu, dass ihr nicht nur noch auf die PlayStyles schauen müsst. Auch die Stats geben wieder besser Auskunft darüber, wie gut ein Profi ist. Und gute Stats hat Douglas Luiz allemal.

Für einen echten Defensivspezialisten bringt der Brasilianer mit einer Körpergröße von 1,75 m und fehlenden PlayStyles für physische Robustheit („Kante“, „In der Luft“) nicht die besten Voraussetzungen mit. Hier wäre es sinnvoll, Douglas Luiz noch einen großen und kräftigen Partner im Mittelfeld an die Seite zu stellen. Mit Patrick Vieira aus derzeit beliebtesten SBCs in FC 25 hättet ihr die passende Ergänzung gefunden.