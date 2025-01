EA FC 25: Future Stars ist live – Alle Infos und Spieler aus Team 1

Am 31. Januar ist ein neues Event in EA FC 25 erschienen. In Ultimate Team erwarten euch die Future Stars. Auf MeinMMO lest ihr die wichtigsten Infos zum Event. Außerdem stellen wir euch alle Spieler vor.

Was ist das für ein Event? Future Stars ist eine traditionelle Promo in EA FC, welche die stärksten Jugendspieler im Fußball-Kosmos unter die Lupe nimmt. Die Jungprofis erhalten starke Upgrades, die für das Potenzial der Spieler in der Zukunft stehen.

Aber auch ausgewählte Icon-Karten bekommen Upgrades. Dieser erinnern an die Anfänge ihrer großen Karrieren.

Die Future-Stars-Karten erhalten nur einmalige Upgrades und können im Rating nicht weiter steigen. Außer ihr packt sie in eine passende EVO. Viele Karten sind aber auch ohne weitere Verbesserungen sehr stark.

Wie lange geht das Event? Es handelt sich um ein 2-wöchiges Event. Es endet somit am Freitag, dem 14. Februar 2025 um 19:00 Uhr.

Alle Spieler aus Team 1 in der Übersicht

Die stärksten Spieler aus Team 1 (Yamal und Endrick) könnten die zukünftigen Duelle des spanischen Klassikers, Real Madrid vs. FC Barcelona, prägen. Sie treten damit in die riesigen Fußstapfen von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, dich sich über Jahre auf absolutem Weltklasse-Niveau bewegten.

Die 10 besten Future Stars aus Team 1 und alle Icons haben durch ihre Upgrades einen zweiten PlayStyle+ erhalten.

Alle Future Stars aus Team 1

Lamine Yamal (94) – FC Barcelona

Endrick (93) – Real Madrid

Šeško (91) – RB Leipzig

Bynoe-Gittens (91) – Borussia Dortmund

Yoro (91) – Manchester United

Lucas Beraldo (90) – Paris Saint-Germain

Lavia (89) – FC Chelsea

Taylor (89) – Ajax Amsterdam

Miguel Gutiérrez (89) – FC Girona

João Gomes (88) – Wolverhampton Wanderers

Scalvini (88) – Bergamo Calcio (*Atalanta Bergamo)

Cooney-Cross (88) – FC Arsenal

Bradley (88) – FC Liverpool

Thiaw (87) – FC Milano (*AC Mailand)

Bussy (87) – Stade Reims

Larsson (87) – Eintracht Frankfurt

Alle Future Stars Icon aus Team 1

Cruyff (96) – Niederlande

Charlton (94) – England

Yashin (93) – Russland

Emilio Butragueño (92) – Spanien

Schellin (91) – Schweden

Moore (91) – England

Xabi Alonso (90) – Spanien

Larsson (89) – Schweden

Welche Future Stars gibt es noch? In den Squad Building Challenges (SBCs) könnt ihr außerdem eine verbesserte Version von George Best (Nordirland) erhalten. Obendrein könnt ihr euch zwischen 1 von 2 Future-Stars-Versionen von Kenan Yıldız (Juventus Turin) entscheiden. Alex Baena vom FC Villareal erhaltet ihr als Objective aus den Zielen.

Forme deinen Future Star in der Akademie zur Icon

Welche Akademie-Future-Stars stehen zur Auswahl? Wenn ihr euch nach dem Start des Future Star-Events das erste Mal in Ultimate Team einloggt, dürft ihr zudem 1 von 15 weiteren Jungprofis auswählen, die ihr in den kommenden Tagen weiterentwickeln könnt. Alle Spieler starten mit einem 80er-Rating:

Tchatchoua (RV, LM, RM) – Hellas Verona (Kamerun)

Hall (LV) – Newcastle United (England)

De Winter (IV, RV) – CFC Genua (Belgien)

Vermeeren (ZDM, ZM) – RB Leipzig (Belgien)

Thompson (LF, LM, RF) – Angel City FC (USA)

Pisilli (ZM, ZDM) – AS Roma (Italien)

Nwaneri (RF, ZOM, RM) – FC Arsenal (England)

van Bommel (LF, LM) – AZ Alkmaar (Niederlande)

Marcos Leonardo (ZOM, ST) – Al-Hilal (Brasilien)

Guiu (ST) – FC Chelsea (Spanien)

Reitz (ZM, ZDM) – Borussia M’Gladbach (Deutschland)

Mármol (IV) – Las Palmas (Spanien)

Simeone (ST) – Atlético Madrid (Argentinien)

Asun Martínez (RF, LF, RM, ST) – FC Valencia (Spanien)

Fishel (ST) – FC Chelsea (USA)

Wie verbessern sich die Akademie-Future-Stars? Für die Verbesserung stehen euch 3 Evolutionsphasen (80-84, 84-88, 88-91) zur Verfügung, die ihr nach und nach erfüllen könnt. Alle Evolutions findet ihr unter dem Reiter „Verein“. Die entsprechende EVO findet ihr in der Kategorie „Future-Stars-Akademie“.

Zusätzlich könnt ihr in den Zielen „Future-Stars-Akademie-Scout-Bericht“ Items freischalten, mit denen ihr PlayStyles und die Fähigkeiten für Schwachen Fuß und Spezialbewegungen beeinflussen könnt.

Am Ende der Evolutions erhält eure Karte den Status einer Icon, das heißt sie kommt in jedem Team auf volle Chemie und steuert einen Chemiepunkt für jede Liga und zwei Chemiepunkte für ihre Nation bei.

Passend zu den FC Pro Finals, einem internationalen e-Turnier für FC 25, wird bald eine verbesserte Icon von Van Basten, Pires, Koeman, Ballack oder Nesta erscheinen, deren Upgrades vom Champion bestimmt werden. Die eProfis haben mit ihren Leistungen bereits die Karten des FC Pro Live Event beeinflusst: Pro Live Tracker: Alle Spieler, Upgrades und wichtige Termine