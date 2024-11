EA FC 25 Pro Live Tracker: Alle Spieler, Upgrades und wichtige Termine

In EA FC 25 bestimmen die weltbesten eProfis über die Ratings der Spieler für FC Pro Live. Auf MeinMMO zeigen wir euch die Upgrades und Fortschritte aller Karten und geben euch die Infos zu den wichtigsten Terminen.

Was ist der FC Pro Live Tracker? Hier zeigen wir euch, wie die Profis in den FC Pro Open performen und wie sich ihre Leistungen auf ihre verpartnerten Karten aus dem FC-Pro-Live-Event auswirken.

Was sind die FC Pro Open? Hierbei handelt es sich um ein großes internationales Event für die stärksten Spieler in FC 25. Bis Ende Januar 2025 messen sich jeden Montag jeweils 6 Profis aus einer von 4 Gruppen miteinander.

Bei FC Pro Live handelt es sich um ein dynamisches Event, bei dem jede Karte an die Leistung eines eProfis gekoppelt ist. Jeden Montag spielt der Profi um Upgrades für seine Karte.

Wie bekommen die Spieler Upgrades? EA hat zum Live-Event einen Upgrade-Pfad veröffentlicht, der Auskunft darüber gibt, wann die Profis die verschiedenen Verbesserungen für ihre Karten freischalten:

+1 Gesamtwertung (GES) für 3 Punkte in den FC Pro Open

+1★-Fähigkeit bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß für 6 Punkte in den FC Pro Open

+1 Rolle++ und +1 alternative Position für 10 Punkte in den FC Pro Open

+1 GES für 16 Punkte in den FC Pro Open

+1 GES und 1 Rolle+ für Einzug in die K.O.-Runde

+1 GES, +1★-Fähigkeit bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß und 1 PlayStyle+ bei Titelgewinn der FC Pro Open

Live Tracker für FC Pro Live: Alle Upgrades, Fortschritte & Termine

Wir haben die Profis und ihre Karten in die echten Gruppen aus den FC Pro Open unterteilt. Damit wisst ihr auch genau, wann die Karten die nächsten Chancen auf Upgrades haben.

Alle Upgrades im Rating werden fett markiert. Alle bisherigen Upgrades seht ihr in der letzten Spalte.

Gruppe A (nächster Spieltag: 6. Januar 2025)

Spieler (Rating) Position (Verein) eProfi Punkte Upgrades Fábio Carvalho (87) ZOM (FC Brentford) Jafonso 12 +1 GES

+1★ bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß

+1 Rolle++ und +1 alternative Position Oxlade-Chamberlain (88) RF (Besiktas Istanbul) NIKSNEB 9 +1 GES

+1★ bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß Bynoe-Gittens (87) LM (Borussia Dortmund) Stingrayjnr 9 +1 GES

+1★ bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß Redondo (86) ZM (Inter Miami) FacuCowen 6 +1 GES

+1★ bei Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß Amrabat (88) ZDM (Fenerbahçe Istanbul) xcharifx 3 +1 GES Morsy (87) ZDM (Ipswich Town) Mark11 3 +1 GES

Gruppe B (nächster Spieltag: 2. Dezember 2025)

Spieler (Rating) Position (Verein) eProfi Punkte Upgrades Xavi Simons (88) ZOM (RB Leipzig) Vejrgang / / Igor Silva (85) RV (FC Lorient) LJR Peixoto / / Hendriks (86) IV (VfB Stuttgart) ManuBachoore / / Benzema (88) ST (Al Ittihad) AboFawzi / / Al Abed (85) ZOM (AL Riyadh) The1OS / / Palacios (87) ZDM (Bayer Leverkusen) nicolas99fc / /

Gruppe C (nächster Spieltag: 9. Dezember 2025)

Spieler (Rating) Position (Verein) eProfi Punkte Upgrades Kadıoğlu (86) LV (Brighton & Hove Albion) Umut / / Insigne (87) LF (Toronto FC) Obrun / / Aké (88) IV (Manchester City) Tekkz / / Boey (87) RV (FC Bayern) Yuval / / Gravenberch (87) ZM (FC Liverpool) Emre Yilmaz / / Forsberg (86) ZOM (RB New York) GuiBarros10 / /

Gruppe D (nächster Spieltag: 16. Dezember 2025)

Spieler (Rating) Position (Verein) eProfi Punkte Upgrades Weghorst (86) ST (Ajax Amsterdam) Levi de Weerd / / Gabriel Jesus (88) ST (FC Arsenal) PHzin / / Osimhen (88) ST (Galatasaray Istanbul) KTzn / / Gregersen (85) IV (Atlanta United) Paulo Neto / / Roussillon (85) LV (Union Berlin) Fouma / / Tombakti (85) IV (AL Hilal) Abu Makkah / /

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? Sollte eine Karte durch die Leistungen ihres Profis für ein Upgrade befugt sein, werden sie wahrscheinlich am darauffolgenden Dienstag auch in Ultimate Team zu sehen sein. Spätestens dürften die Upgrades mit dem Release eines neuen Team of the Week, also am Mittwochabend um 19:00 Uhr, erscheinen.

Damit habt ihr alle Spieler, ihre Upgrades und die nächsten wichtigen Termine auf einen Blick. Der Tracker wird regelmäßig mit den neusten Ergebnissen und Verbesserungen aktualisiert. Um nichts zu verpassen, schaut gerne öfter vorbei. Außerdem könnt ihr euch jeden Montag kostenlose Belohnungen in EA FC 25 abholen, wenn ihr die FC Pro Open als Zuschauer verfolgt.