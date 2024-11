EA FC 25: Dynamisches eSport-Event für Ultimate Team enthüllt, startet noch heute – Alle Infos und Leaks zu FC Pro Live

In EA FC 25 haben zwei kürzlich veröffentlichte Aufgaben im Menü von Ultimate Team wahrscheinlich ein neues Event verraten, das aller Voraussicht noch heute startet. Auf MeinMMO geben wir euch alle wichtigen Infos zu FC Pro Live, der neuen Promo.

Was ist das für ein Event? FC Pro Live ist eine Promo, die eng mit dem eSports in EA FC verbunden ist. Bereits in FC 24 feierte dieses Event sein Debüt. Es begleitet die Teilnehmer der EA Sports FC Pro 25, einem Turnier, in dem sich die weltweit besten Spieler miteinander messen.

Das FC Pro Live steigt während der Pro Open Cups ein. In dieser Phase spielen eSportler in weltweit 10 Regionen gegeneinander und können sich darüber für eine regionale Endrunde qualifizieren. In dieser geht es dann um die Teilnahme an der globalen World Championship (Weltmeisterschaft.)

Weitere Infos zum Turnierverlauf findet ihr auf der FC-PRO-Info-Seite von EA.

Um dem Turnier und den Teilnehmern die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, erscheinen während FC Pro Live in Ultimate Team dynamische Spezialkarten, die an die Leistungen der eProfis gekoppelt sind.

Richarlison und João Félix sind die ersten Spieler für FC Pro Live

Wie bekommt ihr die Spieler? In den Zielen ist unter dem Reiter „Live“ eine neue Aufgabe aufgetaucht. „FC Pro Live: Champions-Finals-Gameplay“ heißt sie und belohnt euch bei Abschluss mit Spezialkarten zweier bekannter Profis aus der englischen Premier League.

„Moments Richarlison“ kommt mit einem Upgrade von +5 auf seine ursprüngliche Gesamtwertung (81→86) daher. Um Richarlison freizuschalten, müsst ihr in den folgenden beiden Champions Finals 10 Partien gewinnen.

„Rückblick João Félix“ darf sich sogar über eine Aufwertung von +9 freuen (80→89). Um den Portugiesen zu bekommen, müsst ihr aus 30 Spielen sogar 22 gewinnen.

Das könnte ein zusätzlicher Anreiz sein, um sich der Weekend League und ihrer neuen Belohnungen den nächsten beiden Wochenende zu widmen.

Bei den beiden Profis handelt es sich, im Gegensatz zu den dynamischen FC-Pro-Live-Karten, um Spieler, die sich nicht mehr verbessern können.

Leaks zeigen alle Spezialkarten und ihre eSport-Partner

Von wem stammen die Leaks? Die Leaks hat der bekannte Insider Fut Sheriff auf seinem X-Account veröffentlicht. Wir haben alle bisher bekannten Informationen für euch zusammengetragen.

Wir weisen an dieser Stelle daraufhin, dass Leaks keine 100%ige Garantie geben, dass die Inhalte auch so im Spiel erscheinen.

Wer sich nicht spoilern lassen möchte, scrollt einfach weiter, ohne zu öffnen.

Alle Leaks zum FC Pro Live: Spieler (Verein) – Pro Benzema (Al Ittihad) – AboFawzi

Gabriel Jesus (FC Arsenal) – PHzin

Palacion (Bayer Leverkusen) – Nicolas99fc

Xavi Simons (RB Leipzig) – Vejrgang

Boey (FC Bayern) – Yuval

Gravenberch (FC Liverpool) – Emre Yilmaz

Insigne (Toronto FC) – Obrun

Aké (Manchester City) – Tekkz

Redondo (Inter Miami) – FacuCowen

Fábio Carvalho (FC Brentford)- Jafonso

Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) – Stingrayjnr

Osimhen (Galatasaray Istanbul) – KTzn

Forsberg (RB New York) – GuiBarros

Roussillon (Union Berlin) – Fouma

Al Abed (Al Riyadh) – The1OS

Weghorst (Ajax Amsterdam) – Levi de Weerd

Morsy (Ipsich Town) – Mark11

Igor Silva (FC Lorient) – LJR Peixoto

Tombakti (Al Hilal) – AbuMakkah

Amrabat (Fenerbahçe Istanbul) – xCharifx

Oxlade-Chamberlain (Besiktas Istanbul) – NIKSNEB

Hendriks (VfB Stuttgart) – ManuBachoore

Gregersen (Atlanta United)- Paulo Neto

Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion – Umut

Damit habt ihr alles Wissenswerte und die Leaks zum FC Pro Live auf einen Blick. Sobald das Event erscheint, werden wir den Artikel mit den aktuellen Informationen aktualisieren. Wenn ihr auf der Suche nach einer echten Kante im Sturmzentrum seid, könnte euch dieser Artikel interessieren: In EA FC 25 könnt ihr gerade kostenlos starke Stürmer entwickeln, die viel zu groß und schnell für eure Gegner sind