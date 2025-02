EA FC 25: Future Stars EVO – Die besten Upgrades für jede Position

In EA FC 25 könnt ihr mit der neuen Future Stars Evolution (EVO) einen jungen Profi bis zur Icon upgraden. Auf MeinMMO geben wir euch Vorschläge, wie ihr die Upgrades für die jeweiligen Positionen nutzen könnt.

Was ist die Future Stars EVO? Die Evolution steht euch seit Freitag, dem 31. Januar zur Verfügung. Sie kam mit dem neuen Future Stars Event zu Ultimate Team. Zu Beginn könnt ihr euch für 1 von 3 folgenden EVO-Pfaden entscheiden, die ihr im EVO-Menü unter dem Reiter „Future-Stars-Akademie“ findet:

Dynamischer Abwehrprofi +3 Tempo +3 Passspiel +3 Dribbling +4 Defensive +4 Physis

Raffinierter Mittelfeldprofi +3 Tempo +3 Schuss +4 Passspiel +3 Dribbling +3 Defensive +4 Physis

Aufstrebender Sturmprofi +3 Tempo +4 Schuss +3 Dribbling +3 Physis



Welche Spieler eignen sich für die EVO? Für die Upgrades könnt ihr 1 von 15 Akademie-Stars wählen, sobald ihr euch in Ultimate Team einloggt. Eure Auswahl gestaltet sich wie folgt:

Tchatchoua (RV, LM, RM) – Hellas Verona (Kamerun)

Hall (LV) – Newcastle United (England)

De Winter (IV, RV) – CFC Genua (Belgien)

Vermeeren (ZDM, ZM) – RB Leipzig (Belgien)

Thompson (LF, LM, RF) – Angel City FC (USA)

Pisilli (ZM, ZDM) – AS Roma (Italien)

Nwaneri (RF, ZOM, RM) – FC Arsenal (England)

van Bommel (LF, LM) – AZ Alkmaar (Niederlande)

Marcos Leonardo (ZOM, ST) – Al-Hilal (Brasilien)

Guiu (ST) – FC Chelsea (Spanien)

Reitz (ZM, ZDM) – Borussia M’Gladbach (Deutschland)

Mármol (IV) – Las Palmas (Spanien)

Simeone (ST) – Atlético Madrid (Argentinien)

Asun Martínez (RF, LF, RM, ST) – FC Valencia (Spanien)

Fishel (ST) – FC Chelsea (USA)

Welchen Profi solltet ihr wählen? Für welchen Profi ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Alle Spieler starten mit einem 80er-Rating und mit der gleichen Anzahl an PlayStyles und Fähigkeiten. Schaut am besten, auf welcher Position ihr noch Verbesserungsbedarf in eurem Verein seht. Am Ende der EVO wird jeder Spieler die volle Chemie erreichen, da er den Status einer Icon bekommen wird.

Welche PlayStyles und Upgrades gut zu den Profis auf ihren Positionen passen, lest ihr in diesem Artikel.

Die besten Upgrades und PlayStyles für jede Position

Wie bekommt ihr die PlayStyles? Die PlayStyles schaltet ihr in den Aufgaben frei. In den „Live“-Zielen findet ihr den „Future-Stars-Akademie-Scout-Bericht“. Dort erhält man, wenn ihr 5 Tore mit einem Future-Stars-Profi erzielt, eine Auswahl an 15 PlayStyle-EVOs. Ihr dürft für 8 von 15 verschiedenen PlayStyles entscheiden.

Habt ihr den kompletten Aufgaben-Block absolviert, erhaltet ihr als Gruppen-Bonus eine EVO für 1 von 5 PlayStyle+.

Im Folgenden geben wir euch Vorschläge, welche Upgrades und PlayStyles am besten zu den Positionen der Future-Star-Akdamie-Profis passen.

Innenverteidiger (IV)

Upgrade-EVO: Dynamischer Abwehrprofi

PlayStyles: Grätsche Abdrängen Unerbittlich Ruhepol Weiter Pass In der Luft Kante Block

PlayStyle+: Antizipation



Außenverteidiger (RV, LV)

Upgrade-EVO: Dynamischer Abwehrprofi

PlayStyles: Grätsche Technik Harter Pass Abdrängen Unerbittlich Weiter Pass Kante Schnittstellenpass

PlayStyle+: Schneller Schritt



Zentrales (Defensives) Mittelfeld (ZM, ZDM)

Upgrade-EVO: Raffinierter Mittelfeldprofi

PlayStyles: Technik Unerbittlich Ruhepol Weiter Pass Abdrängen Kante Schnittstellenpass In der Luft

PlayStyle+: Entscheidender Pass



Zentrales Offensives Mittelfeld (ZOM)

Upgrade-EVO: Raffinierter Mittelfeldprofi

PlayStyles: Ruhender Ball Technik Angeschnittener Schuss Ruhepol Weiter Pass Unerbittlich Kante Schnittstellenpass

PlayStyle+: Entscheidender Pass



Flügel-Spieler (LM, LF, RM, RF)

Upgrade-EVO: Aufstrebender Sturmprofi

PlayStyles: Technik Harter Pass Angeschnittener Schuss Unerbittlich Ruhepol Weiter Pass Kante Schnittstellenpass

PlayStyle+: Raserei



Stürmer (ST)

Upgrade-EVO: Aufstrebender Sturmprofi

PlayStyles: Technik Angeschnittener Schuss Unerbittlich Ruhepol In der Luft Kante Akrobatisch Schnittstellenpass

PlayStyle+: Schneller Schritt



Wichtig: Um an Ende den Icon-Status zu erhalten, dürft ihr nur die hier aufgeführten Upgrade-EVOs und die EVOs aus dem „Future-Stars-Akademie-Scout-Bericht“ verwenden. Benutzt ihr andere Upgrades, verliert euer Jugendprofi den Status eines Future Stars und kann nicht zur Icon werden. Weiter starke Optionen für EVOs findet ihr ebenfalls auf MeinMMO: 8 starke Optionen für die Upgrades der EVOs