FC 25: Neues Globetrotters Event ist jetzt live und bringt Upgrades für Salah und Podolski

In FC 25 startet aktuell ein neues Event nach dem anderen und in dieser Woche ist das brandneue Globetrotters Event an der Reihe. Worum es geht und welche Spezialkarten auf euch warten, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Wann startet das Globetrotters Event? Das neue Globetrotters Event ist ab Freitag, den 13. Dezember, um 19:00 Uhr in FC 25 Ultimate Team live.

Worum geht es bei dem Event? Bei „Globetrotters“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Weltenbummler, werden die Stars gefeiert, die weltweit in verschiedenen Ländern fußballerisch ihre Spuren hinterlassen haben.

Globetrotter-Karten bekommen die Profis, die in mindestens 3 Ländern inklusive ihrer eigenen Nation gespielt haben. Da sich die Stars überall zu Hause fühlen, steuern sie eurer Gesamtchemie jeweils 2 Punkte für Verein, Land und Liga bei. Sie lassen sich somit einfacher in euer Team einbauen und helfen euch vielleicht, mal den ein oder anderen exotischeren Spieler zu spielen.

Globetrotters in FC 25 – Alle neuen Spezialkarten

Diese neuen Karten sind dabei: Anders als beim Ultimate Succession Event in der letzten Woche bietet die neue Globetrotters Promo keine neue Icon- oder Hero-Spezialkarten. Was aber nicht bedeutet, dass die Globetrotters-Karten schwach sind. Ganz im Gegenteil, es gibt richtig starke Upgrades für Kerr (92), Salah (91), Ronaldo (90), Odegaard (90) oder Dembélé (89).

Es gibt sogar eine starke neue Spezialkarte für Lukas Podolski (87), die gutes Tempo und herausragende Schuss-Werte zu bieten hat.

Alle neuen Karten könnt ihr euch hier anschauen:

ST: Kerr (92)

ST: Salah (92)

ST: Cristiano Ronaldo (90)

ZM: Odegaard (90)

RF: Dembélé (89)

ZDM: Kanté (89)

ZM: Nagasato (88)

ST: Suárez (88)

ZOM: Brahim (88)

RF: Savinho (88)

IV: De Ligt (88)

ZM: Douglas Luiz (88)

LF: Carrasco (88)

ZOM: Oscar (88)

LV: Estupinan (87)

RF: Lozano (87)

ZM: Joelinton (87)

ST: Santa Cruz (87)

ZOM: Podolski (87)

ST: Cameron (87)

IV: Savic (87)

RV: Advincula (87)

TW: Ryan (86)

IV: Caceres (86)

ST: Barcos (86)

ZM: Sosa (86)

ST: Larin (85)

IV: Pablo Mari (85)

ZOM: Lucas Piazon (85)

IV: Lowe (85)

Was erwartet euch während des Events noch? Ihr dürft während der Promo mit täglichen Evolutions, Squad Building Challenges, Rush-Events und Aufgaben rechnen.

Was sagt ihr zu der neuen Globetrotters Promo in FC 25 Ultimate Team? Gefallen euch die neuen Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche wichtigen Änderungen der neue Mini-Patch ins Spiel bringt, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25: Neues Update nimmt 3 wichtige Änderungen vor, schwächt 2 Schüsse und verbessert das Dribbling