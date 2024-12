EA FC 25: Neues Ultimate Succession Event ist jetzt live und bringt richtig starke Karten für Messi und Yamal

In EA FC 25 ist ab jetzt das brandneue Ultimate Succession Event live. Worum es geht und welche neuen Spezialkarten es gibt, erfahrt ihr hier.

Wann startet Ultimate Succession? Das neue Ultimate Succession Event ist ab jetzt live in FC 25 Ultimate Team. Es ist am 6. Dezember 2024 um 15:00 Uhr gestartet, was eine für FC-Fans unübliche Event-Uhrzeit ist. In den vergangenen Jahren starteten die allermeisten Events stets um 19:00 Uhr.

Worum geht es bei dem Event? Wenn man sich die Karten und den Namen der neuen Promo anschaut („Succession“ bedeutet „Nachfolge“ auf Deutsch), dann soll es wohl um Nachfolge berühmter Spieler und Spielerinnen gehen. Denn bei dem Event sind sowohl ältere Legenden als auch junge Top-Talente dabei. So sind beispielsweise Philipp Lahm und sein Bayern- sowie Nationalmannschafts-Nachfolger Joshua Kimmich vertreten oder Messi und Lamine Yamal.

Ultimate Succession in EA FC 25 – Alle neuen Spezialkarten

Diese neuen Karten sind dabei: Das neue Event hat einige Kracher zu bieten und bringt neue Icons, Heroes sowie verbesserte Spezialkarten aktueller Spielerinnen und Spieler. Besonders stark sind die neuen Karten von Ronaldinho (94), Messi (92), Maldini (93), Yamal (89), Lahm (90) oder De Piero (91).

Alle neuen Karten seht ihr hier:

LF: Ronaldinho (94) – Icon

ZOM: Messi (92)

RF: Lamine Yamal (89)

IV: Baresi (92) – Icon

IV: Maldini (93) – Icon

RV: Lahm (90) – Icon

RV: Kimmich (88)

ST: Pichon (89) – Icon

ST: Le Sommer (88)

ZOM: Rui Costa (88) – Hero

ZOM: Kaká (90) – Icon

LV: Bompastor (87) – Hero

LV: Bacha (89)

ZDM: Palhinha (87)

ZDM: William Carvalho (86)

ZOM: Dempsey (87) – Hero

ZOM: Lodeiro (85)

IV: Akanji (86)

IV: Schlotterbeck (87)

ZDM: Jorginho (86)

ZM: Tonali (88)

IV: Yoshida (86)

ZDM: Endo (85)

TW: Bürki (85)

TW: Kobel (89)

LV: Günter (85)

LV: Makengo (85)

ZOM: Del Piero (91) – Icon

ZM: Gerrard (89) – Icon

IV: Marqhinhos (90)

ST: Thuram (88)

ZDM: Scott (87)

Was sagt ihr zu der neuen Ultimate Succession Promo in FC 25 Ultimate Team? Gefallen euch die neuen Karten sowie das Succession-Konzept? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche RTTK-Karten demnächst Upgrades erhalten können, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25 RTTK Tracker für alle Spieler: Upgrades, Fortschritte und wichtige Termine im Überblick