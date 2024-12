EA FC 25: Neuer Patch nimmt 3 wichtige Änderungen vor, schwächt 2 Schüsse und verbessert das Dribbling

Damit habt ihr die Änderungen von Live-Tuning-Update 2 auf einen Blick. Was sagt ihr zu den Anpassungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. EA bügelte erst neulich einen Fehler aus, von dem viele Spieler sogar doppelt profitierten: Einige Spieler haben in EA FC 25 einen Fehler schamlos ausgenutzt und werden jetzt sogar noch dafür belohnt

Mit dem Lauf-Dribbling ist das normale Dribbeln mit dem linken Analog-Stick gemeint. In FC 25 war es bisher nur für die wirklich besten Dribbler möglich, schnelle Drehungen mit dem Ball am Fuß vorzunehmen. Und selbst mit diesen könnte man sich kaum schnell genug bewegen, um mal einen Verteidiger auszutricksen.

Welche Änderungen nimmt der Patch vor? In-Game bekamen Spieler am späten Abend bzw. in der Nacht des 11. Dezembers 2024 die Live-Tuning-Meldung. EA schreibt dazu, dass das Update folgende Änderungen enthält:

Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – Heute mit der FYNG Show und den Game Awards

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to