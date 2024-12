Einige Spieler haben in EA FC 25 einen Fehler schamlos ausgenutzt und werden jetzt sogar noch dafür belohnt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gleichzeitig machten sie ihre Follower darauf aufmerksam, dass es sich für sie lohnen könnte, diesen Fehler auszunutzen, indem sie die Sprache im Spiel oder in der Web/ Companion-App für FC 25 auf Spanisch erst umstellen und das Pack dann kaufen sollten. Denn schon in der Vergangenheit beglich EA solche Übersetzungs-Fehler mit Kompensations-Packs, die dann nachträglich den fälschlich übersetzten Inhalt wirklich liefern sollten.

Wie konnte ein Fehler passieren? Anders als in der korrekten, deutschen Übersetzung schlich sich in die spanische Beschreibung des Inhalts ein kleiner, aber entscheidender Fehler ein.

Am Black-Friday-Wochenende (29. November bis 1. Dezember) gab es zum ersten Mal ein besonderes Pack im Shop-Angebot. Für 425.000 Münzen oder 3.000 FC Points für umgerechnet rund 27 Euro konnte man sich das „Legendäre Durchbruch-Pack“ in Ultimate Team sichern.

Ein sehr teures Pack hat in EA FC 25 für ordentlich Wirbel gesorgt. EA baute in eine Übersetzung des Inhalts Fehler ein. Einige Spieler profitieren nun von diesem Fauxpas, weil sie die Situation gnadenlos ausgenutzt haben.

