EA FC 24: Spieler rufen nach neuen Evolutions – „EA verschwendet ein tolles Feature“

In EA FC 24 sind die Evolutions eines der beliebtesten neuen Features. Doch Spieler warten auf Nachschub.

Das sind Evolutions: Die Evolutions sind ein spannendes neues Feature in Ultimate Team, mit dem man bestimmte Spieler upgraden kann, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Für jede Evolution kann man eine Karte auswählen.

Dadurch können Karten nützlich werden, die sonst eigentlich zu schwach sind. Andere werden sogar zu richtig starken Meta-Karten.

Dementsprechend beliebt sind die Evolutions bei Spielern, die nun allerdings auf neue Upgrade-Möglichkeiten warten. Zum Start von EA FC 24 waren sechs Evolutions in Ultimate Team verfügbar. Jetzt fordern Spieler Nachschub, denn eigentlich hatte EA angekündigt, dass da mehr kommt.

Spieler warten auf neue Evolutions, die angekündigt wurden

Wann kommen neue Evolutions? Das ist ein Stück weit offen, denn eigentlich kündigte EA in den Pitch Notes zum Start von Ultimate Team an: „Zusätzlich zu den oben genannten Arten von Evolutions werden wir jede Woche in der „Welcome to the Club“-Saison neue Evolutions einführen. In der ersten Saison wird es insgesamt 12 Evolutions geben, darunter eine Tutorial-Evolution und eine FC Founders-Evolution” (via ea.com).

Nach aktuellem Stand kamen seit den ursprünglichen sechs Evolutions allerdings keine neuen mehr. Die aktuelle “Welcome to the Club”-Season läuft noch für 22 Tage, also bis zum 01. November. Bis dahin sollten demnach eigentlich sechs weitere Evolutions erschienen sein.

Ein wöchentlicher Release von einer Evolution pro Woche ist da aber schon nicht mehr möglich. Entweder kommen also mehrere in kürzeren Abständen, oder es zieht sich länger.

Das sagen Spieler: Die Neuerung kam direkt gut an, da würden viele gerne weitermachen. Deshalb zeigen sich in den sozialen Medien einige Spieler irritiert von dem fehlenden Evolutions-Nachschub. Auch im Subreddit zu EA Sports FC:

Da vergleicht ein Spieler die Situation mit dem “Event”-Tab aus dem letzten Jahr Ultimate Team, der insgesamt ungenutzt blieb. “EA verschwendet ein tolles Feature”, schreibt der User HillariousLife (via reddit) dazu.

In den Kommentaren rätseln derweil Spieler, wann die nächsten kommen:

Ein User vermutet, dass die nächsten kommen, wenn die aktuellen abgelaufen sind (via reddit). Im Fall von “Abwehrtempo” und “Unerbittlicher Flügel” wäre das am 11. Oktober, abends der Fall, und im Fall von “Nützlicher Nachschub” Teil 1 & 2 am Montagabend, den 16.10.

“Ich brauche mehr Evolutions für meine Silbernen und Bronzenen. Ich kann meinen Stürmer nicht weiterentwickeln, weil er zu niedrig bewertet ist, was echt doof ist”, wünscht sich einer (via reddit).

“Es sieht mehr und mehr nach einer verpassten Engagement-Gelegenheit für EA aus”, meint ein anderer (via reddit).

Hier bleibt schlicht abzuwarten, wann die neuen Evolutions ins Spiel kommen und wie sie am Ende aussehen.

Sicher ist, dass die Evolutions schon jetzt einen interessanten Effekt auf das Spiel haben. So können sie sogar den Marktwert von Karten beeinflussen, die durch sie potenziell verstärkt werden.

Ein Beispiel: Seit Tagen suchen Spieler verzweifelt nach einer eigentlich schwachen Bronzekarte.